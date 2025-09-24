Банк России анонсировал обновление дизайна банкнот номиналом 500 рублей

Что случилось
Банк России регулярно обновляет банкноты. 23 сентября он анонсировал на своем сайте, что 30 сентября пройдет заседание Консультативного совета по выбору символики для нового дизайна купюры номиналом 500 рублей.
Сейчас банкнота выглядит так, последнюю модификацию она прошла в 2010 году.
В заседании примут участие Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, заместитель Председателя Сергей Белов, генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и члены Консультативного совета.
После выбора символики для новой банкноты пройдет общественное онлайн-голосование: котором граждане выберут достопримечательности, которые появятся на обновленной купрюре.
Какие особенности дизайна будут на новой банкноте
Новую банкноту решили посветить Северо-Кавказскому федеральному округу и городу Пятигорску. Она останется такого же цвета, как раньше — сиренево-фиолетового.
ЦБ ранее рассказал, что на лицевой части будет изображена достопримечательность Пятигорска, а на оборотной — исторические, современные здания, известные памятники, и объекты культурного наследия разных регионов округа. Какие именно достопримечательности будут изображены — определит общественное голосование.
Как будет проходить общественное голосование
Вероятно голосование за дизайн для новой 500-рублевой банкноты будет проходит так же, как и в прошлом году для 1000-рублевой. То есть в онлайн-режиме на сайте Банка России совместно с Национальным центром «Россия».
Прошлое голосование выглядело так: на отдельной странице можно было перейти в опрос, рассмотреть каждую предложенную достопримечательность и проголосовать за ту, которая понравилась.
После завершения голосования художники Банка России и Гознака представят эскизы, а финальный вариант утвердит Совет директоров Банка России.
Какие еще номиналы банкнот будут изменены
В конце 2025 года Банк России планирует представить обновленную банкноту номиналом в 1000 рублей. Голосование за дизайн закончилось в прошлом году.
Напомним, банкнота номиналом 1000 рублей сейчас выглядит так:
В конце 2024 года Банк упоминал об обновлении банкнот номиналом 10 и 50 рублей. Все остальные уже прошли модификации.
