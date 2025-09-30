Банкротство vs реструктуризация долгов: что выгоднее для должника

Сегодня все больше людей сталкиваются с ситуацией, когда долговые обязательства становятся непосильными. Кредиты, займы и накопившиеся проценты вызывают стресс и ощущение безысходности. На самом деле закон предлагает процедуру банкротства, которая позволяет легально решить проблему и начать жизнь с чистого листа.

При банкротстве долги могут быть списаны за счет реализации имущества или реструктурированы. Подробнее об этих нюансах рассказываем в статье.