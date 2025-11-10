Рейтинг коттеджных поселков в Московской области

1. Хайвуд Резиденс — коттеджный поселок бизнес-класса в окружении векового леса

Клубный коттеджный поселок бизнес-класса, гармонично вписанный в лесной массив, с многофункциональной инфраструктурой отдыха и собственным озером, расположенный в 15 минутах езды от Клина.

Контактный телефон: +7(495) 141-12-94.

Официальный сайт: highwoodresidence.life

Расположение: Подмосковье, административный округ Клин, населенный пункт Матвеево (45 минут от кольцевой автодороги по скоростной магистрали М-11 Ленинградского направления).

Инфраструктура коттеджного поселка: рукотворный водоем площадью 1,3 гектара с благоустроенной песчаной зоной отдыха, причальным комплексом и специализированными участками для любителей рыбной ловли. Внутренняя территория оборудована сетью прогулочных маршрутов совокупной длиной 2,5 километра. Спортивный сегмент представлен профессиональным теннисным кортом с обучающим центром и универсальной площадкой для различных видов активности. Семейная инфраструктура включает инновационные игровые зоны и атмосферные литературные пространства под открытым небом. Безопасность поддерживается круглосуточной охранной системой.

Ценовой диапазон: диапазон стоимости земельных активов без обязательного строительства варьируется от 4,2 до 17,25 миллиона рублей за участки площадью от 12 до 30 соток, прилесные локации доступны от 5,25 миллиона рублей

Хайвуд Резиденс представляет собой коттеджный поселок с нестандартным подходом к организации пространства для Подмосковья. Из общей площади в 41 га более половины (21 га) отведено под природные и общественные зоны — парковые участки, дорожки для прогулок и места отдыха. Коттеджный поселок включает только 87 участков, разделенных на 5 обособленных кварталов с индивидуальным ландшафтным оформлением, что создает атмосферу уединенности.

Каждый участок в коттеджном поселке имеет свои особенности: возможен выбор участка с границей вдоль леса, расположение на тихой улице с минимальным движением или центральное размещение с видом на озеро и близостью к инфраструктуре. Планировка коттеджного поселка учитывает естественные особенности рельефа, придающие территории индивидуальность.

Реализация проекта стартовала 1 июля 2025 года с запланированным завершением в третьем квартале 2027 года. Инженерное обеспечение земельных активов включает полный комплекс подключений: магистральное газоснабжение, электрические сети мощностью 15 кВт и высокоскоростные телекоммуникационные каналы. Особые перспективы связаны с ожидаемым в 2028 году запуском высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая радикально трансформирует транспортную доступность комплекса, сокращая время в пути до 15 минут. Данный инфраструктурный проект вызывает значительный энтузиазм среди текущих и потенциальных резидентов, рассматривающих его как ключевой фактор повышения комфорта проживания и инвестиционной привлекательности объектов.

Преимущества коттеджного поселка:

Природно-инфраструктурный баланс: более половины территории сохранено в естественном состоянии или преобразовано в общественные пространства.

Эксклюзивность проживания: ограниченное предложение из 87 домовладений гарантирует камерную атмосферу.

Комплексное инженерное оснащение: полный спектр коммуникаций интегрирован в базовую стоимость земельного актива.

Многофункциональность: инфраструктурное наполнение охватывает все сценарии досуга и отдыха.

Перспективная транспортная доступность: существующая логистика с гарантированным улучшением благодаря строительству ВСМ.

Архитектурная гармония: единая эстетическая концепция застройки.

Инвестиционная привлекательность: сбалансированная стоимость входа для объектов северного направления с перспективой значительного роста после запуска ВСМ.

Недостатки коттеджного поселка: