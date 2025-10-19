Инструменты мирного распределения имущества между родственниками

Брачный договор

Понятие, значение и порядок заключения брачного договора

Согласно Семейному кодексу РФ (СК РФ), всё имущество, которое супруги приобрели за время брака, за некоторыми исключениями, становится их совместной собственностью и в случае развода подлежит разделу в равных долях.

При определённых обстоятельствах раздел может коснуться и долговых обязательств, возникших в период брака. В отдельную категорию можно отнести споры о разделе имущества, если один из супругов признан банкротом.

Брачный договор позволяет своевременно и в спокойном режиме урегулировать такие вопросы, как:

режим собственности на имущество (всё или отдельные виды);

порядок несения семейных расходов;

распределение имущества и обязательств при расторжении брака;

другие имущественные отношения супругов.

Преимущества и недостатки брачного договора

Порядок заключения

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Он может быть заключён:

до государственной регистрации брака (вступает в силу со дня регистрации);

в период брака (вступает в силу с момента заключения договора).

Брачный договор может быть изменён или расторгнут в любое время по соглашению супругов.

Преимущества:

Заблаговременное определение порядка владения бизнесом супругов, движимым и недвижимым имуществом, ценными бумагами, денежными средствами, долями и акциями (в России и за рубежом).

Возможность включения отлагательных или отменительных условий — например, имущество переходит в совместную собственность по истечении определённого периода.

Недостатки:

Может быть признан недействительным по широкому перечню оснований (принуждение, обман, притворность и др.).

Если договор ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, суд может признать его недействительным полностью или частично.

Для иностранных активов требуется признание брачного договора за рубежом, что занимает длительное время.

N. B. При получении имущества или имущественных прав по брачному договору могут возникать налоговые последствия у получателя.

В соответствии с гражданским законодательством наследование может определяться:

по закону — по очередности в зависимости от степени родства;

по завещанию ;

по наследственному договору.

В отсутствие завещания или наследственного договора имущество может перейти не к тем лицам, к которым желал наследодатель.