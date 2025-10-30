Прощение долга: юридические особенности и последствия

Что значит прощение долга и когда его применяют

Прощение долга — это ситуация, в которой кредитор добровольно отказывается от требований к должнику. То есть, прямо заявляет ему о том, что он освобождается от выплаты долга. Такая операция разрешена статьей 415 Гражданского кодекса при условии ненарушения прав третьих лиц в отношении имущества, которое принадлежит кредитору.

Чаще всего долги прощают, когда должник представляет собой дружественную компанию. Так можно поступить, к примеру, чтобы помочь бизнес-партнеру «выжить» в кризисный период. Кроме того, многие предпочитают простить долг полностью или частичным образом, если взыскать его нерентабельно: то есть, временные и финансовые затраты на суды и исполнительное производство превышают сумму долга.