Почему в плане счетов есть «дырки» и куда делись счета № 12, 13, 17 и другие

Почему в плане счетов бухгалтерского учета есть «дырки» и пропущенные номера? Счета 12, 13, 17 и другие никуда не исчезли — у этого есть логичное историческое объяснение. Разбираемся, откуда взялись пропуски и зачем Минфин оставил место для будущих «чудес учёта».

Если вы когда-нибудь открывали План счетов бухгалтерского учёта, то наверняка замечали: номера идут не подряд. После 11 сразу 14, после 16 — 19, а от 30-х до 39-х вообще пустота.

Разберёмся, куда пропали эти загадочные счета и зачем Минфин оставил свободные места.

1. Историческое наследие

В советском плане счетов конца 1980-х годов нумерация была плотнее. Существовали счета 12 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы», 13 «Износ МБП», 17 «Вспомогательные производства» и другие.

Когда в 2000 году Минфин утвердил современный План (Приказ № 94н), учёт перестроили под рыночную экономику и международные стандарты. Многие старые счета просто «впитались» в новые: МБП — в 10 «Материалы», а «Износ» — в 02 и 05 «Амортизацию».

Чтобы не рушить логику, нумерацию решили не перенумеровывать.

2. Резерв под будущее

Пропущенные номера — это не ошибка, а продуманная возможность для расширения.

План счетов задумывался как живой документ, куда можно добавлять новые позиции по мере появления новых экономических явлений.

Вдруг через пару лет понадобится счёт для учёта цифровых активов или ИИ-моделей? Место для него уже зарезервировано.

3. Отраслевые планы

Некоторые диапазоны используются в специальных планах для банков, страховщиков и бюджетников. Там встречаются и 30-е, и 50-е, и 90-е номера, но со своими названиями.

Общая логика нумерации помогает не путаться при консолидации данных.

4. Эстетика и порядок

Каждая десятка номеров — это свой блок:

01–09 — внеоборотные активы,

10–19 — запасы,

20–29 — производство,

40–49 — готовая продукция и товары,

50–59 — денежные средства и вложения,

60–79 — расчёты,

80–99 — капитал и результаты.

Даже если внутри блока не понадобились новые счета, свободные номера оставили ради логики и понятной структуры.

💬 Бухгалтеры шутят: «Минфин просто оставил место для новых чудес учёта».

И ведь не так уж и далеко от правды — учёт живёт, меняется, и кто знает, может, когда-нибудь на месте счёта 12 появится строка «Искусственные активы: генеративные модели».

🧩 Проверьте, насколько хорошо вы знаете План счетов!

На Клерке в разделе «Тесты и тренажёры» можно узнать, насколько хорошо вы знаете План счетов — пройдите тренажёр «План счетов» и проверьте свои знания на практике.