Электронное пенсионное удостоверение с QR-кодом: как получить

Электронное пенсионное удостоверение: что это
Электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ) — электронная форма привычного документа. Она заменит собой привычные пластиковые карточки, справки и бумажные пенсионные книжки. Этот электронный документ будет служить официальным подтверждением статуса пенсионера.
Обратите внимание, что ранее выданные свидетельства при этом не потеряют свою силу. Их все так же можно использовать.
В электронном удостоверении будет содержаться вся необходимая информация о гражданине, которая хранится в электронной базе СФР:
ФИО;
СНИЛС;
тип пенсии;
период ее действия;
фотография владельца.
Электронное пенсионное удостоверение доступно с 1 октября 2025 года в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в мобильном приложении. Оно содержит уникальный QR-код, который генерируется на основе данных в системе.
Как подключить QR-код к ЭПУ
QR-код пенсионного удостоверения — это двухмерный штрихкод, который легко считывается любым смартфоном. Его привязывать не нужно, он появляется автоматически. При этом подделка QR-кода практически невозможна, так как каждый пенсионер получит свой уникальный набор графических элементов.
В QR-код будет зашифрована вся информация о пенсионных выплатах. В отличие от электронного пенсионного удостоверения, срок действия QR-кода будет ограничен, поэтому его необходимо регулярно обновлять.
Где можно пользоваться готовым QR-кодом
Так как электронное пенсионное заменяет собой бумажное, его можно использовать:
Как подтверждение права на льготный проезд в автобусах и другом муниципальном транспорте;
Для льгот по НДФЛ на недвижимость и транспортному налогу;
При оплате счетов за коммунальные услуги без взимания дополнительных сборов;
При покупке билетов со скидкой в театры, музеи и на выставки;
При приобретении медикаментов, выписанных по льготным рецептам;
Во время посещения магазинов, банковских отделений, салонов красоты и других заведений;
При прохождении санаторно-курортного лечения и участии в программах, направленных на улучшение здоровья и организацию досуга с предоставлением льгот;
При получении различных социальных пособий и субсидий.
Как получить электронное пенсионное удостоверение: пошаговая инструкция
Подавать заявление на электронное удостоверение не нужно. Он должен автоматически появиться у действующих пенсионеров. А у тех, кто только получает этот статус, QR-код появится в течение 10 дней.
Если удостоверение не появилось автоматически, его нужно запросить. Алгоритм действий такой:
Авторизуйтесь в личном кабинете «Госуслуги» и перейдите в раздел «Профиль». Там выберите раздел «Документы и данные».
Далее перейдите в раздел «Работа и пенсия» и напротив электронного удостоверения нажмите «Запросить».
Далее необходимо согласиться на обработку персональных данных.
Готовое свидетельство можно посмотреть, если нажать на стрелочку.
Готовое пенсионное удостоверение будет выглядеть так:
Какие преимущества у ЭПУ перед физическим удостоверением
Электронное пенсионное на первый взгляд очень удобно. Но и у него есть свои минусы.
Плюсы
Минусы
Электронное удостоверение невозможно потерять
Для использования нужен смартфон или компьютер
Защита от фальсификации: уникальный QR-код невозможно повторить
Без подключения к интернету не предъявить
Синхронизация данных с информацией из СФР
Не все пенсионеры имеют навык пользования приложением «Госуслуги»
Защита от утечки данных — при сканировании передается ограниченная информация
На получение данных из СФР необходимо время
