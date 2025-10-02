Что такое Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)

Что такое Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) — это государственная онлайн-платформа, содержащая информацию о процедурах банкротства физических лиц и организаций в РФ.
Для чего нужен ЕФРСБ
В ЕФРСБ публикуются уведомления тех, кто официально инициировал процедуру признания своей финансовой несостоятельности либо обратился в Арбитражный суд, а также воспользовался процедурой упрощенного банкротства через МФЦ. Доступ к сайту осуществляется через сайт Федресурса.
Использование ЕФРСБ позволяет своевременно получать важную информацию о финансовом положении потенциальных деловых партнеров и клиентов, минимизировать риски и обезопасить инвестиции.
Особенное внимание стоит уделить проверке сведений из ЕФРСБ гражданам, которые планируют крупные покупки недвижимости или транспортных средств. Перед заключением сделки важно убедиться, что продавец не является участником процедуры банкротства, поскольку такая сделка впоследствии может быть признана недействительной судом, а имущество — выставлено на торги.
Кроме того, реестр полезен при приобретении имущества на аукционах в рамках в рамках исполнительного производства. Часто стоимость объектов значительно ниже рыночных цен. Но заключить сделку можно лишь после тщательной проверки условий продажи, типа торгов и подачи соответствующей заявки.
Дополнительные категории пользователей, которые применяют ЕФРСБ:
Налоговые органы обновляют сведения из реестра в ЕГРЮЛ.
Работодатели проводят проверку претендентов на управленческие вакансии, учитывая ограничения для признанных банкротами (не менее трех лет и вплоть до 10 лет).
Банковские учреждения и микрофинансовые организации используют информацию реестра для оценки кредитоспособности заявителей, ограничивая выдачу займов лицам, объявившим себя банкротами в недавнем прошлом.
Таким образом, использование данных ЕФРСБ помогает повысить безопасность сделок и избежать финансовых рисков.
Кто публикует данные в ЕФРСБ
Вся информация о ходе процедуры банкротства вплоть до ее окончания публикуется арбитражным управляющим либо организацией, членом которой он является. Исключением являются случаи внесудебного банкротства, когда соответствующие сведения размещают сотрудники МФЦ.
Объявления о проведении аукционов, направленных на продажу имущества должника, а также результаты этих мероприятий публикуют организаторы торгов.
Хотя нотариусы не принимают непосредственного участия в процессе банкротства, они имеют право обнародовать заявление кредитора о намерении подать иск о признании юридического лица банкротом.
Помимо этого, нотариусы осуществляют проверку статуса финансового состояния умершего гражданина на предмет наличия факта банкротства и вправе оформлять исполнительную надпись, позволяющую осуществить взыскание долга вне судебного разбирательства.
Какова стоимость публикации на ЕФРСБ
Информацию из ЕФРСБ можно получить бесплатно, а вот стоимость публикаций зависит от сути объявления. Собрали все расценки в одной таблице.
Какое объявление
Цена, руб.
Стандартное объявление
1062,76
Сообщение, связанное со ст. 213.7 127-ФЗ
530,88
Объявления согласно ст. 9 127-ФЗ
530,89
Также предусмотрена ежемесячная подписка стоимостью 10 617,60 руб. Она выгодна в следующих ситуациях:
Саморегулируемые организации (СРО) регулярно публикуют большое количество объявлений одновременно от многих членов своего объединения.
Юридические фирмы, занимающиеся сопровождением процессов банкротства, часто нуждаются в регулярном информировании широкой аудитории.
Арбитражные управляющие, вынуждены публиковать десятки уведомлений каждый месяц — решения судов, отчеты, оповещения о развитии дела и прочие необходимые документы.
Каковы сроки публикации ЕФРСБ
Сведения о признании лица банкротом включаются в ЕФРСБ в трехдневный срок. Этот же период установлен для внесения изменений в связи с прекращением процесса банкротства, сменой арбитражного управляющего или освобождением его от исполнения обязанностей, а также выявлением признаков преднамеренного банкротства.
Отчет о проведенной оценке имущества должника размещается в реестре в течение двух суток. Информация о результатах инвентаризации появляется в открытом доступе спустя три дня. Требования кредиторов относительно должника публикуются не позднее пяти дней.
За 30 дней до начала реализации имущества на торгах размещают соответствующую информацию, а итоги проведенных торгов отражены в реестре спустя 15 дней после завершения торгов.
Как узнать, признали ли тебя банкротом
Проверить себя или контрагента можно в ЕФРСБ. Алгоритм простой:
1. Зайдите на главную страницу сайта. Выберите категорию поиска и введите данные — ИНН, ОГРН или ФИО лица. Нажмите на значок лупы.
2. После поиска просмотрите интересующую информацию.
Если нажать на подпись «Вся информация», можно увидеть все доступные сведения о компании или физическом лице: реквизиты, публикации, информацию о процедурах банкротства и пр.
При желании можно нажать на кнопку «Подписаться на изменения». Тогда все новые данные будут приходить в личный кабинет подписчика мониторинга.
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию