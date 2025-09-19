Как ИП на автосервисе совмещать УСН и патент и не запутаться в 1С

3) Как считать УСН за 2024 год (сотрудники есть)

Предположим объект «Доходы» (6%).

База по УСН — это денежные поступления (кассовый метод) по операциям, которые относятся к УСН (вне патента).

Уменьшение УСН на страховые взносы при наличии сотрудников — не более 50% от суммы исчисленного налога за период.

В уменьшение идут:

взносы за сотрудников (ОПС, ОМС, ВНиМ),

взносы ИП «за себя» (фиксированные + 1% с превышения 300 тыс. руб. годового дохода).

Не уменьшают УСН: взносы «на травматизм», больничные за счёт ФСС (если применимо), иные платежи, не предусмотренные как уменьшающие.

Алгоритм по кварталам (авансам):

рассчитать налог с доходов за квартал; взять взносы, фактически уплаченные в этом же периоде; уменьшить налог, но не более чем на 50%; остаток взносов переносится на следующий период года.

По итогам года повторяете расчёт: исчисляете годовой налог, вычитаете уплаченные авансы, проверяете лимит 50% для годового итога.