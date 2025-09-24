Банк России анонсировал обновление дизайна банкнот номиналом 500 рублей

Как будет проходить общественное голосование

Вероятно голосование за дизайн для новой 500-рублевой банкноты будет проходит так же, как и в прошлом году для 1000-рублевой. То есть в онлайн-режиме на сайте Банка России совместно с Национальным центром «Россия».

Прошлое голосование выглядело так: на отдельной странице можно было перейти в опрос, рассмотреть каждую предложенную достопримечательность и проголосовать за ту, которая понравилась.

Скриншот голосования за дизайн банкноты номиналом 1000 рублей. Источник: официальный сайт Банка России

После завершения голосования художники Банка России и Гознака представят эскизы, а финальный вариант утвердит Совет директоров Банка России.