Что такое Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)

Для чего нужен ЕФРСБ

В ЕФРСБ публикуются уведомления тех, кто официально инициировал процедуру признания своей финансовой несостоятельности либо обратился в Арбитражный суд, а также воспользовался процедурой упрощенного банкротства через МФЦ. Доступ к сайту осуществляется через сайт Федресурса.

Использование ЕФРСБ позволяет своевременно получать важную информацию о финансовом положении потенциальных деловых партнеров и клиентов, минимизировать риски и обезопасить инвестиции.

Особенное внимание стоит уделить проверке сведений из ЕФРСБ гражданам, которые планируют крупные покупки недвижимости или транспортных средств. Перед заключением сделки важно убедиться, что продавец не является участником процедуры банкротства, поскольку такая сделка впоследствии может быть признана недействительной судом, а имущество — выставлено на торги.

Кроме того, реестр полезен при приобретении имущества на аукционах в рамках в рамках исполнительного производства. Часто стоимость объектов значительно ниже рыночных цен. Но заключить сделку можно лишь после тщательной проверки условий продажи, типа торгов и подачи соответствующей заявки.

Дополнительные категории пользователей, которые применяют ЕФРСБ:

Налоговые органы обновляют сведения из реестра в ЕГРЮЛ. Работодатели проводят проверку претендентов на управленческие вакансии, учитывая ограничения для признанных банкротами (не менее трех лет и вплоть до 10 лет). Банковские учреждения и микрофинансовые организации используют информацию реестра для оценки кредитоспособности заявителей, ограничивая выдачу займов лицам, объявившим себя банкротами в недавнем прошлом.

Таким образом, использование данных ЕФРСБ помогает повысить безопасность сделок и избежать финансовых рисков.