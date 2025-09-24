НДС 22%: не только налоги, но и доработка 1С

Минфин направил в правительство проект поправок в Налоговый кодекс. Если документ будет одобрен, изменения вступят в силу уже с 1 января 2026 года. Вероятность принятия высока.
Основные изменения
Ставка НДС повысится с 20% до 22%.
Для социально значимых товаров сохранится льготный уровень — 10%.
Круг плательщиков НДС расширится: налог будут обязаны платить все компании с годовой выручкой свыше 10 млн руб. (сейчас — 60 млн).
Планируется корректировка льготных тарифов страховых взносов для малого и среднего бизнеса.
Что это значит для компаний
На первый взгляд речь идёт лишь о росте налоговой нагрузки. Но последствия для бизнеса куда глубже.
Во многих продуктах 1С и других учетных системах ставка НДС «вшита» как фиксированный параметр. Это означает, что с переходом на новую ставку придётся перепроверять и перенастраивать ключевые элементы:
документы реализации и закупок,
счета-фактуры,
регистры,
отчёты.
Ошибки могут привести к уточнённым декларациям, доначислениям и повышенному вниманию налоговых органов.
«Перепрошивка мозгов» для 1С
По сути, вместе с изменением ставки НДС бизнесу придётся перепрошить 1С, чтобы учёт и отчётность оставались корректными. Это не только техническая работа бухгалтерии и IT-отдела, но и новая статья расходов.
Важно учитывать: в некоторых версиях и конфигурациях вопрос изменения ставок решается автоматически. Но далеко не все компании используют актуальные релизы — именно здесь риски наиболее серьёзные.
Что делать уже сейчас
Проверить, какая версия 1С или другой учётной программы используется.
Связаться с обслуживающей компанией или внутренним IT-отделом и уточнить, как будет реализован переход.
Заложить в бюджет расходы на доработки и тестирование учётной системы.
Продумать контрольные процедуры, чтобы исключить ошибки при расчёте НДС и формировании отчётности.
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
