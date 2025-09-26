Оплата по СБП в 1С:Бухгалтерия 3.0 — как правильно отразить платеж и привязать его к контрагенту

Система быстрых платежей (СБП) всё активнее используется бизнесом для приёма оплаты от клиентов. Платежи через СБП идут быстрее, комиссии банков ниже, а удобство для покупателей выше — достаточно отсканировать QR-код и оплатить в мобильном приложении.
Однако на практике у бухгалтеров возникает вопрос: как в 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 корректно отразить такой платёж, если он поступает в выписке как «Поступление по платежным картам»? И что делать с комиссией банка, а главное — как «привязать» платёж к конкретному контрагенту?
Разберём пошагово на примере актуальной версии 3.0.179.22.
Как в 1С формируется оплата по СБП
Схема выглядит так:
Клиент оплачивает по QR-коду с кассы через СБП.
ККТ (онлайн-касса) формирует чек в момент оплаты.
В банк поступает платёж, и в выписке он отражается как «Поступление по платежным картам».
В 1С при загрузке выписки создаётся документ этого типа.
Пример:
— клиент оплачивает 50 руб.;
— по выписке приходит 49,65 руб.;
— комиссия банка 0,35 руб.
Проблема: нет привязки к контрагенту
В документе «Поступление по платежным картам» указывается сумма и банк-эквайер (например, «Сбер»), но не видно конкретного покупателя. Если это физлицо — вопрос закрыт: контрагента можно не вести. Но если СБП используется для оплаты юридическим лицом или ИП, то необходимо привязать поступление к конкретному контрагенту, чтобы корректно закрывать задолженность по счетам.
Новые возможности в 1С 3.0 для работы с СБП
Начиная с версий 3.0.168 и выше, разработчики 1С добавили расширенный функционал:
поддержка оплаты через СБП от юридических лиц и ИП;
возможность выбирать тип операции «Оплата счёта через СБП»;
распределение поступлений с учётом комиссии банка.
Это означает, что бухгалтер может не только провести поступление денег, но и сразу связать его с конкретным счётом покупателя.
Пошаговый алгоритм: как привязать платёж к контрагенту
1. Проверяем настройки
Зайдите в меню:
Администрирование → Интернет-поддержка и сервисы → Система быстрых платежей.
Убедитесь, что подключен модуль СБП, настроены параметры (идентификаторы, договор с банком). В банковских счетах организации также должна быть активирована опция работы через СБП.
2. Загружаем выписку из банка
При загрузке в 1С формируется документ Операция по платежным картам или Поступление по платежным картам.
3. Меняем вид операции
Вместо стандартного «Поступление по платежным картам» укажите:
Вид операции → Оплата счёта через СБП.
Эта настройка доступна в последних релизах 1С. Если в вашей версии нет — значит, требуется обновление.
4. Указываем контрагента
На вкладке «Дополнительно» в документе появляется поле для выбора контрагента.
Выберите того покупателя, который произвёл оплату (если по выписке видно, кто плательщик).
5. Разносим комиссию банка
Сумму 49,65 руб. отражаем как оплату по счёту контрагента (дебет 51 — кредит 62).
Комиссию 0,35 руб. списываем на прочие расходы (дебет 91.02 — кредит 51).
Таким образом, вся сумма поступления учтена корректно: контрагент закрыл счёт, а комиссия пошла в расходы.
6. Проверяем аналитику
После проведения документа задолженность контрагента уменьшается на полную сумму 50 руб., несмотря на то, что на расчётный счёт поступило меньше. Разница списывается как комиссия.
Особенности учёта в зависимости от типа плательщика
Физическое лицо — можно не создавать отдельного контрагента, оплата проводится общим документом.
Юридическое лицо / ИП — обязательно создаём карточку контрагента, в документе указываем его и привязываем оплату к конкретному счёту или договору.
Возможные сложности и решения
Выписка не содержит данных о плательщике.
В этом случае вручную найти и указать контрагента придётся по сумме и дате платежа.
Нет вида операции «Оплата счёта через СБП».
Обновите 1С до актуального релиза, начиная с 3.0.168. В вашей версии (3.0.179.22) функция должна уже присутствовать.
Разница в суммах (комиссия).
Никогда не занижайте сумму оплаты по счёту — указывайте всю сумму, а комиссию выделяйте отдельной проводкой на расходы.
Практический пример
Контрагент ООО «Альфа» оплатил по СБП счёт на 10 000 руб.
В выписке от банка поступило 9 970 руб., комиссия — 30 руб.
В 1С создаём документ:
Вид операции: «Оплата счёта через СБП».
Контрагент: ООО «Альфа».
Сумма: 10 000 руб.
Отражение: Дт 51 Кт 62 — 9 970 руб., Дт 91.02 Кт 51 — 30 руб.
В отчётах по расчётам с контрагентом задолженность закрыта на 10 000 руб., а расходы увеличены на 30 руб.
Итоги
Оплата по СБП в 1С:Бухгалтерия 3.0 отражается через документ «Поступление по платежным картам».
Для корректного учёта необходимо выбрать вид операции «Оплата счёта через СБП» и указать контрагента.
Комиссия банка выделяется отдельно и учитывается как прочие расходы.
В новых версиях 1С добавлена поддержка работы с юридическими лицами по СБП, что позволяет автоматически закрывать счета покупателей.
Зачем это важно
Правильная настройка СБП в 1С позволяет:
избежать путаницы в расчётах с клиентами;
корректно формировать отчётность;
уменьшить риск ошибок при налоговых проверках;
снизить время на ручное распределение оплат.
👉 Если вы уже применяете оплату по СБП в бизнесе, проверьте, поддерживает ли ваша версия 1С актуальный функционал. А если нет — обновите релиз, чтобы автоматизировать учёт и избежать ручных исправлений.
