Самые важные письма Минфина и ФНС в октябре, счет 15 в бухучете и сгорание неиспользованного отпуска: обзор для бухгалтера

ФНС и Минфин регулярно выпускают разъяснения для налогоплательщиков. А мы собираем их в одном месте для удобства бухгалтеров.

Автор

Чтобы не плутать в письмах Минфина и ФНС самостоятельно, мы выпускаем ежемесячные обзоры писем с самыми важными выводами. Собрали обзор за октябрь по тематикам: НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль, НДС, УСН, туристический налог и имущественные налоги.

Что еще полезного вышло на этой неделе — читайте в нашем дайджесте.

Счет 15 в бухгалтерском учете: зачем нужен, проводки

Счет 15 нужен для учета затрат на покупку материалов и товаров. Это активный счет, который включают в статью «Запасы» в бухгалтерском балансе. Какие проводки по нему делать и когда использовать счет — рассказали в разборе.

Читать разбор

Может ли сгореть неиспользованный отпуск: мнения судов. Мини-курс

В общем случае неиспользованные отпуска копятся, а не аннулируются. Например, если сотрудник отдохнул 14 дней вместо положенных 28, то в следующем году у него будет 42 дня. Но в некоторых случаях отпуск может сгореть — мы рассказали о них в мини-курсе.

Читать/смотреть мини-курс

Когда сотрудники могут отказаться от командировки. Мини-курс

В командировку можно направить всех, у кого нет медицинских противопоказаний. Но некоторые категории работников могут отказаться по закону. Также есть сотрудники, которых можно направить в командировку только по их согласию.

Читать/смотреть мини-курс

Как составить спецификацию к договору оказания услуг и когда она нужна. Мини-курс

Договор оказания услуг часто используют для работы с внештатными исполнителями. Но иногда составляют рамочный договор, в котором не указываются сроки реализации услуг и их перечень. Для это как раз и делают спецификацию.

Читать/смотреть мини-курс

