Доходы IT-компаний для пониженных взносов и налога на прибыль: полный перечень с разъяснениями. Поправки в НК-2026

Налоговые льготы 2025-2026

В 2025 году для IT-компаний действуют такие льготы по налогу на прибыль и страховым взносам:

ставка налога на прибыль 5% в федеральный бюджет и 0% в региональный бюджет;

тариф взносов 7,6% до предельной базы и 7,6% свыше предельной базы.

С 2026 года планируются поправки в НК (законопроект № 1026190-8), по которым тариф взносов для IT-компаний будет: 15% до предельной базы;

7,6% свыше предельной базы.

Причем пониженные взносы платят как компании на ОСНО, так и на УСН (письмо Минфина от 26.11.2024 № 03-03-06/1/118134).

Условия для применения льгот такие: