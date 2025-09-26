ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
Оплата по СБП в 1С:Бухгалтерия 3.0 — как правильно отразить платеж и привязать его к контрагенту

Оплата через СБП становится всё популярнее: клиент сканирует QR-код, деньги сразу на счёте. Но в 1С платёж приходит как «поступление по картам» с комиссией и без контрагента. Разбираем, как правильно отразить его в 1С:Бухгалтерия 3.0 и учесть комиссию банка.

Система быстрых платежей (СБП) всё активнее используется бизнесом для приёма оплаты от клиентов. Платежи через СБП идут быстрее, комиссии банков ниже, а удобство для покупателей выше — достаточно отсканировать QR-код и оплатить в мобильном приложении.

Однако на практике у бухгалтеров возникает вопрос: как в 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 корректно отразить такой платёж, если он поступает в выписке как «Поступление по платежным картам»? И что делать с комиссией банка, а главное — как «привязать» платёж к конкретному контрагенту?

Разберём пошагово на примере актуальной версии 3.0.179.22.

Как в 1С формируется оплата по СБП

Схема выглядит так:

  1. Клиент оплачивает по QR-коду с кассы через СБП.

  2. ККТ (онлайн-касса) формирует чек в момент оплаты.

  3. В банк поступает платёж, и в выписке он отражается как «Поступление по платежным картам».

  4. В 1С при загрузке выписки создаётся документ этого типа.

Пример:
— клиент оплачивает 50 руб.;
— по выписке приходит 49,65 руб.;
— комиссия банка 0,35 руб.

Проблема: нет привязки к контрагенту

В документе «Поступление по платежным картам» указывается сумма и банк-эквайер (например, «Сбер»), но не видно конкретного покупателя. Если это физлицо — вопрос закрыт: контрагента можно не вести. Но если СБП используется для оплаты юридическим лицом или ИП, то необходимо привязать поступление к конкретному контрагенту, чтобы корректно закрывать задолженность по счетам.

Новые возможности в 1С 3.0 для работы с СБП

Начиная с версий 3.0.168 и выше, разработчики 1С добавили расширенный функционал:

  • поддержка оплаты через СБП от юридических лиц и ИП;

  • возможность выбирать тип операции «Оплата счёта через СБП»;

  • распределение поступлений с учётом комиссии банка.

Это означает, что бухгалтер может не только провести поступление денег, но и сразу связать его с конкретным счётом покупателя.

Пошаговый алгоритм: как привязать платёж к контрагенту

1. Проверяем настройки

Зайдите в меню:
Администрирование → Интернет-поддержка и сервисы → Система быстрых платежей.

Убедитесь, что подключен модуль СБП, настроены параметры (идентификаторы, договор с банком). В банковских счетах организации также должна быть активирована опция работы через СБП.

2. Загружаем выписку из банка

При загрузке в 1С формируется документ Операция по платежным картам или Поступление по платежным картам.

3. Меняем вид операции

Вместо стандартного «Поступление по платежным картам» укажите:
Вид операции → Оплата счёта через СБП.

Эта настройка доступна в последних релизах 1С. Если в вашей версии нет — значит, требуется обновление.

4. Указываем контрагента

На вкладке «Дополнительно» в документе появляется поле для выбора контрагента.
Выберите того покупателя, который произвёл оплату (если по выписке видно, кто плательщик).

5. Разносим комиссию банка

  • Сумму 49,65 руб. отражаем как оплату по счёту контрагента (дебет 51 — кредит 62).

  • Комиссию 0,35 руб. списываем на прочие расходы (дебет 91.02 — кредит 51).

Таким образом, вся сумма поступления учтена корректно: контрагент закрыл счёт, а комиссия пошла в расходы.

6. Проверяем аналитику

После проведения документа задолженность контрагента уменьшается на полную сумму 50 руб., несмотря на то, что на расчётный счёт поступило меньше. Разница списывается как комиссия.

Особенности учёта в зависимости от типа плательщика

  • Физическое лицо — можно не создавать отдельного контрагента, оплата проводится общим документом.

  • Юридическое лицо / ИП — обязательно создаём карточку контрагента, в документе указываем его и привязываем оплату к конкретному счёту или договору.

Возможные сложности и решения

  1. Выписка не содержит данных о плательщике.
    В этом случае вручную найти и указать контрагента придётся по сумме и дате платежа.

  2. Нет вида операции «Оплата счёта через СБП».
    Обновите 1С до актуального релиза, начиная с 3.0.168. В вашей версии (3.0.179.22) функция должна уже присутствовать.

  3. Разница в суммах (комиссия).
    Никогда не занижайте сумму оплаты по счёту — указывайте всю сумму, а комиссию выделяйте отдельной проводкой на расходы.

Практический пример

  1. Контрагент ООО «Альфа» оплатил по СБП счёт на 10 000 руб.

  2. В выписке от банка поступило 9 970 руб., комиссия — 30 руб.

  3. В 1С создаём документ:

    • Вид операции: «Оплата счёта через СБП».

    • Контрагент: ООО «Альфа».

    • Сумма: 10 000 руб.

    • Отражение: Дт 51 Кт 62 — 9 970 руб., Дт 91.02 Кт 51 — 30 руб.

  4. В отчётах по расчётам с контрагентом задолженность закрыта на 10 000 руб., а расходы увеличены на 30 руб.

Итоги

  • Оплата по СБП в 1С:Бухгалтерия 3.0 отражается через документ «Поступление по платежным картам».

  • Для корректного учёта необходимо выбрать вид операции «Оплата счёта через СБП» и указать контрагента.

  • Комиссия банка выделяется отдельно и учитывается как прочие расходы.

  • В новых версиях 1С добавлена поддержка работы с юридическими лицами по СБП, что позволяет автоматически закрывать счета покупателей.

Зачем это важно

Правильная настройка СБП в 1С позволяет:

  • избежать путаницы в расчётах с клиентами;

  • корректно формировать отчётность;

  • уменьшить риск ошибок при налоговых проверках;

  • снизить время на ручное распределение оплат.

👉 Если вы уже применяете оплату по СБП в бизнесе, проверьте, поддерживает ли ваша версия 1С актуальный функционал. А если нет — обновите релиз, чтобы автоматизировать учёт и избежать ручных исправлений.

Дата публикации: 26.09.2025, 21:32

Рубрика:

