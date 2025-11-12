Как сэкономить на уплате экосбора при вывозе товара 

Экологический сбор — ежегодная отчетность производителей и импортеров, в которой они показывают, как утилизируют товары и упаковку после потери ими потребительских свойств. Важно, что в целях экосбора государство интересуют конкретные виды товаров и упаковки, которые входят в перечень, утвержденный постановлением Правительства от 29.12.2023 № 2414 (далее — постановление № 2414).

Например, под экосбор подпадают изделия из бумаги, картона, пластмассы, одежда, нефтепродукты, шины и многое другое. Если производители и импортеры не утилизируют товары и упаковку из перечня, они должны уплатить экосбор.