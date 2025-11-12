Как сэкономить на уплате экосбора при вывозе товара 

Экологический сбор — ежегодная отчетность производителей и импортеров, в которой они показывают, как утилизируют товары и упаковку после потери ими потребительских свойств. Важно, что в целях экосбора государство интересуют конкретные виды товаров и упаковки, которые входят в перечень, утвержденный постановлением Правительства от 29.12.2023 № 2414 (далее — постановление № 2414).
Например, под экосбор подпадают изделия из бумаги, картона, пластмассы, одежда, нефтепродукты, шины и многое другое. Если производители и импортеры не утилизируют товары и упаковку из перечня, они должны уплатить экосбор.
Как меняются требования
В рамках эксперимента с 1 сентября 2024 года до 1 сентября 2025 года импортеры некоторых групп товаров и упаковки (перечень приведен в приложении 1 к постановлению Правительства от 01.06.2024 № 750) из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), платили экосбор до момента выпуска товаров таможней для внутреннего потребления.
Вместо уплаты экосбора можно было выбрать самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров. В этом случае требовалось на сумму не менее суммы экосбора подать один из двух документов по каждой партии ввезенного товара:
банковскую гарантию или
договор поручительства с юрлицом или ИП, которые занимаются утилизацией отходов и включены в реестр таких лиц (ст. 24.2-3 закона от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).
C 1 января 2026 года такой механизм коснется импортеров любых товаров и упаковки, которые будут ввезены из стран, не входящих в ЕАЭС. Им придется отчитываться по экосбору не один раз в год, как раньше, а за каждую партию ввозимой продукции. Требования могут дополняться, рекомендуем следить за изменениями законодательства.
Освобождение от экосбора для экспорта
Если по таможенной процедуре экспорта или реэкспорта товары и упаковку вывозят за пределы России, экологический сбор можно не платить. Дело в том, что они теряют свои потребительские свойства и становятся отходами на территории других стран.
Чтобы воспользоваться правом не платить экосбор, производителю или импортеру нужно подтвердить факт вывоза по правилам, которые утверждены постановлением Правительства от 06.11.2024 № 1486 (далее — постановление № 1486).
Отметим, что если товар не входит в перечень из постановления № 2414, а его упаковка входит, необходимо подтвердить вывоз упаковки, чтобы исключить ответственность по экосбору.
Как подтвердить факт вывоза
Информацию о вывезенных товарах и упаковке отражают в специальных формах из приложений к постановлению № 1486. При вывозе товара в страны, не входящие в ЕАЭС, заполняют формы из приложений № 1 и № 2. При вывозе в страны ЕАЭС — форму из приложения № 3.
Указанные формы прикладывают к отчетности по экосбору о массе товаров и упаковки, которая утверждена постановлением Правительства от 31.05.2024 № 741 (далее — постановление № 741) и подают в Росприроднадзор по итогам отчетного года.
Рассмотрим подробные алгоритмы действий в разных случаях вывоза товаров.
Вывоз в страны, не входящие в ЕАЭС
Порядок действий
До момента вывоза на каждую вывозимую товарную партию подайте электронную таможенную декларацию (ДТ) в информационную систему таможенных органов.
Получив решение таможни о выпуске ДТ, вывезите товар за пределы РФ.
После вывоза товара при формировании годовой отчетности направьте в единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ) отчетность по экосбору, установленную постановлением № 741, приложив к ней форму из приложения № 1 к постановлению № 1486. Для заполнения последней потребуются сведения о таможенных декларациях: ДТ ЭК10 — при экспорте, ДТ ЭК31 — при реэкспорте.
Если товар перевозят Почтой России, подают форму из приложения № 2 к постановлению № 1486, где указывают сведения о таможенной декларации CN23, которую используют для декларирования почтовых отправлений.
Данные в таможенных документах
Чтобы быстро найти нужную информацию и заполнить формы из приложений к постановлению № 1486, сопоставьте наименование столбцов в форме с названиями граф в таможенных документах.
Также обратите внимание на следующее:
В форму приложения № 1 следует вносить сведения о каждом товаре из ДТ, который включен в перечни ПП № 2414.
Для каждого товара, заявленного в ДТ, есть собственные графы 31, 33, 35, 38 и 41.
В ДТ, где заявлено несколько товаров, сведения о первом товаре заполняют на основном листе, а о втором и последующих — на дополнительных.
В графе 41 ДТ может не быть информации о дополнительных единицах измерения, если согласно ТН ВЭД для конкретного товара указывать в ДТ это не требуется.
Вывоз в страны ЕАЭС
Если товары перемещаются между государствами-членами ЕАЭС, подавать ДТ не требуется. В этом случае ведется статистика взаимной торговли в рамках ЕАЭС.
Порядок действий
Вывезите товар за пределы РФ.
После вывоза подайте статистическую форму учета перемещения товаров в электронном виде (далее — статформа) в информационную систему таможенных органов.
Удостоверьтесь, что статформа зарегистрирована таможней и не требует корректировки
В рамках годовой отчетности подайте в ЕФГИС УОИТ форму отчетности по экосбору, установленную постановлением № 741, приложив к ней форму приложения № 3 к постановлению № 1486. В последнюю нужно внести сведения о статистических формах учета перемещения товаров за отчетный период.
Данные в таможенных документах
Если статистическая форма содержит несколько товаров, то для каждого из них заполняются свои графы 11, 12, 16 и 18. Поэтому в форму приложения № 3 к постановлению № 1486 требуется вносить сведения о каждом товаре из статистической формы, который включен в перечни постановления № 2414.
Если товар вывозят третьи лица
Когда товары вывозят третьи лица — экспедиторы, перевозчики, агенты или комиссионеры — к отчетности по экосбору дополнительно нужно приложить документы, подтверждающие факт передачи товаров:
копии товарно-сопроводительных документов;
договоры, заключенные между производителем или импортером товаров с третьими лицами;
акты приема-передачи, акты выполненных работ;
иные документы, которые возникли в ходе взаимодействия и подтверждают вывоз товара третьим лицом.
Если за пределы РФ товар вывозит агент или комиссионер и действует от своего имени, именно он становится стороной внешнеторговой сделки и несет соответствующие обязательства (ст. 990 и 1005 ГК) — в частности, должен задекларировать товар. По этой причине плательщик экосбора должен получить от них экспортную таможенную декларацию.
Поэтому при продаже товаров третьим лицам рекомендуется обязательно включать в договор купли-продажи условие, что покупатель в случае вывоза товаров с территории РФ обязуется предоставить продавцу таможенные документы, подтверждающие факт прохождения таможенного контроля при вывозе (ДТ ЭК10/ЭК31, ДТ CN23).
