Банкротство vs реструктуризация долгов: что выгоднее для должника

Сегодня все больше людей сталкиваются с ситуацией, когда долговые обязательства становятся непосильными. Кредиты, займы и накопившиеся проценты вызывают стресс и ощущение безысходности. На самом деле закон предлагает процедуру банкротства, которая позволяет легально решить проблему и начать жизнь с чистого листа.
При банкротстве долги могут быть списаны за счет реализации имущества или реструктурированы. Подробнее об этих нюансах рассказываем в статье.
Реструктуризация долга: долгая дорога к финансовому оздоровлению
Реструктуризация — это утвержденный судом план погашения долгов сроком до трех лет. Должник продолжает рассчитываться с кредиторами, но делает это по согласованному графику, сохраняя имущество.
Плюсы:
сохраняется право на имущество (за исключением уже арестованного);
сохраняется деловая репутация, что важно для тех, у кого есть бизнес или ипотека.
Минусы:
длительная нагрузка на бюджет — от 3 до 5 лет регулярных выплат;
высокий риск срыва плана — если должник не выдержит график, процедура все равно перейдет в банкротство, а уплаченные за сопровождение деньги будут потеряны.
Этот путь чаще всего выбирают те, кто имеет стабильный подтвержденный доход и не хочет терять ценные активы (квартиру, долю в бизнесе, автомобиль). Также он подходит для тех, кто готов жить по жесткому финансовому плану в течение нескольких лет.
Когда реструктуризация действительно имеет смысл
По опыту, только 15–20% дел о банкротстве физлиц заканчиваются реструктуризацией, потому что решение полностью зависит от готовности самого должника. Даже при наличии дохода и имущества, если человек не согласен 3–5 лет ограничивать себя, суд переходит к реализации имущества.
Экономически оправдано начинать процедуру при долге от 250 000 рублей. При меньших суммах судебные издержки и вознаграждение финансового управляющего (40–70 тыс. рублей) делают ее бессмысленной. Наиболее рациональна реструктуризация при долгах от 500 тыс. рублей и выше, когда есть возможность предложить кредиторам реальный и выгодный план.
На какие категории доходов смотрит суд
Для плана реструктуризации суд учитывает:
официальную зарплату (по 2-НДФЛ или выписке с работы);
пенсию, пособия, стипендию, если они регулярные;
доход самозанятого, если он подтвержден выписками из приложения «Мой налог» за 6–12 месяцев и стабилен.
Не принимаются:
непостоянные подработки;
зарплата «в конверте»;
разовые выплаты.
Финансовый управляющий и кредиторы требуют гарантий. Если доход «плавает» — шанс утверждения плана стремится к нулю.
Что учитывают кредиторы
Если план реструктуризации составлен грамотно и экономически обоснован, кредиторы его редко оспаривают. Основные критерии, на которые они смотрят:
покрывают ли платежи хотя бы часть основного долга и процентов;
реалистичен ли срок;
насколько надежен и документально подтвержден источник дохода.
Банки предпочитают реструктуризацию банкротству, ведь в противном случае они рискуют не получить ничего.
Реализация имущества
Банкротство с реализацией имущества — самый жесткий, но и самый быстрый способ избавиться от долгов. Суд назначает финансового управляющего, который продает ценное имущество должника (автомобиль, дача), но не бытовые вещи вроде телефона или холодильника.
Единственное жилье, если оно не в ипотеке, также сохраняется. После завершения процедуры оставшиеся долги списываются, и человек освобождается от обязательств.
Финансовые последствия для должника
Плюсы:
относительно быстрое списание непомерных долгов;
освобождение от кредитного давления и возможности новых исков;
юридическая «чистота» после завершения процедуры.
Минусы:
потеря имущества, кроме неприкосновенного;
запись в кредитной истории на 5 лет и запрет занимать руководящие должности в компаниях в этот период.
Этот вариант выбирают, когда реструктуризация невозможна. Например, когда нет стабильного официального дохода и ценного имущества, которое хотелось бы сохранить, а долгов слишком много и они разнородны (кредиты, займы, коммуналка, долги перед МФО). Расходы на судебные издержки и услуги финансового управляющего будут такими же как и при оформлении реструктуризации.
Что проверяет финансовый управляющий
Особое внимание уделяется финансовым операциям за последние 3 года. Под подозрение чаще всего попадают:
подозрительные сделки — дарение, продажа имущества близким по заниженной цене;
предпочтение одному кредитору — например, погашение долга перед родственником в ущерб банкам;
вывод активов — продажа авто, недвижимости, техники «в ноль» перед подачей заявления.
Чаще всего оспариваются:
договоры дарения недвижимости/авто;
продажи по цене ниже 70% рыночной;
погашение «дружеских» долгов за 6–12 месяцев до банкротства.
Автомобиль иногда остается у должника, если он жизненно необходим (например, для работы, в случае инвалидности или при отсутствии общественного транспорта в регионе). Все это нужно подтверждать документально.
А вот вторую недвижимость придется продать. Закон прямо предусматривает реализацию любого жилья, кроме единственного.
Важно понимать, что попытки «спрятать» активы через дарение или фиктивные продажи за 2–3 года до банкротства почти всегда вскрываются. Такие сделки оспариваются, имущество возвращают в конкурсную массу, а сама процедура может быть признана недобросовестной.
Долги, которые не списываются
Даже после банкротства остаются:
алименты;
возмещение вреда жизни или здоровью,
долги по уголовным штрафам.
Все они остаются на должнике. При реструктуризации их включают в план выплат в первую очередь, при банкротстве — погашают из вырученных средств. Если денег не хватит, платить придется уже после завершения процедуры.
Ошибки и риски
Нередко должники считают реструктуризацию легким выходом, но это не так. Ошибкой будет идти в нее без расчета всех последствий. Правильный подход — заранее сравнить два сценария:
Сколько удастся выплатить за 3–5 лет?
Что придется потерять при банкротстве?
Какие риски срыва плана?
Если доход стабилен и есть ценное имущество, реструктуризация может стать спасением.
В случае банкротства с реализацией имущества тоже есть риски, особенно для индивидуальных предпринимателей. Лучше закрыть ИП до подачи заявления, ведь в противном случае:
финансовый управляющий будет проверять сделки ИП за 3 года;
возрастет риск признания действий недобросовестными;
появятся дополнительные расходы на отчетность и сопровождение,
после банкротства будет действовать запрет на регистрацию в качестве ИП на 5 лет.
Поэтому при выборе процедуры стоит учитывать все факторы, которые могут повлиять на решение суда.
Заключение
Банкротство с реализацией имущества подходит тем, у кого нет значимых активов и кто не желает растягивать выплаты минимум на 3 года, ведь в таком случае быстрее обнулиться и начать с чистого листа. Реструктуризация же оправдана, когда есть имущество, которое хочется сохранить, и стабильный доход, позволяющий выдержать график.
Прежде чем принять решение, важно трезво оценить, чем вы действительно рискуете, посчитать совокупные издержки каждой процедуры и сравнить их с возможными потерями. А окончательную точку стоит ставить только после консультации с юристом, специализирующимся именно на банкротстве физических лиц, чтобы выбранный путь совпадал с вашими долгосрочными целями.
Начать дискуссию