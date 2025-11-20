Электронное пенсионное удостоверение с QR-кодом: как получить

Электронное пенсионное удостоверение: что это

Электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ) — электронная форма привычного документа. Она заменит собой привычные пластиковые карточки, справки и бумажные пенсионные книжки. Этот электронный документ будет служить официальным подтверждением статуса пенсионера.

Обратите внимание, что ранее выданные свидетельства при этом не потеряют свою силу. Их все так же можно использовать.

В электронном удостоверении будет содержаться вся необходимая информация о гражданине, которая хранится в электронной базе СФР:

ФИО;

СНИЛС;

тип пенсии;

период ее действия;

фотография владельца.

Электронное пенсионное удостоверение доступно с 1 октября 2025 года в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в мобильном приложении. Оно содержит уникальный QR-код, который генерируется на основе данных в системе.