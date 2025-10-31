Пояснения по декларации после завершения проверки, вычет НДС за счет контрагента, учет расходов на лечение сотрудника: обзор для бухгалтера

ФНС может потребовать предоставить пояснения по декларации в последний день проверки. Это касается как выездной, так и камеральной. Требование необходимо исполнить даже несмотря на то, что его могли получить уже после завершения проверки. Как относятся суды к непредоставлению пояснений — рассказали в разборе.
Что еще полезного вышло на этой неделе — читайте в нашем обзоре.
Как получить вычет НДС за счет контрагента: судебная практика, налоговые оговорки
Компания по вине контрагента утратила право на вычет по НДС. Восстановить свое право можно, но только через суд. Для этого нужно учитывать содержание договора. В каких случаях можно получить вычет НДС за счет контрагента — рассказали в разборе.
Лечение сотрудника за счет работодателя: что с учетом расходов, налогами и взносами
Работодатель может предоставлять сотрудникам медстраховку по ДМС или компенсировать затраты на лечение. Учитывают их по-разному — в зависимости от системы налогообложения. Как учесть затраты на лечение сотрудника на ОСНО, ЕСХН, УСН — рассказали в разборе.
Кадры, воинский учет и персональные данные – 2025. Конспект практической консультации с видео
В 2025 году появилось много изменений по кадрам и воинскому учету, так как вступила в силу новая редакция ТК. Изменилась форма СТД-СФР, появилась регламентация трудовых отношений с мобилизованными сотрудниками и добровольцами при приостановке трудового договора. Какие еще изменения появились и как с ними работать бухгалтеру — рассказали в практической консультации.
Электронные чеки: когда и как можно отправлять клиентам. Мини-курс
Многие компании (которые реализуют продукцию и услуги через интернет) отправляют покупателям электронные чеки. Эти документы равноценны бумажным чекам, но направлять их можно не всегда. Какие ограничения есть по электронным чекам и в какой срок их нужно отправить — рассказали в мини-курсе.
Личный и предпринимательский: может ли у ИП быть два ИНН. Мини-курс
ИНН присваивают один раз в жизни. Он не меняется при смене фамилии и места жительства. Для всех налогов и сборов используют только один ИНН. Может ли у ИП быть два ИНН — рассказали в мини-курсе.
Суд изменил основание увольнения: как исправить запись в трудовой книжке. Мини-курс
Несогласные с увольнением могут оспорить его в судебном порядке. Если суд примет решение в пользу работника, то его восстановят и выплатят ему компенсацию. А при оспаривании основания суд изменит его. Как работодателю отразить изменения — рассказали в мини-курсе.
Что такое Клерк.Плюс
Клерк.Плюс — это подписка на закрытую часть Клерка для бухгалтеров и предпринимателей. Это не просто доступ к базе, а целый набор инструментов для вашей работы:
-
Разборы — ежедневные материалы по новым законам, письмам и судебным делам. Коротко, по сути и с готовыми выводами.
-
Консультации — база из более чем 30 000 практических решений реальных бухгалтерских ситуаций с удобным поиском по темам.
-
Мини-курсы — короткие видеоуроки с текстовыми конспектами, чтобы быстро освоить новые темы.
-
Конспекты вебинаров — вся польза живого эфира в удобном формате для чтения и сохранения.
Если не нашли тему, которая вам нужна, можно заказать разбор напрямую главному редактору по этой ссылке.
Клерк.Плюс — самая доступная подписка. Но пользы в ней достаточно, чтобы не тратить часы на поиски и сомнения: готовые ответы экспертов, проверенные временем и практикой, всегда под рукой.
Начать дискуссию