Самые важные письма Минфина и ФНС в октябре, счет 15 в бухучете и сгорание неиспользованного отпуска: обзор для бухгалтера

Чтобы не плутать в письмах Минфина и ФНС самостоятельно, мы выпускаем ежемесячные обзоры писем с самыми важными выводами. Собрали обзор за октябрь по тематикам: НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль, НДС, УСН, туристический налог и имущественные налоги.
Что еще полезного вышло на этой неделе — читайте в нашем дайджесте.
Счет 15 в бухгалтерском учете: зачем нужен, проводки
Счет 15 нужен для учета затрат на покупку материалов и товаров. Это активный счет, который включают в статью «Запасы» в бухгалтерском балансе. Какие проводки по нему делать и когда использовать счет — рассказали в разборе.
Может ли сгореть неиспользованный отпуск: мнения судов. Мини-курс
В общем случае неиспользованные отпуска копятся, а не аннулируются. Например, если сотрудник отдохнул 14 дней вместо положенных 28, то в следующем году у него будет 42 дня. Но в некоторых случаях отпуск может сгореть — мы рассказали о них в мини-курсе.
Когда сотрудники могут отказаться от командировки. Мини-курс
В командировку можно направить всех, у кого нет медицинских противопоказаний. Но некоторые категории работников могут отказаться по закону. Также есть сотрудники, которых можно направить в командировку только по их согласию.
Как составить спецификацию к договору оказания услуг и когда она нужна. Мини-курс
Договор оказания услуг часто используют для работы с внештатными исполнителями. Но иногда составляют рамочный договор, в котором не указываются сроки реализации услуг и их перечень. Для это как раз и делают спецификацию.
Что такое Клерк.Плюс
Клерк.Плюс — это подписка на закрытую часть Клерка для бухгалтеров и предпринимателей. Это не просто доступ к базе, а целый набор инструментов для вашей работы:
-
Разборы — ежедневные материалы по новым законам, письмам и судебным делам. Коротко, по сути и с готовыми выводами.
-
Консультации — база из более чем 30 000 практических решений реальных бухгалтерских ситуаций с удобным поиском по темам.
-
Мини-курсы — короткие видеоуроки с текстовыми конспектами, чтобы быстро освоить новые темы.
-
Конспекты вебинаров — вся польза живого эфира в удобном формате для чтения и сохранения.
Если не нашли тему, которая вам нужна, можно заказать разбор напрямую главному редактору по этой ссылке.
Клерк.Плюс — самая доступная подписка. Но пользы в ней достаточно, чтобы не тратить часы на поиски и сомнения: готовые ответы экспертов, проверенные временем и практикой, всегда под рукой.
Начать дискуссию