В этой статье мы рассмотрим восемь принципов, которые не только обеспечат компаниям выживание в условиях жесткой конкуренции, но и станут основой для стабильного роста и создания положительного имиджа в регионе.
Принцип 1. Человеческое отношение
В регионах, где лояльность клиентов имеет большое значение, важно культивировать в компании человеческое отношение к каждому покупателю. Человеческое отношение подразумевает внимательное и уважительное общение, создание комфортных условий, клиентоориентированность при формировании предложений, понимание потребностей людей и обеспечение результата, а не просто стремление получить прибыль.
Такое отношение создает положительный имидж и доверие. Когда люди чувствуют, что их ценят и слушают, они становятся лояльными и начинают рекомендовать компанию своим знакомым.
Принцип 2. Персонализированное обслуживание
Человеку крайне важно ощущать свою уникальность. Он хочет, чтобы его узнавали, помнили про него, проявляли к нему уважение, поддерживали, сопровождали.
Например, в новосибирской клинике превентивной косметологии by Ksenia Plotnikova клиенты обслуживаются по 10-15 лет. Каждого знают по имени. Люди приходят в клинику, как в семью. Они получают так много душевности и внимания, что с восхищением рассказывают о своем опыте, поэтому работает сарафанное радио.
Принцип 3. Активное взаимодействие с сообществом
Бизнес не может существовать в вакууме, он должен быть частью более широкой социальной структуры. Поэтому необходимо участвовать в жизни региона, поддерживать местные инициативы, взаимодействовать с местным сообществом, учитывать религиозные и культурные особенности региона.
Все это создаст положительный фон для развития бизнеса, повысит осведомленность о компании и укрепит имидж.
Принцип 4. Уникальность и инновации
Чтобы не переживать о конкуренции, необходимо внедрять инновационные идеи, развивать индивидуальные направления и становиться в них первыми.
Например, визитная карточка клиники превентивной косметологии by Ksenia Plotnikova — это безоперационная липосакция, программа похудения на пептидах и протокол «Эксэс» — превентивное ведение пациентов по всему миру, оздоровление. Эта технология сейчас в топе, поэтому клиника сама задает тренды рынку косметологии.
Принцип 5. Оптимизация ресурсов
Рекламные бюджеты региональных компаний, как правило, в разы ниже, чем в Москве и Московской области. Но при этом стоимость размещения рекламы на том же уровне. В таких условиях важно грамотно использовать бюджет на продвижение:
Выбирать более эффективные каналы, использовать аналитику для оценки результатов.
При запуске рекламы продвигать в первую очередь те продукты и услуги, которые больше всего пользуются спросом.
Выбирать горячие сегменты аудитории.
Подключать ретаргетинг.
Использовать самые частые ключевые фразы.
Тестировать новые гипотезы только после того, как появились дополнительные средства.
Такой подход поможет оптимизировать ресурсы, снизит затраты и повысит рентабельность бизнеса.
Принцип 6. Альтернативные рекламные площадки
Проанализируйте, какие ресурсы чаще всего использует ваша аудитория в регионе. 2GIS или Яндекс.Карты? ВКонтакте, Telegram или Одноклассники? В некоторых регионах до сих пор популярен Viber. Постройте воронку продаж с учетом особенностей вашего региона.
Не забывайте о том, что доски объявлений, маркетплейсы и посевы у местных блогеров до сих пор эффективны. «Авито» позволяет выбрать город и увидеть региональные предложения товаров и услуг. На Озоне и Яндекс.Маркете можно настроить Click out рекламу.
Развивайте собственные социальные сети, блоги, используйте сео-продвижение и геолокацию.
Принцип 7. Спецпредложения и сервис
Региональная аудитория высоко оценивает спецпредложения. Используйте в рекламных объявлениях различные акции, промо и скидки. Это не касается премиальных продуктов, у аудитории с высоким доходом совершенно другие потребности и критерии выбора продуктов и услуг.
Также поможет выделиться на фоне конкурентов особый сервис. В регионах он обычно развит слабее. Поэтому сделайте упор на дополнительные предложения — на доставку, техобслуживание, ремонт, расширенную гарантию.
Это может быть особый комфорт в зоне ожидания — игровая комната для детей, места для зарядки телефона, бесплатные напитки. Или шлепанцы и уходовые средства в подарок в солярии. Пробники косметических средств в магазине и так далее.
Принцип 8. Повышение осведомленности о продукте
Если ваш товар или услуга новые для рынка, то по началу спрос будет невысоким. В этом случае нужно сделать упор не на продвижение товара, а на знакомство с ним аудитории. Клиентам надо предоставить максимально подробную информацию (описания, видео, инструкции). Также будут важна работа с репутацией: сбор положительных отзывов и ответы на негатив.
У регионального предпринимателя есть преимущество: он может привлечь к себе больше внимания, нежели столичный, в связи с небольшой численностью населения. В небольшом городе все друг друга знают, пристально наблюдают, лучше работает сарафанное радио.
Поэтому человеческое отношение, персональный подход, активное взаимодействие с сообществом, уникальность, оптимизация ресурсов и другие перечисленные принципы помогут создать прочную основу для быстрого развития бизнеса.
