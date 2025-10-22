Роль юридических служб в обеспечении налоговой безопасности бизнеса

Регламент должной осмотрительности

Регламент должной осмотрительности — документ, который должен быть в каждой компании. Задача юридической службы — грамотно составить такой локальный нормативный акт, который будет учитывать особенности заключаемых сделок.

Регламент должен устанавливать порядок проведения проверки контрагентов в целях предотвращения рисков, связанных с их выбором. Проверка контрагентов — чрезвычайно важная задача. Она необходима, чтобы не допустить заключение договоров с недобросовестными лицами — «техническими» и с теми, кто имеет негативную деловую репутацию.

Сотрудничество с такими партнерами повышает риск неисполнения договоров, убытки для компании, проверки со стороны надзорных и контролирующих органов.

Сотрудничество с ненадежными контрагентами может привести к признанию налоговым органом полученной выгоды необоснованной, что впоследствии станет основанием доначисления налогов.

Именно поэтому важно, чтобы представитель юридической службы грамотно составил такой регламент, в котором подробно и понятно для каждого сотрудника будет описан порядок осуществления проверки перед заключением договоров, сроки ее проведения, рекомендации, а также перечень документов, которые необходимо проанализировать перед вступлением в деловые отношения.