График выплат пенсии в ноябре 2025 года с учетом праздников

График выплат пенсий в ноябре 2025 с учетом праздников

Существует четкое правило относительно сроков выплат пенсий, особенно если дата поступления денежных средств попадает на праздники или выходные дни. Например, если привычная дата вашей выплаты совпадает с выходными или праздничными днями — с 3 по 4 ноября, средства будут зачислены в ближайший предшествующий рабочий день — 1 ноября.

Скриншот производственного календаря на 2025 год

При обычной ситуации, когда выплата запланирована на будний день, например, 5, 6 или 7 ноября, пенсия поступит строго по установленному графику.

Если же дата выплаты пришлась на субботу или воскресенье, деньги также будут отправлены заранее — в последний рабочий день накануне указанных выходных. Этот порядок распространяется как на почтовую доставку, так и на банковские переводы.

Следующие длинные выходные будут в январе 2026 года. Посмотреть их можно в нашем производственном календаре.

Допустим, в вашем регионе стандартная дата выдачи пенсии установлена на 9 число каждого месяца, однако 9 ноября оказывается воскресеньем. Тогда средства придут ранее, вероятнее всего 8 либо 7 ноября, исходя из внутреннего графика банка или почты.