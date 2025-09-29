ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
Как НКО работать с ФСБУ 4/2023, какие изменения в ТК и 54-ФЗ обязательно знать, важные принципы управленческого учета и проверки ФНС. Обзор мероприятий с 1 по 15 октября

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

1 октября. Налоговая проверка в 2025–2026 гг. Как отвечать на требования, проходить допросы

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Яблочкова, 21к3, эт. 5, oф.

Стоимость: 20 000 ₽

Программа:

  1. Администрирование налогов и предпроверочный анализ.

  2. Выездная проверка.

  3. Камеральная проверка.

  4. Обжалование результатов налоговых проверок.

Записаться

3 октября. Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги в 2025 г.

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Яблочкова, 21к3, эт. 5, oф.

Стоимость: 20 000 ₽

Программа:

  1. Меры господдержки и изменения законов для НКО в 2025–2026 гг.

  2. Регистрация некоммерческой организации.

  3. Особенности составления отчетности некоммерческих организаций.

  4. Бухгалтерский учет некоммерческих организаций.

  5. Налогообложение доходов некоммерческих организаций.

  6. Налогообложение выплат в пользу физических лиц.

Записаться

6 октября. Заработная плата и персональные данные в 2025–2026 гг. Глобальные изменения в Трудовом кодексе

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Яблочкова, 21к3, эт. 5, oф.

Стоимость: 20 000 ₽

Программа:

  1. Персональные данные: новая административная и уголовная ответственность в соответствии с Федеральными законами № 420-ФЗ и 421-ФЗ.

  2. Персональные данные: новые правила работы с 2025 г.

  3. Как контролируют «зарплатные» схемы трудовые и налоговые инспекторы.

  4. Изменения 2025–2026 гг. в расчете заработной платы.

  5. Удаленная и дистанционная работа.

  6. Отпуска в 2025–2026 гг.

  7. Командировки и разъездной характер работы в 2025–2026 гг. Вахта.

  8. Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий.

  9. Дополнительный информационный материал к семинару. Воинский учет.

Записаться

7 октября. Онлайн-кассы (ККТ): все изменения 2025–2026 гг. в законе 54-ФЗ

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Яблочкова, 21к3, эт. 5, oф.

Стоимость: 20 000 ₽

Программа:

  1. Применение ККТ: 1 часть.

  2. Применение ККТ: 2 часть.

  3. Контроль работы с ККТ.

  4. Операции с денежной наличностью.

  5. Расчеты с подотчетными лицами.

Записаться

9 октября – 11 октября. Деньги в бизнесе: приумножить и сохранить

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: офлайн, г. Москва, ARTHURS SPA HOTEL BY MERCURE.

Стоимость: 200 000 ₽

Программа:

  1. Из чего состоит успешный бизнес?

  2. Управленческий учет.

  3. Что показывает Отчет о доходах и расходах (P&L)?

  4. Анализ Отчета о доходах и расходах (P&L).

  5. Принципы учета, без соблюдения которых ничего не будет работать.

  6. Что такое экономическая эффективность и как ее добиться.

  7. Финансовый цикл: что это, как считать и зачем.

  8. Анализируем отчетность крупнейших компаний, составляем финансовый план для своего бизнеса на следующий год.

Записаться

10 октября. Зарплатная отчетность за 9 месяцев 2025 года и методика ее контроля ФНС

Время: с 10:00 до 16:00

Формат: офлайн, г. Санкт-Петербург, Батайский переулок, 3, oф.

Стоимость: 8 200 ₽

Программа:

  1. Надзор за соблюдением трудовых прав работников.

  2. Отчетность по зарплате.

  3. Проверка зарплатной отчетности по методике ФНС.

  4. Единый налоговый счет и платеж.

  5. НДФЛ и отчетность.

  6. Страховые взносы и отчетность.

  7. СФР и отчетность.

  8. Пособия по социальному страхованию.

  9. Страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

  10. Заработная плата и трудовые отношения.

  11. Отпуска.

  12. Расчет среднего заработка.

  13. Командировки и служебные разъезды.

  14. Удержания из заработной платы.

  15. Увольнение.

  16. Сроки расчета с работниками.

  17. Расчеты с самозанятыми гражданами.

  18. Особенности трудоустройства иностранных граждан.

  19. Ответы на вопросы и практические рекомендации.

Записаться

