Регламентированный учет в 1С:ERP, как вырасти до финдира, автоматизация финансов, курс по отчетность и ФСБУ в Калининграде. Обзор мероприятий с 16 по 31 октября

16 октября. Инвентаризация — эффективный инструмент управленческой диагностики
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Что такое инвентаризация.
Зачем и кому это нужно.
Виды инвентаризации.
Кто проводит инвентаризацию.
Документы необходимые для подготовки к инвентаризации.
Типичные ошибки.
16 октября. Практические вопросы в области регламентированного учета при внедрении 1С:ERP
Время: с 16:00 до 17:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Этапы внедрения и участие бухгалтерии.
Этап моделирования.
Подготовка НСИ: то, что нельзя упустить.
Что изменится в работе бухгалтера.
Почему ваше участие на этапе подготовки — бесценно.
22 октября. Управленческий и финансовый учет как система, а не сводка
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Функциональные возможности программ 1С:ERP, БИТ.Финанс, 1С:Управление холдингом (тезисно в сравнении).
Кейс внедрения УУ на базе БИТ Финанс и 1С: Управление Холдингом.
Золотые правила финансового директора, или как правильно выстраивать методологию и автоматизацию.
27 октября — 31 октября. Полный курс изменений и подготовки к отчетности за 2025 г. в Калининграде. Новые ФСБУ
Время: с 10:00 до 14:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Калининград, ул. Гюго, 1, oф.
Стоимость: 82 000 ₽
1 день. Налоговая реформа 2025–2026 гг. Изменения в НК:
Налоговая реформа 2025-2026 гг.
Все изменения в расчете налога на прибыль.
Все изменения в расчете НДС.
Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС.
Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС.
Изменения в расчете НДФЛ.
Изменения в расчете страховых взносов.
Единый налоговый платеж.
2 день. Бухгалтерский учет и изменения в ФСБУ:
ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы».
ФСБУ 5/2019 «Запасы».
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
ФСБУ 25/2018 «Аренда».
Отчетность и аудит.
3 день: изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к вам:
Налоговая реформа и финансовый кризис.
Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.
Как проходит налоговый контроль на предприятии.
Результаты проверок НДС.
4 день: анализ схем оптимизации бизнеса:
Упрощенная система налогообложения — глобальные изменения в 2025-2026 гг.
Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.
Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.
Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.
Все о контроле «зарплатных схем» в 2025-2026 гг.
Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.
Принципы налогового планирования и использования основных средств.
Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет:
28 октября — 16 декабря. Из главбуха в финдиры
Время: —
Формат: онлайн
Стоимость: 95 000 ₽
Управленческий учет — отличие от бухгалтерского.
Структура P&L (отчета о доходах и расходах).
Понятие себестоимости для управленческого учета.
Структура Отчета о движении денежных средств (Cashflow).
Управленческий баланс.
Финансовая структура и архитектура справочников.
Оперативный учет.
Финансовый менеджмент.
Финансовый цикл.
Финансовая стратегия компании.
Коммуникативные навыки у финансового директора (CFO).
Cost-killing.
