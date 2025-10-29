ЦОК КПП ЗП 28.10 Мобильная
Как учитывать НМА и ОС в 2025–2026 гг., отчетность для застройщиков, субсидиарная и солидарная ответственность, изменения 2026. Обзор мероприятий с 1 по 15 ноября

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

3 ноября. Новая отчетность и учет основных средств и НМА по правилам 2025–2026 гг.

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, эт. 5, oф.

Стоимость: 20 000 ₽

Программа:

  1. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».

  2. ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

  3. ФСБУ 25/2018 «Аренда».

  4. Учет приобретения и выбытия основных средств.

  5. Учет расходов на содержание и использование ОС и автотранспорта.

  6. Транспортный налог, налог на имущество.

  7. Оформление и налогообложение выплат в пользу механиков и водителей.

10 ноября — 11 ноября. Строительство: все изменения 2025–2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, эт. 5, oф.

Стоимость: 55 000 ₽

Программа:

1 день: антикризис и новое в законе № 214-ФЗ. Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2025–2026 гг.

  1. Инвестиционный договор и договор долевого участия.

  2. Изменения 2025–2026 гг. в бухгалтерском учете застройщика.

  3. Налоговая реформа 2025–2026 гг. для строительных организаций.

  4. ККТ в строительстве.

2 день: формирование стоимости строительства и расчет финансового результата. Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта:

  1. Новое ФСБУ «Доходы» и «старое» ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика.

  2. Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика.

  3. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.

11 ноября. Субсидиарная и солидарная ответственность: как не взять на себя чужие налоговые обязательства

Время: с 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Какие риски по налоговым обязательствам могут возникнуть у контролирующего должника лица (КДЛ), то есть у физических лиц, которые контролировали бизнес.

  2. Как оценить налоговые риски для компаний при сделках M&A или реорганизации.

  3. Какие превентивные меры можно принять уже сегодня для минимизации рисков.

13 ноября. Тест на обесценение основных средств и нематериальных активов

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Оценка признаков обесценения.

  2. Определение единицы, генерирующей денежные средства (ЕГДС).

  3. Построение DCF финансовой модели.

  4. Определение возмещаемой стоимости активов.

  5. Определение цены возможной продажи активов (в некоторых случаях).

  6. Признание обесценения.

13 ноября — 14 ноября. Отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г., новые ФСБУ и другие изменения в работе бухгалтера

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, эт. 5, oф.

Стоимость: 35 000 ₽

Программа:

1 день. Налоговая реформа. Изменения в НК: Налоговая реформа 2026 г.:

  1. Все изменения в расчете налога на прибыль.

  2. Все изменения в расчете НДС.

  3. Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС.

  4. Изменения в расчете НДФЛ.

  5. Изменения в расчете страховых взносов.

  6. Единый налоговый платеж.

2 день. Бухгалтерский учет и изменения в ФСБУ: ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы»

  1. ФСБУ 5/2019 «Запасы».

  2. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».

  3. ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

  4. ФСБУ 25/2018 «Аренда».

  5. Отчетность и аудит.

