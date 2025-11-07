Самые важные письма Минфина и ФНС в октябре, счет 15 в бухучете и сгорание неиспользованного отпуска: обзор для бухгалтера

Что такое Клерк.Плюс

Клерк.Плюс — это подписка на закрытую часть Клерка для бухгалтеров и предпринимателей. Это не просто доступ к базе, а целый набор инструментов для вашей работы:

Разборы — ежедневные материалы по новым законам, письмам и судебным делам. Коротко, по сути и с готовыми выводами.

Консультации — база из более чем 30 000 практических решений реальных бухгалтерских ситуаций с удобным поиском по темам.

Мини-курсы — короткие видеоуроки с текстовыми конспектами, чтобы быстро освоить новые темы.

Конспекты вебинаров — вся польза живого эфира в удобном формате для чтения и сохранения.

Если не нашли тему, которая вам нужна, можно заказать разбор напрямую главному редактору по этой ссылке.

Клерк.Плюс — самая доступная подписка. Но пользы в ней достаточно, чтобы не тратить часы на поиски и сомнения: готовые ответы экспертов, проверенные временем и практикой, всегда под рукой.

Оформить подписку