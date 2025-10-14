Регламентированный учет в 1С:ERP, как вырасти до финдира, автоматизация финансов, курс по отчетность и ФСБУ в Калининграде. Обзор мероприятий с 16 по 31 октября

27 октября — 31 октября. Полный курс изменений и подготовки к отчетности за 2025 г. в Калининграде. Новые ФСБУ

Время: с 10:00 до 14:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Калининград, ул. Гюго, 1, oф.

Стоимость: 82 000 ₽

Программа:

1 день. Налоговая реформа 2025–2026 гг. Изменения в НК:

Налоговая реформа 2025-2026 гг. Все изменения в расчете налога на прибыль. Все изменения в расчете НДС. Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС. Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС. Изменения в расчете НДФЛ. Изменения в расчете страховых взносов. Единый налоговый платеж.

2 день. Бухгалтерский учет и изменения в ФСБУ:

ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы». ФСБУ 5/2019 «Запасы». ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения». ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». ФСБУ 25/2018 «Аренда». Отчетность и аудит.

3 день: изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к вам:

Налоговая реформа и финансовый кризис. Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности. Как проходит налоговый контроль на предприятии. Результаты проверок НДС.

4 день: анализ схем оптимизации бизнеса:

Упрощенная система налогообложения — глобальные изменения в 2025-2026 гг. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж. Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика. Все о контроле «зарплатных схем» в 2025-2026 гг. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ. Принципы налогового планирования и использования основных средств. Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет:

