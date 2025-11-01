ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС, УСН, ПСН и страховые взносы – 2026. Изменения в НК РФ →
Ведение бизнеса
Как развивать бизнес в регионе: 8 принципов устойчивого развития

Как развивать бизнес в регионе: 8 принципов устойчивого развития

Развитие бизнеса в регионах имеет свои особенности. Региональные компании часто ограничены в ресурсах, но у них больше шансов установить близкие связи с клиентами и местными сообществами. Устойчивое развитие становится важным аспектом для таких предприятий, так как помогает укрепить позиции на рынке.

Автор

В этой статье мы рассмотрим восемь принципов, которые не только обеспечат компаниям выживание в условиях жесткой конкуренции, но и станут основой для стабильного роста и создания положительного имиджа в регионе. 

Принцип 1. Человеческое отношение

В регионах, где лояльность клиентов имеет большое значение, важно культивировать в компании человеческое отношение к каждому покупателю. Человеческое отношение подразумевает внимательное и уважительное общение, создание комфортных условий, клиентоориентированность при формировании предложений, понимание потребностей людей и обеспечение результата, а не просто стремление получить прибыль.

Такое отношение создает положительный имидж и доверие. Когда люди чувствуют, что их ценят и слушают, они становятся лояльными и начинают рекомендовать компанию своим знакомым.

Принцип 2. Персонализированное обслуживание 

Человеку крайне важно ощущать свою уникальность. Он хочет, чтобы его узнавали, помнили про него, проявляли к нему уважение, поддерживали, сопровождали. 

Например, в новосибирской клинике превентивной косметологии by Ksenia Plotnikova клиенты обслуживаются по 10-15 лет. Каждого знают по имени. Люди приходят в клинику, как в семью. Они получают так много душевности и внимания, что с восхищением рассказывают о своем опыте, поэтому работает сарафанное радио. 

Принцип 3. Активное взаимодействие с сообществом

Бизнес не может существовать в вакууме, он должен быть частью более широкой социальной структуры. Поэтому необходимо участвовать в жизни региона, поддерживать местные инициативы, взаимодействовать с местным сообществом, учитывать религиозные и культурные особенности региона.

Все это создаст положительный фон для развития бизнеса, повысит осведомленность о компании и укрепит имидж. 

Принцип 4. Уникальность и инновации

Чтобы не переживать о конкуренции, необходимо внедрять инновационные идеи, развивать индивидуальные направления и становиться в них первыми.

Например, визитная карточка клиники превентивной косметологии by Ksenia Plotnikova — это безоперационная липосакция, программа похудения на пептидах и протокол «Эксэс» — превентивное ведение пациентов по всему миру, оздоровление. Эта технология сейчас в топе, поэтому клиника сама задает тренды рынку косметологии.

Принцип 5. Оптимизация ресурсов

Рекламные бюджеты региональных компаний, как правило, в разы ниже, чем в Москве и Московской области. Но при этом стоимость размещения рекламы на том же уровне. В таких условиях важно грамотно использовать бюджет на продвижение:

  • Выбирать более эффективные каналы, использовать аналитику для оценки результатов.

  • При запуске рекламы продвигать в первую очередь те продукты и услуги, которые больше всего пользуются спросом

  • Выбирать горячие сегменты аудитории.

  • Подключать ретаргетинг.

  • Использовать самые частые ключевые фразы

  • Тестировать новые гипотезы только после того, как появились дополнительные средства

Такой подход поможет оптимизировать ресурсы, снизит затраты и повысит рентабельность бизнеса.

Принцип 6. Альтернативные рекламные площадки 

Проанализируйте, какие ресурсы чаще всего использует ваша аудитория в регионе. 2GIS или Яндекс.Карты? ВКонтакте, Telegram или Одноклассники? В некоторых регионах до сих пор популярен Viber. Постройте воронку продаж с учетом особенностей вашего региона.

Не забывайте о том, что доски объявлений, маркетплейсы и посевы у местных блогеров до сих пор эффективны. «Авито» позволяет выбрать город и увидеть региональные предложения товаров и услуг. На Озоне и Яндекс.Маркете можно настроить Click out рекламу. 

Развивайте собственные социальные сети, блоги, используйте сео-продвижение и геолокацию. 

Принцип 7. Спецпредложения и сервис

Региональная аудитория высоко оценивает спецпредложения. Используйте в рекламных объявлениях различные акции, промо и скидки. Это не касается премиальных продуктов, у аудитории с высоким доходом совершенно другие потребности и критерии выбора продуктов и услуг. 

Также поможет выделиться на фоне конкурентов особый сервис. В регионах он обычно развит слабее. Поэтому сделайте упор на дополнительные предложения — на доставку, техобслуживание, ремонт, расширенную гарантию.

Это может быть особый комфорт в зоне ожидания — игровая комната для детей, места для зарядки телефона, бесплатные напитки. Или шлепанцы и уходовые средства в подарок в солярии. Пробники косметических средств в магазине и так далее.

Принцип 8. Повышение осведомленности о продукте

Если ваш товар или услуга новые для рынка, то по началу спрос будет невысоким. В этом случае нужно сделать упор не на продвижение товара, а на знакомство с ним аудитории. Клиентам надо предоставить максимально подробную информацию (описания, видео, инструкции). Также будут важна работа с репутацией: сбор положительных отзывов и ответы на негатив.

У регионального предпринимателя есть преимущество: он может привлечь к себе больше внимания, нежели столичный, в связи с небольшой численностью населения. В небольшом городе все друг друга знают, пристально наблюдают, лучше работает сарафанное радио.

Поэтому человеческое отношение, персональный подход, активное взаимодействие с сообществом, уникальность, оптимизация ресурсов и другие перечисленные принципы помогут создать прочную основу для быстрого развития бизнеса.

Начать дискуссию

Главная Тарифы