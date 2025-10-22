Роль юридических служб в обеспечении налоговой безопасности бизнеса

Регламент должной осмотрительности
Регламент должной осмотрительности — документ, который должен быть в каждой компании. Задача юридической службы — грамотно составить такой локальный нормативный акт, который будет учитывать особенности заключаемых сделок.
Регламент должен устанавливать порядок проведения проверки контрагентов в целях предотвращения рисков, связанных с их выбором. Проверка контрагентов — чрезвычайно важная задача. Она необходима, чтобы не допустить заключение договоров с недобросовестными лицами — «техническими» и с теми, кто имеет негативную деловую репутацию.
Сотрудничество с такими партнерами повышает риск неисполнения договоров, убытки для компании, проверки со стороны надзорных и контролирующих органов.
Сотрудничество с ненадежными контрагентами может привести к признанию налоговым органом полученной выгоды необоснованной, что впоследствии станет основанием доначисления налогов.
Именно поэтому важно, чтобы представитель юридической службы грамотно составил такой регламент, в котором подробно и понятно для каждого сотрудника будет описан порядок осуществления проверки перед заключением договоров, сроки ее проведения, рекомендации, а также перечень документов, которые необходимо проанализировать перед вступлением в деловые отношения.
Как составляется регламент должной осмотрительности
При разработке документа юридическая служба должна руководствоваться разъяснениями ФНС, судебной практикой и внутренними бизнес-процессами компании. В регламенте рекомендуется закрепить:
цель и задачи проверки контрагентов;
этапы проверки (сбор информации, анализ, оформление заключения);
перечень источников данных (ЕГРЮЛ, сервисы ФНС, арбитражные дела, база судебных актов, списки аффилированных лиц, информация о деловой репутации);
критерии надежности контрагента (наличие офиса, сотрудников, активов, фактическое ведение деятельности, отсутствие массового адреса, реального руководителя и т.д.);
форму и содержание отчета о проверке, а также порядок его утверждения и хранения;
порядок действий при выявлении сомнительных признаков.
Кого затрагивает регламент
Должная осмотрительность — зона ответственности не только юристов, но и других подразделений компании:
бухгалтерии и финансовой службы — для анализа платежных операций и финансового состояния контрагента;
службы безопасности — для проверки достоверности сведений и репутации;
закупочного отдела — при выборе поставщиков;
коммерческого отдела — при заключении договоров;
высшего руководства — для принятия решений о сотрудничестве с партнерами.
Назначение ответственного лица
В регламенте необходимо определить ответственных за проведение и контроль проверки. Обычно ответственность возлагается на руководителя юридического отдела либо специалиста по комплаенс-контролю, который координирует сбор информации и обеспечивает документирование всех этапов проверки.
Для крупных компаний целесообразно назначить рабочую группу по проверке контрагентов, куда входят представители юридической, финансовой и служебной безопасности.
Наличие четкого регламента и закрепленных ответственных лиц позволяет систематизировать процедуру, снизить риски привлечения к ответственности и доказать налоговым органам проявление должной осмотрительности.
Контроль соблюдения законодательства
Специалисты в налоговом праве как никто другой способны разобраться в сложном и комплексном законодательстве о налогах и сборах. Большое количество изменений на регулярной основе вносится как в Налоговый кодекс, так и в другие нормативные акты, регулирующие уплату предпринимателями платежей публичного характера.
Так, только в 2024 году появились такие нововведения как пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц, выравнивание налоговых условий для операций с цифровыми финансовыми активами, продление срока действия налога на прибыль для IT-компаний в размере 5%, новые форматы реестров таможенных деклараций, транспортных, товаросопроводительных и перевозочных документов. И это — лишь малая часть корректировок законодательства.
При этом игнорирование бизнесом развития правового регулирования повышает риск нарушения установленного законом порядка расчетов и уплаты налогов.
Для обеспечения безопасности в данном аспекте следует консультироваться с юридической службой, главная задача которой — отслеживать все изменения и анализировать их сущность.
Сопровождение налоговых проверок
Налоговые проверки проводятся с целью осуществления контроля за соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов или налоговым агентом законодательства о налогах и сборах.
Согласно статистике, сформированной Федеральной налоговой службой, средняя сумма дополнительно начисленных налогов на одну результативную выездную проверку организаций по России за 2024 год составила 65 млн руб. По «столичным» компаниям средние доначисленные суммы налогов в 2024 году достигли уже 101 млн руб.
Из этих данных видно, что налоговая проверка очень дорого обходится бизнесу. При этом, как правило, контролирующие лица при проведении таких мероприятий совершают значительно количество ошибок, которые в дальнейшем могут служить основанием для того, чтобы оспорить результаты проверок и избежать необоснованных доначислений.
Вместе с тем, самостоятельно разобраться в особенностях порядка осуществления контроля предпринимателям практически невозможно. Именно поэтому эффективный способ обезопасить компанию — воспользоваться услугами юристов, которые смогут подготовить сотрудников к проведению проверки, проанализировать требования налоговых инспекторов и обжаловать их решения.
Вывод
Юридическая служба — гарантия налоговой безопасности бизнеса. Самонадеянность в вопросах соблюдения порядка уплаты налогов и сборов — одна из самых распространенных ошибок предпринимателей, которая приводит к неблагоприятным последствиям, прежде всего — к имущественным потерям.
Налоговый юрист — специалист в соответствующей сфере законодательства. Только такой профессионал сможет обеспечить соблюдение компанией правовых актов, грамотно составить систему налогового планирования, выбрать надежных контрагентов, оказать содействие при проведении контрольных мероприятий и избежать неправомерных доначислений.
