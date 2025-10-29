Как учитывать НМА и ОС в 2025–2026 гг., отчетность для застройщиков, субсидиарная и солидарная ответственность, изменения 2026. Обзор мероприятий с 1 по 15 ноября

3 ноября. Новая отчетность и учет основных средств и НМА по правилам 2025–2026 гг.
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, эт. 5, oф.
Стоимость: 20 000 ₽
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
ФСБУ 25/2018 «Аренда».
Учет приобретения и выбытия основных средств.
Учет расходов на содержание и использование ОС и автотранспорта.
Транспортный налог, налог на имущество.
Оформление и налогообложение выплат в пользу механиков и водителей.
10 ноября — 11 ноября. Строительство: все изменения 2025–2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, эт. 5, oф.
Стоимость: 55 000 ₽
1 день: антикризис и новое в законе № 214-ФЗ. Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2025–2026 гг.
Инвестиционный договор и договор долевого участия.
Изменения 2025–2026 гг. в бухгалтерском учете застройщика.
Налоговая реформа 2025–2026 гг. для строительных организаций.
ККТ в строительстве.
2 день: формирование стоимости строительства и расчет финансового результата. Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта:
Новое ФСБУ «Доходы» и «старое» ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика.
Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика.
Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.
11 ноября. Субсидиарная и солидарная ответственность: как не взять на себя чужие налоговые обязательства
Время: с 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Какие риски по налоговым обязательствам могут возникнуть у контролирующего должника лица (КДЛ), то есть у физических лиц, которые контролировали бизнес.
Как оценить налоговые риски для компаний при сделках M&A или реорганизации.
Какие превентивные меры можно принять уже сегодня для минимизации рисков.
13 ноября. Тест на обесценение основных средств и нематериальных активов
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Оценка признаков обесценения.
Определение единицы, генерирующей денежные средства (ЕГДС).
Построение DCF финансовой модели.
Определение возмещаемой стоимости активов.
Определение цены возможной продажи активов (в некоторых случаях).
Признание обесценения.
13 ноября — 14 ноября. Отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г., новые ФСБУ и другие изменения в работе бухгалтера
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, эт. 5, oф.
Стоимость: 35 000 ₽
1 день. Налоговая реформа. Изменения в НК: Налоговая реформа 2026 г.:
Все изменения в расчете налога на прибыль.
Все изменения в расчете НДС.
Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС.
Изменения в расчете НДФЛ.
Изменения в расчете страховых взносов.
Единый налоговый платеж.
2 день. Бухгалтерский учет и изменения в ФСБУ: ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы»
ФСБУ 5/2019 «Запасы».
Отчетность и аудит.
