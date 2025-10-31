Пояснения по декларации после завершения проверки, вычет НДС за счет контрагента, учет расходов на лечение сотрудника: обзор для бухгалтера

ФНС может потребовать предоставить пояснения по декларации в последний день проверки. Это касается как выездной, так и камеральной. Требование необходимо исполнить даже несмотря на то, что его могли получить уже после завершения проверки. Как относятся суды к непредоставлению пояснений — рассказали в разборе.

