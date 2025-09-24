ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар. Как перейти в маркетинг и начать зарабатывать от 100.000₽ без опыта →

НДС 22%: не только налоги, но и доработка 1С

НДС снова «подрос» — до 22%. Но сюрприз в том, что платить придётся не только в бюджет: бизнесу предстоит ещё и чинить «сломанные» счета-фактуры и перепрошивать 1С.

Автор

Минфин направил в правительство проект поправок в Налоговый кодекс. Если документ будет одобрен, изменения вступят в силу уже с 1 января 2026 года. Вероятность принятия высока.

Основные изменения

  • Ставка НДС повысится с 20% до 22%.

  • Для социально значимых товаров сохранится льготный уровень — 10%.

  • Круг плательщиков НДС расширится: налог будут обязаны платить все компании с годовой выручкой свыше 10 млн руб. (сейчас — 60 млн).

  • Планируется корректировка льготных тарифов страховых взносов для малого и среднего бизнеса.

Что это значит для компаний

На первый взгляд речь идёт лишь о росте налоговой нагрузки. Но последствия для бизнеса куда глубже.

Во многих продуктах 1С и других учетных системах ставка НДС «вшита» как фиксированный параметр. Это означает, что с переходом на новую ставку придётся перепроверять и перенастраивать ключевые элементы:

  • документы реализации и закупок,

  • счета-фактуры,

  • регистры,

  • отчёты.

Ошибки могут привести к уточнённым декларациям, доначислениям и повышенному вниманию налоговых органов.

«Перепрошивка мозгов» для 1С

По сути, вместе с изменением ставки НДС бизнесу придётся перепрошить 1С, чтобы учёт и отчётность оставались корректными. Это не только техническая работа бухгалтерии и IT-отдела, но и новая статья расходов.

Важно учитывать: в некоторых версиях и конфигурациях вопрос изменения ставок решается автоматически. Но далеко не все компании используют актуальные релизы — именно здесь риски наиболее серьёзные.

Что делать уже сейчас

  1. Проверить, какая версия 1С или другой учётной программы используется.

  2. Связаться с обслуживающей компанией или внутренним IT-отделом и уточнить, как будет реализован переход.

  3. Заложить в бюджет расходы на доработки и тестирование учётной системы.

  4. Продумать контрольные процедуры, чтобы исключить ошибки при расчёте НДС и формировании отчётности.

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.

Она закрывает сразу несколько задач:

  • Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.

  • ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.

  • Доступ к ChatGPT без VPN https://ai.klerk.ru/ ). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.

  • Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.

  • Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Всё это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.

  • Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.

С такой подпиской вы разберётесь с учётом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно: Выбрать тариф

И это не реклама!

Дата публикации: 24.09.2025, 19:46

Рубрика:

Начать дискуссию

Главная Тарифы