ЦОК КПП БСН 13.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: НДС: что проверить при подготовке декларации за 3 квартал →
Обзоры для бухгалтера
Регламентированный учет в 1С:ERP, как вырасти до финдира, автоматизация финансов, курс по отчетность и ФСБУ в Калининграде. Обзор мероприятий с 16 по 31 октября

Регламентированный учет в 1С:ERP, как вырасти до финдира, автоматизация финансов, курс по отчетность и ФСБУ в Калининграде. Обзор мероприятий с 16 по 31 октября

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

16 октября. Инвентаризация — эффективный инструмент управленческой диагностики

Время: 10:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Что такое инвентаризация.

  2. Зачем и кому это нужно.

  3. Виды инвентаризации.

  4. Кто проводит инвентаризацию.

  5. Документы необходимые для подготовки к инвентаризации.

  6. Типичные ошибки.

Записаться

16 октября. Практические вопросы в области регламентированного учета при внедрении 1С:ERP

Время: с 16:00 до 17:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Этапы внедрения и участие бухгалтерии.

  2. Этап моделирования.

  3. Подготовка НСИ: то, что нельзя упустить.

  4. Что изменится в работе бухгалтера.

  5. Почему ваше участие на этапе подготовки — бесценно.

Записаться

22 октября. Управленческий и финансовый учет как система, а не сводка

Время: 10:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Функциональные возможности программ 1С:ERP, БИТ.Финанс, 1С:Управление холдингом (тезисно в сравнении).

  2. Кейс внедрения УУ на базе БИТ Финанс и 1С: Управление Холдингом.

  3. Золотые правила финансового директора, или как правильно выстраивать методологию и автоматизацию.

Записаться

27 октября — 31 октября. Полный курс изменений и подготовки к отчетности за 2025 г. в Калининграде. Новые ФСБУ

Время: с 10:00 до 14:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Калининград, ул. Гюго, 1, oф.

Стоимость: 82 000 ₽

Программа:

1 день. Налоговая реформа 2025–2026 гг. Изменения в НК:

  1. Налоговая реформа 2025-2026 гг.

  2. Все изменения в расчете налога на прибыль.

  3. Все изменения в расчете НДС.

  4. Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС.

  5. Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС.

  6. Изменения в расчете НДФЛ.

  7. Изменения в расчете страховых взносов.

  8. Единый налоговый платеж.

2 день. Бухгалтерский учет и изменения в ФСБУ:

  1. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы».

  2. ФСБУ 5/2019 «Запасы».

  3. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».

  4. ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

  5. ФСБУ 25/2018 «Аренда».

  6. Отчетность и аудит.

3 день: изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к вам:

  1. Налоговая реформа и финансовый кризис.

  2. Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.

  3. Как проходит налоговый контроль на предприятии.

  4. Результаты проверок НДС.

4 день: анализ схем оптимизации бизнеса:

  1. Упрощенная система налогообложения — глобальные изменения в 2025-2026 гг.

  2. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.

  3. Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.

  4. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.

  5. Все о контроле «зарплатных схем» в 2025-2026 гг.

  6. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.

  7. Принципы налогового планирования и использования основных средств.

  8. Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет:

Записаться

28 октября — 16 декабря. Из главбуха в финдиры

Время: —

Формат: онлайн

Стоимость: 95 000 ₽

Программа:

  1. Управленческий учет — отличие от бухгалтерского.

  2. Структура P&L (отчета о доходах и расходах).

  3. Понятие себестоимости для управленческого учета.

  4. Структура Отчета о движении денежных средств (Cashflow).

  5. Управленческий баланс.

  6. Финансовая структура и архитектура справочников.

  7. Оперативный учет.

  8. Финансовый менеджмент.

  9. Финансовый цикл.

  10. Финансовая стратегия компании.

  11. Коммуникативные навыки у финансового директора (CFO).

  12. Cost-killing.

Записаться

Начать дискуссию

Главная