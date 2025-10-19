ЦОК ОК ИИ 17.10 Мобильная
Инструменты мирного распределения имущества между родственниками

Распределение имущества между родственниками — процесс непростой. Избежать конфликтов и сохранить порядок помогут юридические инструменты: брачный договор, завещание или наследственный договор.

Распределение имущества — это сложный процесс даже в тех случаях, когда он происходит между родственниками. Иногда распределение имущества затрагивает не только личные активы, но и бизнес, которым руководит один из супругов и который не может оставаться без должного управления даже непродолжительный период времени.

Процесс распределения имущества можно сделать менее болезненным и рискованным и более оперативным, если использовать один из доступных инструментов, рассмотренных в настоящем выпуске.

Брачный договор

Понятие, значение и порядок заключения брачного договора

Согласно Семейному кодексу РФ (СК РФ), всё имущество, которое супруги приобрели за время брака, за некоторыми исключениями, становится их совместной собственностью и в случае развода подлежит разделу в равных долях.
При определённых обстоятельствах раздел может коснуться и долговых обязательств, возникших в период брака. В отдельную категорию можно отнести споры о разделе имущества, если один из супругов признан банкротом.

Брачный договор позволяет своевременно и в спокойном режиме урегулировать такие вопросы, как:

  • режим собственности на имущество (всё или отдельные виды);

  • порядок несения семейных расходов;

  • распределение имущества и обязательств при расторжении брака;

  • другие имущественные отношения супругов.

Преимущества и недостатки брачного договора

Порядок заключения

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
Он может быть заключён:

  • до государственной регистрации брака (вступает в силу со дня регистрации);

  • в период брака (вступает в силу с момента заключения договора).

Брачный договор может быть изменён или расторгнут в любое время по соглашению супругов.

Преимущества:

  • Заблаговременное определение порядка владения бизнесом супругов, движимым и недвижимым имуществом, ценными бумагами, денежными средствами, долями и акциями (в России и за рубежом).

  • Возможность включения отлагательных или отменительных условий — например, имущество переходит в совместную собственность по истечении определённого периода.

Недостатки:

  • Может быть признан недействительным по широкому перечню оснований (принуждение, обман, притворность и др.).

  • Если договор ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, суд может признать его недействительным полностью или частично.

  • Для иностранных активов требуется признание брачного договора за рубежом, что занимает длительное время.

N. B. При получении имущества или имущественных прав по брачному договору могут возникать налоговые последствия у получателя.

В соответствии с гражданским законодательством наследование может определяться:

  • по закону — по очередности в зависимости от степени родства;

  • по завещанию;

  • по наследственному договору.

В отсутствие завещания или наследственного договора имущество может перейти не к тем лицам, к которым желал наследодатель.

Завещание

Значение, преимущества и недостатки завещания

При жизни завещателя завещание не создаёт прав и обязанностей ни для завещателя, ни для указанных лиц.
Завещатель вправе отменить или изменить завещание в любое время без указания причин.
Исполнение завещания осуществляется после открытия наследства (смерти завещателя).
Наследники могут вступить в наследство через шесть месяцев с даты открытия.

Преимущества:

  • Завещатель вправе завещать имущество любым лицам и любым образом определить доли.

  • Завещание имеет приоритет над наследованием по закону.

  • Можно составить несколько завещаний (действует последнее).

  • Можно завещать имущество, которое будет приобретено в будущем.

  • Содержание завещания может быть закрытым, не известным нотариусу.

Недостатки:

  • Существует категория наследников с обязательной долей — даже вопреки завещанию.

  • Завещание можно оспорить (например, прежними наследниками).

  • Получение наследства влечёт переход долгов в пределах стоимости имущества.

  • При завещании совместного имущества сначала выделяется супружеская доля (½), затем наследуется остальное.

  • Для иностранных активов требуется признание завещания за рубежом.

Наследственный договор

Особенности, преимущества и недостатки

В отличие от завещания, наследственный договор — более гибкий инструмент.
Он позволяет предусмотреть дополнительные условия, права и обязанности сторон, включая имущественные и неимущественные действия наследников.

Преимущества:

  • Имеет приоритет над наследованием по закону и над завещанием (если речь об одном имуществе).

  • Можно предусмотреть создание фонда или назначение душеприказчика.

  • Наследник заранее знает, что получит и при каких условиях.

  • Наследодатель сохраняет право распоряжаться имуществом при жизни.

  • Возможен односторонний отказ от договора:

    • наследодатель — в любое время,

    • другие стороны — в случаях, установленных договором или законом.

  • Права и обязанности переходят сразу после открытия наследства.

  • При нескольких договорах действует тот, который был заключён раньше (в отличие от завещаний — где действует последнее).

  • Требуется нотариальное удостоверение и подписи всех сторон.

Недостатки:

  • Изменить или расторгнуть можно только при жизни обеих сторон — по соглашению или решению суда.

  • При отказе от договора наследодатель должен возместить убытки другим участникам соглашения.

Последствия при наследовании

Налоговые обязательства и государственные пошлины

Согласно п. 18 ст. 217 НК РФ, не подлежат налогообложению доходы, полученные в порядке наследования, за исключением вознаграждений правопреемникам авторов произведений науки, литературы, искусства, открытий и изобретений.

Особенности:

  • При продаже унаследованного имущества минимальный срок владения для освобождения от НДФЛ — 3 года.

  • При продаже ранее — можно применить вычет в сумме расходов наследодателя.

  • Государственная пошлина для наследников, не являющихся близкими родственниками, — 0,6 % стоимости имущества (не более 1 млн руб.).

Проект Федерального закона № 1026190-8

В Госдуме находится законопроект о внесении изменений в части первую и вторую НК РФ, в том числе в п. 18 ст. 217 НК РФ.

В действующей редакции НК РФ не подлежат налогообложению доходы, полученные от физических лиц в порядке наследования (за исключением вознаграждений авторам и патентообладателям).

Если законопроект будет принят, положения не будут применяться в отношении доходов, полученных физическими лицами, имевшими хотя бы один день в налоговом периоде статус иностранного агента.

