Оплата по СБП в 1С:Бухгалтерия 3.0 — как правильно отразить платеж и привязать его к контрагенту

Система быстрых платежей (СБП) всё активнее используется бизнесом для приёма оплаты от клиентов. Платежи через СБП идут быстрее, комиссии банков ниже, а удобство для покупателей выше — достаточно отсканировать QR-код и оплатить в мобильном приложении.

Однако на практике у бухгалтеров возникает вопрос: как в 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 корректно отразить такой платёж, если он поступает в выписке как «Поступление по платежным картам»? И что делать с комиссией банка, а главное — как «привязать» платёж к конкретному контрагенту?

Разберём пошагово на примере актуальной версии 3.0.179.22.