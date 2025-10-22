График выплат пенсии в ноябре 2025 года с учетом праздников

График выплат пенсий в ноябре 2025 с учетом праздников
Существует четкое правило относительно сроков выплат пенсий, особенно если дата поступления денежных средств попадает на праздники или выходные дни. Например, если привычная дата вашей выплаты совпадает с выходными или праздничными днями — с 3 по 4 ноября, средства будут зачислены в ближайший предшествующий рабочий день — 1 ноября.
При обычной ситуации, когда выплата запланирована на будний день, например, 5, 6 или 7 ноября, пенсия поступит строго по установленному графику.
Если же дата выплаты пришлась на субботу или воскресенье, деньги также будут отправлены заранее — в последний рабочий день накануне указанных выходных. Этот порядок распространяется как на почтовую доставку, так и на банковские переводы.
Следующие длинные выходные будут в январе 2026 года. Посмотреть их можно в нашем производственном календаре.
Допустим, в вашем регионе стандартная дата выдачи пенсии установлена на 9 число каждого месяца, однако 9 ноября оказывается воскресеньем. Тогда средства придут ранее, вероятнее всего 8 либо 7 ноября, исходя из внутреннего графика банка или почты.
Когда будет пенсия в ноябре 2025 года: таблица по регионам
Точная дата выплаты зависит от региона и конкретного банка.
Регион
Дата выплаты пенсии
Вологодская область
10, 12, 15 и 21 ноября
Воронежская область
4–25 ноября
Краснодарский край
с 12 ноября
Красноярский край
15 и 21 ноября
Новосибирская область
11 и 21 ноября
Нижегородская область
4–24 ноября
Омская область
9, 16 и 21 ноября
Пермский край
8, 15 и 23 ноября
Республика Татарстан
12–22 ноября
Ростовская область
10, 16 и 23 ноября
Самарская область
14, 17 и 23 ноября
Свердловская область
до 27 ноября
Способы получения пенсии: какие бывают
Вы вправе выбрать удобный способ доставки своей пенсии:
Через почту — можно получать пенсию дома или в почтовом отделении. Пенсионеры получают пенсию согласно утвержденному графику, предусматривающему фиксированную дату доставки. Однако получение возможно позже назначенной даты, в рамках установленного срока доставки (с 3 по 25 число месяца включительно).
На карту — вы можете забрать свою пенсию лично в отделении банка или воспользоваться банковской картой («Мир») — с июля 2021 года платежи производятся исключительно на национальную платежную систему. Средства поступают на ваш банковский счет не позднее суток после отправки платежа от регионального подразделения Соцфонда. После зачисления снять деньги можно в любое удобное время.
Чтобы изменить способ доставки пенсии или выбрать новый, достаточно подать уведомление в СФР удобным способом:
лично в ближайшем отделении СФР;
в МФЦ;
через Госуслуги.
Как выбрать способ доставки пенсии на Госуслугах: пошаговый алгоритм
Чтобы выбрать способ получения пенсии, можно подать заявление через Госуслуги. Алгоритм выглядит так:
1. Авторизуйтесь в сервисе и перейдите на страницу услуги.
2. Выберите, кому вы оформляете услугу.
3. Выберите способ получения пенсии — на карту или почтой.
4. Перейдите к заявлению.
5. Проверьте свои данные.
6. Уточните адрес фактического проживания.
7. Выберите банк из предложенных.
8. Если вашего банка нет, выберите соответствующую кнопку и введите реквизиты.
9. Согласитесь с выбранным отделением СФР.
10. Отправьте заявление.
График выплат пенсий в ноябре 2025: через почту, через банк
При получении пенсии через почту график изменится. Основное правило такое: если выплата выпадает на выходной день, то ее проведут в последний рабочий день перед выходными.
По графику
По факту
3–4 ноября
1 ноября
5 ноября
Не изменится
6 ноября
Не изменится
7–8 ноября
7 ноября
9–10 ноября
8 ноября
11 ноября
Не изменится
12 ноября
Не изменится
13 ноября
Не изменится
14–15 ноября
14 ноября
16–17 ноября
15 ноября
18 ноября
Не изменится
19 ноября
Не изменится
2- ноября
Не изменится
21 ноября
21 ноября
22 ноября
23 ноября
24 ноября
Не изменится
25 ноября
Не изменится
Если вы получаете пенсию через банк, то даты будут зависеть от того, когда вам обычно приходит выплата.
Когда получаете обычно
Дата выплаты
3 или 4 ноября
1 ноября
5–25 ноября
по обычному графику
