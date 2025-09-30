Доходы IT-компаний для пониженных взносов и налога на прибыль: полный перечень с разъяснениями. Поправки в НК-2026

Налоговые льготы 2025-2026
В 2025 году для IT-компаний действуют такие льготы по налогу на прибыль и страховым взносам:
ставка налога на прибыль 5% в федеральный бюджет и 0% в региональный бюджет;
тариф взносов 7,6% до предельной базы и 7,6% свыше предельной базы.
С 2026 года планируются поправки в НК (законопроект № 1026190-8), по которым тариф взносов для IT-компаний будет:
15% до предельной базы;
7,6% свыше предельной базы.
Причем пониженные взносы платят как компании на ОСНО, так и на УСН (письмо Минфина от 26.11.2024 № 03-03-06/1/118134).
Условия для применения льгот такие:
наличие аккредитации;
доля профильных доходов от 70%.
Профильные доходы
Доходы, которые учитывают для льготы, перечислены в:
Компании на ОСНО считают доходы метолом начисления, компании на УСН – кассовым методом (письмо Минфина от 06.09.2024 № 03-15-05/84815).
Перечень доходов разбит на абзацы. И он – исчерпывающий, поясняет Минфин в письме от 11.03.2025 № 03-15-06/23511.
Расшифровка понятий «разработка», «адаптация», «модификация», «установка», «тестирование», «сопровождение», «программа для ЭВМ», которые фигурируют в перечне – в письмах Минцифры от 07.09.2021 № П11-2-05-200-38749, от 27.01.2022 № П11-2-05-200-3571.
Отметим, что есть еще перечень профильных IT-доходов по приказу Минцифры от 11.05.2023 № 449. Но этот перечень применяется только для целей аккредитации. Ориентироваться на него для целей налоговых льгот не надо, поясняет Минфин в письме от 11.01.2024 № 03-03-06/1/825.
В этом материале – перечень доходов по НК в разрезе абзацев.
Абзац 4 – собственное ПО
В профильные доходы включаются доходы от реализации экземпляров разработанных, адаптированных и модифицированных данной организацией либо лицом, входящим с ней в одну группу, программ для ЭВМ, баз данных.
Минфин разъяснял, что ПО, разработанное учредителем IT-компании, учитывают в составе профильных доходов (письма от 18.01.2023 № 03-03-06/1/3059, от 01.03.2023 № 03-03-06/1/17008).
Еще разъяснения по применению этого абзаца – в письме Минфина от 03.05.2023 № 03-03-06/1/40700.
Абзац 5 – исключительные права на собственное ПО
В профильные доходы включаются доходы от передачи исключительных прав на собственные программы для ЭВМ, базы данных.
Абзац 7 – неисключительные права на собственное ПО
В профильные доходы включаются доходы от предоставления данной организацией прав использования собственных программ для ЭВМ, баз данных, в том числе удаленно через интернет, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности.
Однако для таких доходов есть исключения – когда указанные права состоят:
в получении возможности в отношении определенного товара разместить в интернете предложение, объявление о заключении договора купли-продажи товара и заключить договор купли-продажи и при этом организация также обеспечивает возможность хранения, упаковки, доставки, выдачи такого товара покупателю;
в получении возможности участвовать в процедуре закупок по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ;
в получении возможности участвовать в организованных торгах на товарном рынке;
в получении возможности инициировать и осуществлять операции по безналичному переводу денег;
в получении банковских, финансовых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, оказываемых кредитными организациями;
в получении услуг по сделкам с недвижимостью в отношении объектов застройщиков и объектов долевого строительства;
в получении возможности разместить информацию о спросе на услуги по перевозке пассажиров и легковым такси;
в получении возможности размещать информацию об услугах общепита, предложение заключить договор о реализации блюд общепита, при этом организация также обеспечивает возможность доставки такого блюда покупателю;
в получении возможности формировать коды маркировки;
в получении возможности осуществлять хранение данных в ЦОД;
в получении возможности получать услуги связи по передаче данных в целях передачи голосовой информации.
То, что ПО для банковских услуг и сотовых операторов не идет в профильные доходы, пояснял Минфин в письмах от 08.06.2023 № 03-03-06/1/52966, от 19.09.2023 № 03-03-06/1/89221, от 13.07.2023 № 03-03-06/1/65452.
Еще разъяснения по этому абзацу – в письме Минфина от 07.07.2023 № 03-03-06/1/63641.
Абзац 8 – заказные программы
В профильные доходы включаются доходы от услуг (работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных.
Что из себя представляет модификация и адаптация программы для ЭВМ, описано в письме Минцифры от 27.01.2022 № П11-2-05-200-3571.
ФНС в письме от 25.01.2023 № СД-4-3/763@ разъясняла, что в профильные доходы идут как доходы от модификации или адаптации собственных программ для ЭВМ, так и тех, которые компания сама не разрабатывала.
Адаптация заказных программ идет в профильные доходы, поясняет Минфин в письме от 11.04.2025 № 03-03-06/1/36242.
Доход за разработку мобильного приложения и сайта считается профильным для IT-компаний, поясняет Минфин в письме от 24.04.2025 № 03-15-05/41388.
