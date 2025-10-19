Инструменты мирного распределения имущества между родственниками

Распределение имущества — это сложный процесс даже в тех случаях, когда он происходит между родственниками. Иногда распределение имущества затрагивает не только личные активы, но и бизнес, которым руководит один из супругов и который не может оставаться без должного управления даже непродолжительный период времени.
Процесс распределения имущества можно сделать менее болезненным и рискованным и более оперативным, если использовать один из доступных инструментов, рассмотренных в настоящем выпуске.
Брачный договор
Понятие, значение и порядок заключения брачного договора
Согласно Семейному кодексу РФ (СК РФ), всё имущество, которое супруги приобрели за время брака, за некоторыми исключениями, становится их совместной собственностью и в случае развода подлежит разделу в равных долях.
При определённых обстоятельствах раздел может коснуться и долговых обязательств, возникших в период брака. В отдельную категорию можно отнести споры о разделе имущества, если один из супругов признан банкротом.
Брачный договор позволяет своевременно и в спокойном режиме урегулировать такие вопросы, как:
режим собственности на имущество (всё или отдельные виды);
порядок несения семейных расходов;
распределение имущества и обязательств при расторжении брака;
другие имущественные отношения супругов.
Преимущества и недостатки брачного договора
Порядок заключения
Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
Он может быть заключён:
до государственной регистрации брака (вступает в силу со дня регистрации);
в период брака (вступает в силу с момента заключения договора).
Брачный договор может быть изменён или расторгнут в любое время по соглашению супругов.
Преимущества:
Заблаговременное определение порядка владения бизнесом супругов, движимым и недвижимым имуществом, ценными бумагами, денежными средствами, долями и акциями (в России и за рубежом).
Возможность включения отлагательных или отменительных условий — например, имущество переходит в совместную собственность по истечении определённого периода.
Недостатки:
Может быть признан недействительным по широкому перечню оснований (принуждение, обман, притворность и др.).
Если договор ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, суд может признать его недействительным полностью или частично.
Для иностранных активов требуется признание брачного договора за рубежом, что занимает длительное время.
N. B. При получении имущества или имущественных прав по брачному договору могут возникать налоговые последствия у получателя.
В соответствии с гражданским законодательством наследование может определяться:
по закону — по очередности в зависимости от степени родства;
по завещанию;
по наследственному договору.
В отсутствие завещания или наследственного договора имущество может перейти не к тем лицам, к которым желал наследодатель.
Завещание
Значение, преимущества и недостатки завещания
При жизни завещателя завещание не создаёт прав и обязанностей ни для завещателя, ни для указанных лиц.
Завещатель вправе отменить или изменить завещание в любое время без указания причин.
Исполнение завещания осуществляется после открытия наследства (смерти завещателя).
Наследники могут вступить в наследство через шесть месяцев с даты открытия.
Преимущества:
Завещатель вправе завещать имущество любым лицам и любым образом определить доли.
Завещание имеет приоритет над наследованием по закону.
Можно составить несколько завещаний (действует последнее).
Можно завещать имущество, которое будет приобретено в будущем.
Содержание завещания может быть закрытым, не известным нотариусу.
Недостатки:
Существует категория наследников с обязательной долей — даже вопреки завещанию.
Завещание можно оспорить (например, прежними наследниками).
Получение наследства влечёт переход долгов в пределах стоимости имущества.
При завещании совместного имущества сначала выделяется супружеская доля (½), затем наследуется остальное.
Для иностранных активов требуется признание завещания за рубежом.
Наследственный договор
Особенности, преимущества и недостатки
В отличие от завещания, наследственный договор — более гибкий инструмент.
Он позволяет предусмотреть дополнительные условия, права и обязанности сторон, включая имущественные и неимущественные действия наследников.
Преимущества:
Имеет приоритет над наследованием по закону и над завещанием (если речь об одном имуществе).
Можно предусмотреть создание фонда или назначение душеприказчика.
Наследник заранее знает, что получит и при каких условиях.
Наследодатель сохраняет право распоряжаться имуществом при жизни.
Возможен односторонний отказ от договора:
наследодатель — в любое время,
другие стороны — в случаях, установленных договором или законом.
Права и обязанности переходят сразу после открытия наследства.
При нескольких договорах действует тот, который был заключён раньше (в отличие от завещаний — где действует последнее).
Требуется нотариальное удостоверение и подписи всех сторон.
Недостатки:
Изменить или расторгнуть можно только при жизни обеих сторон — по соглашению или решению суда.
При отказе от договора наследодатель должен возместить убытки другим участникам соглашения.
Последствия при наследовании
Налоговые обязательства и государственные пошлины
Согласно п. 18 ст. 217 НК РФ, не подлежат налогообложению доходы, полученные в порядке наследования, за исключением вознаграждений правопреемникам авторов произведений науки, литературы, искусства, открытий и изобретений.
Особенности:
При продаже унаследованного имущества минимальный срок владения для освобождения от НДФЛ — 3 года.
При продаже ранее — можно применить вычет в сумме расходов наследодателя.
Государственная пошлина для наследников, не являющихся близкими родственниками, — 0,6 % стоимости имущества (не более 1 млн руб.).
Проект Федерального закона № 1026190-8
В Госдуме находится законопроект о внесении изменений в части первую и вторую НК РФ, в том числе в п. 18 ст. 217 НК РФ.
В действующей редакции НК РФ не подлежат налогообложению доходы, полученные от физических лиц в порядке наследования (за исключением вознаграждений авторам и патентообладателям).
Если законопроект будет принят, положения не будут применяться в отношении доходов, полученных физическими лицами, имевшими хотя бы один день в налоговом периоде статус иностранного агента.
Начать дискуссию