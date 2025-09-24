НДС 22%: не только налоги, но и доработка 1С

Что это значит для компаний

На первый взгляд речь идёт лишь о росте налоговой нагрузки. Но последствия для бизнеса куда глубже.

Во многих продуктах 1С и других учетных системах ставка НДС «вшита» как фиксированный параметр. Это означает, что с переходом на новую ставку придётся перепроверять и перенастраивать ключевые элементы:

документы реализации и закупок,

счета-фактуры,

регистры,

отчёты.

Ошибки могут привести к уточнённым декларациям, доначислениям и повышенному вниманию налоговых органов.