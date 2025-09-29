Как НКО работать с ФСБУ 4/2023, какие изменения в ТК и 54-ФЗ обязательно знать, важные принципы управленческого учета и проверки ФНС. Обзор мероприятий с 1 по 15 октября

1 октября. Налоговая проверка в 2025–2026 гг. Как отвечать на требования, проходить допросы
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Яблочкова, 21к3, эт. 5, oф.
Стоимость: 20 000 ₽
Администрирование налогов и предпроверочный анализ.
Выездная проверка.
Камеральная проверка.
Обжалование результатов налоговых проверок.
3 октября. Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги в 2025 г.
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Яблочкова, 21к3, эт. 5, oф.
Стоимость: 20 000 ₽
Меры господдержки и изменения законов для НКО в 2025–2026 гг.
Регистрация некоммерческой организации.
Особенности составления отчетности некоммерческих организаций.
Бухгалтерский учет некоммерческих организаций.
Налогообложение доходов некоммерческих организаций.
Налогообложение выплат в пользу физических лиц.
6 октября. Заработная плата и персональные данные в 2025–2026 гг. Глобальные изменения в Трудовом кодексе
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Яблочкова, 21к3, эт. 5, oф.
Стоимость: 20 000 ₽
Персональные данные: новая административная и уголовная ответственность в соответствии с Федеральными законами № 420-ФЗ и 421-ФЗ.
Персональные данные: новые правила работы с 2025 г.
Как контролируют «зарплатные» схемы трудовые и налоговые инспекторы.
Изменения 2025–2026 гг. в расчете заработной платы.
Удаленная и дистанционная работа.
Отпуска в 2025–2026 гг.
Командировки и разъездной характер работы в 2025–2026 гг. Вахта.
Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий.
Дополнительный информационный материал к семинару. Воинский учет.
7 октября. Онлайн-кассы (ККТ): все изменения 2025–2026 гг. в законе 54-ФЗ
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Яблочкова, 21к3, эт. 5, oф.
Стоимость: 20 000 ₽
Применение ККТ: 1 часть.
Применение ККТ: 2 часть.
Контроль работы с ККТ.
Операции с денежной наличностью.
Расчеты с подотчетными лицами.
9 октября – 11 октября. Деньги в бизнесе: приумножить и сохранить
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: офлайн, г. Москва, ARTHURS SPA HOTEL BY MERCURE.
Стоимость: 200 000 ₽
Из чего состоит успешный бизнес?
Управленческий учет.
Что показывает Отчет о доходах и расходах (P&L)?
Анализ Отчета о доходах и расходах (P&L).
Принципы учета, без соблюдения которых ничего не будет работать.
Что такое экономическая эффективность и как ее добиться.
Финансовый цикл: что это, как считать и зачем.
Анализируем отчетность крупнейших компаний, составляем финансовый план для своего бизнеса на следующий год.
10 октября. Зарплатная отчетность за 9 месяцев 2025 года и методика ее контроля ФНС
Время: с 10:00 до 16:00
Формат: офлайн, г. Санкт-Петербург, Батайский переулок, 3, oф.
Стоимость: 8 200 ₽
Надзор за соблюдением трудовых прав работников.
Отчетность по зарплате.
Проверка зарплатной отчетности по методике ФНС.
Единый налоговый счет и платеж.
НДФЛ и отчетность.
Страховые взносы и отчетность.
СФР и отчетность.
Пособия по социальному страхованию.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Заработная плата и трудовые отношения.
Отпуска.
Расчет среднего заработка.
Командировки и служебные разъезды.
Удержания из заработной платы.
Увольнение.
Сроки расчета с работниками.
Расчеты с самозанятыми гражданами.
Особенности трудоустройства иностранных граждан.
Ответы на вопросы и практические рекомендации.