Абзац 9 – установка, тестирование ПО
В профильные доходы включаются доходы от услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению собственных программ для ЭВМ, баз данных и заказных программ для ЭВМ, баз данных.
Минфин в письме от 01.12.2022 № 03-15-05/117730 пояснил, что тестирование программ идет в льготные доходы IT-компании, если она сама их разрабатывала.
В письме Минфина от 19.01.2023 № 03-03-06/1/3643 говорится, что тестировку заказных программ учитывают в составе профильных доходов.
Разъяснение по сопровождению программ для ЭВМ – в письме Минцифры от 15.03.2023 № МП-П11-070-17504.
Абзац 10 – разработка и модификация ПАК
В профильные доходы включаются доходы от услуг (работ) по разработке (включая тестирование и сопровождение) программно-аппаратных комплексов (ПАК), а также по адаптации, модификации, тестированию и сопровождению ПАК, включенных в единый реестр российского ПО.
При этом есть условие – при разработке ПАК должен быть документ от Минцифры, подтверждающий, что это разработка ПАК.
Порядок выдачи такого документа утвержден приказом Минцифры от 29.08.2024 № 747.
В профильные доходы идет тестирование и сопровождение любых ПАК из реестра, даже если их разработку компания не осуществляла, поясняет ФНС в письме от 25.01.2023 № СД-4-3/763@.
Абзац 11 – реализация ПАК
В профильные доходы включаются доходы от реализации разработанных организацией ПАК, включенных в единый реестр российского ПО.
О том, что для налоговых льгот учитывают только те ПАК, которые внесены в российский реестр, говорится в письмах Минфина от 23.01.2023 № 03-03-06/1/4540, от 14.02.2023 № 03-03-06/3/11912, 15.06.2023 № 03-03-06/1/55178.
Абзац 12 – интернет-реклама на собственном ПО
В профильные доходы включаются доходы от услуг с использованием собственного ПО, баз данных, включенных в единый реестр российского ПО (либо если составная часть собственного ПО включена в этот реестр), по распространению рекламы в интернете или получению доступа к такой информации.
То, что рекламные услуги с помощью собственного ПО входят в доходы IT-компании для налоговых льгот, разъяснял Минфин в письмах от 28.10.2022 № 03-03-06/1/104927, от 24.01.2023 № 03-03-06/1/5102
Абзац 13 – доступ к аудиовизуальным произведениям на собственном ПО
В профильные доходы включаются доходы от услуг с использованием собственного ПО, баз данных, включенных в единый реестр российского ПО (либо если составная часть собственного ПО включена в этот реестр), по предоставлению доступа к аудиовизуальным произведениям и сообщениям телепередач на аудиовизуальном сервисе, включенном в реестр аудиовизуальных сервисов.
Абзац 14 – права на фонограммы на собственном ПО
В профильные доходы включаются доходы от услуг и предоставления прав использования (предоставлении доступа к фонограммам, объектам авторского и смежных прав, связанных с фонограммами) с использованием собственного ПО, баз данных, включенных в реестр российского ПО (либо если составная часть собственного ПО включена в этот реестр.
Абзац 15 – размещение предложений в интернете на собственном ПО
В профильные доходы включаются доходы от услуг в интернете с использованием собственного ПО, баз данных, включенных в реестр российского ПО (либо если составная часть собственного ПО включена в этот реестр), по размещению и продвижению предложений:
о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг)
о трудоустройстве
по заключению договоров.
Но есть исключения. В профильные доходы не идут услуги, если они состоят:
в получении возможности в отношении определенного товара разместить в интернете предложение, объявление о заключении договора купли-продажи товара и заключить договор купли-продажи и при этом организация также обеспечивает возможность хранения, упаковки, доставки, выдачи такого товара покупателю;
в получении возможности разместить информацию о спросе на услуги по перевозке пассажиров и легковым такси;
в получении возможности размещать информацию об услугах общепита, предложение заключить договор о реализации блюд общепита, при этом организация также обеспечивает возможность доставки такого блюда покупателю;
в получении возможности участвовать в процедуре закупок по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ;
в получении возможности участвовать в организованных торгах на товарном рынке;
в получении услуг по сделкам с недвижимостью в отношении объектов застройщиков и объектов долевого строительства;
в получении возможности формировать коды маркировки;
в получении возможности осуществлять хранение данных в ЦОД;
в получении возможности получать услуги связи по передаче данных в целях передачи голосовой информации.
То, что передача прав на ПО для банковских услуг не идет в состав льготных доходов, говорится в письмах Минфина от 08.06.2023 № 03-03-06/1/52966, от 21.07.2023 № 03-03-06/1/68741.
Абзац 16 – доступ к образовательной информации
В профильные доходы включаются доходы от оказания организацией, имеющей лицензию на образовательную деятельность, с использованием собственного ПО, баз данных, включенных в реестр российского ПО, (либо если составная часть собственного ПО включена в этот реестр), в том числе удаленно, услуг по предоставлению доступа к электронной образовательной и просветительской информации (сервисам).
Как IT-компании считать взносы в 2025 году, если аккредитация получена или аннулирована в середине года, читайте тут.
