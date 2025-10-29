Как учитывать НМА и ОС в 2025–2026 гг., отчетность для застройщиков, субсидиарная и солидарная ответственность, изменения 2026. Обзор мероприятий с 1 по 15 ноября

10 ноября — 11 ноября. Строительство: все изменения 2025–2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, эт. 5, oф.

Стоимость: 55 000 ₽

Программа:

1 день: антикризис и новое в законе № 214-ФЗ. Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2025–2026 гг.

Инвестиционный договор и договор долевого участия. Изменения 2025–2026 гг. в бухгалтерском учете застройщика. Налоговая реформа 2025–2026 гг. для строительных организаций. ККТ в строительстве.

2 день: формирование стоимости строительства и расчет финансового результата. Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта:

Новое ФСБУ «Доходы» и «старое» ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика. Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.

