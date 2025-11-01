Как развивать бизнес в регионе: 8 принципов устойчивого развития

Принцип 1. Человеческое отношение

В регионах, где лояльность клиентов имеет большое значение, важно культивировать в компании человеческое отношение к каждому покупателю. Человеческое отношение подразумевает внимательное и уважительное общение, создание комфортных условий, клиентоориентированность при формировании предложений, понимание потребностей людей и обеспечение результата, а не просто стремление получить прибыль.

Такое отношение создает положительный имидж и доверие. Когда люди чувствуют, что их ценят и слушают, они становятся лояльными и начинают рекомендовать компанию своим знакомым.