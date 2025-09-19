Как ИП на автосервисе совмещать УСН и патент и не запутаться в 1С

Ниже — понятная «дорожная карта» для ИП-автосервиса на УСН + ПСН с сотрудниками: что проверить в 1С, как разрулить «Отчёт о розничных продажах», и как посчитать УСН и уменьшение Патента за 2024 год.
1) Как правильно организовать учёт при УСН + ПСН в автосервисе
Ключевая логика: по ПСН и по УСН доходы (и, при необходимости, расходы) учитываются раздельно.
Для автосервиса это обычно так:
ПСН — часто применяют для услуг (работ: ремонт, ТО, шиномонтаж и т. п.) по подходящему виду деятельности в патенте.
УСН — остаётся для прочих операций, которые не покрывает патент (например, розничная продажа товаров/запчастей, если вид деятельности в патенте — только «услуги»).
Что настроить в 1С, чтобы раздельный учёт работал:
Номенклатура: разнесите позиции по группам/видам (например, «Услуги (ПСН)» и «Товары (УСН)») и назначьте им соответствующие статьи доходов/виды деятельности, чтобы документы «знали», куда относить выручку.
Касса/ККТ: в настройках продаж убедитесь, что чеки формируются с корректными признаками способа расчёта и предмета расчёта (услуга/товар), и (если используете раздельные ККТ-профили) — чтобы нужные позиции шли в «свой» профиль.
Правила распределения выручки: в 1С проверьте, чтобы доходы по услугам шли в блок ПСН, а розница по товарам — в блок УСН. Для этого важны статьи доходов, настройки учётной политики и признаки номенклатуры.
Зарплата и взносы: в ЗУП/разделе зарплаты корректно задайте тарифы и коды — это пригодится для уменьшения УСН/ПСН взносами.
2) Почему «Отчёт о розничных продажах» подтягивается неверно и как это исправить
В 1С «Отчёт о розничных продажах» формируется на основании кассовых смен/чеков и настроек номенклатуры. Типичные причины «кривых» данных:
Неверно классифицирована номенклатура. Например, услуги заведены как «товары» или наоборот.
Что сделать: проверить карточки номенклатуры, вид номенклатуры, единицы измерения, признак «услуга/товар».
Неправильно настроены статьи доходов. Выручка уходит не в тот «карман» (УСН вместо ПСН или наоборот).
Что сделать: в «Статьи доходов»/«Назначение статьи» задать однозначное соответствие виду деятельности.
Смешение документов. Часть продаж отражена «Чеком ККМ», часть — «Реализацией товаров и услуг», где услуги и товары в одном документе без раздельных статей.
Что сделать: унифицировать способ отражения, завести шаблоны документов: отдельно для услуг (ПСН), отдельно для товаров (УСН).
Несоответствие настроек ККТ. В чеке услуга пробита как товар (или наоборот).
Что сделать: скорректировать признаки предмета расчёта по позициям; при необходимости — переразнести проблемные чеки (если регламент позволяет) или сделать корректирующие документы 1С.
Практический чек-лист исправления:
Выгрузить список всех позиций, попавших «не туда», — посмотреть их карточки и статьи доходов.
Исправить виды номенклатуры и статьи.
Перепровести документы периода (смены/чеки/реализации).
Переформировать «Отчёт о розничных продажах» и сверить итоги с кассовой лентой/ОФД.
3) Как считать УСН за 2024 год (сотрудники есть)
Предположим объект «Доходы» (6%).
База по УСН — это денежные поступления (кассовый метод) по операциям, которые относятся к УСН (вне патента).
Уменьшение УСН на страховые взносы при наличии сотрудников — не более 50% от суммы исчисленного налога за период.
В уменьшение идут:
взносы за сотрудников (ОПС, ОМС, ВНиМ),
взносы ИП «за себя» (фиксированные + 1% с превышения 300 тыс. руб. годового дохода).
Не уменьшают УСН: взносы «на травматизм», больничные за счёт ФСС (если применимо), иные платежи, не предусмотренные как уменьшающие.
Алгоритм по кварталам (авансам):
рассчитать налог с доходов за квартал;
взять взносы, фактически уплаченные в этом же периоде;
уменьшить налог, но не более чем на 50%;
остаток взносов переносится на следующий период года.
По итогам года повторяете расчёт: исчисляете годовой налог, вычитаете уплаченные авансы, проверяете лимит 50% для годового итога.
Если у вас УСН «Доходы минус расходы», то взносы (включая «за себя» и за сотрудников, кроме «травматизма») учитываются в расходах без 50%-ного предела, по кассе оплаты.
4) Как уменьшать Патент (ПСН) за 2024 год при наличии сотрудников
Если сотрудники есть, стоимость патента можно уменьшить не более чем на 50% на сумму фактически уплаченных страховых взносов (за сотрудников и «за себя») в период действия патента.
Если сотрудников нет, уменьшение может быть до 100% (за счёт взносов «за себя»).
Зачёт делается в пределах срока каждого патента. Если у вас в 2024 году было несколько патентов (например, квартальные), по каждому действует свой «потолок» и берутся взносы, уплаченные в его срок.
По правилам ЕНС (единый налоговый счёт) вы отражаете и уплату взносов, и саму стоимость патента. Чтобы уменьшение было учтено корректно, необходимо уведомить ИФНС об уменьшении стоимости патента на уплаченные взносы (по установленным реквизитам формы/уведомления) и синхронизировать сроки уплат: чем ближе фактическая оплата взносов к срокам уплаты патента, тем проще зачесть в нужном периоде.
Типовой порядок действий:
Соберите реестр взносов, уплаченных в период действия каждого патента 2024 года.
По каждому патенту рассчитайте «лимит» уменьшения (50% при наличии сотрудников).
Подготовьте и подайте уведомление об уменьшении стоимости патента за счёт взносов, приложите/сверьте платёжки по ЕНС.
Проверьте карточку расчётов в личном кабинете ИП: чтобы зачёт прошёл именно по нужным патентам и периодам.
5) Что именно проверить в вашей базе 1С (короткий аудит-чек-лист)
Учётная политика и справочники
Установлен раздельный учёт по видам деятельности (ПСН/УСН) и по статьям доходов.
Карточки номенклатуры: корректные виды (товар/услуга), единицы, ставки/признаки, назначены верные статьи доходов.
Правила формирования чеков: предмет расчёта «услуга»/«товар» выставлены по позициям.
Документы и регистры
«Отчёты о розничных продажах»: источники данных — кассовые смены/чеки; проверить соответствие чекам ОФД.
«Реализация товаров и услуг»: нет смешения ПСН/УСН в одном документе без раздельных статей.
Зарплата/взносы: настройки тарифов, базы, проводки; акцент — на выгрузку факта оплаты взносов (важно для уменьшения налогов).
Налоги и ЕНС
Сверена карточка ЕНС (поступления и зачёты): видно, какие платежи и на какие обязательства пошли.
По ПСН сформированы и поданы уведомления об уменьшении в разрезе каждого патента 2024 года.
По УСН правильно учтены взносы, фактически уплаченные в каждом квартале и по году (с применением 50% лимита при УСН «Доходы»).
6) Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
