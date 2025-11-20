Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
Электронное пенсионное удостоверение с QR-кодом: как получить

Сейчас пенсионерам совсем не обязательно носить с собой удостоверение. Показать его можно прямо из приложения «Госуслуги». Рассказываем, что такое электронное удостоверение и как его получить.

Электронное пенсионное удостоверение: что это

Электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ) — электронная форма привычного документа. Она заменит собой привычные пластиковые карточки, справки и бумажные пенсионные книжки. Этот электронный документ будет служить официальным подтверждением статуса пенсионера.

Обратите внимание, что ранее выданные свидетельства при этом не потеряют свою силу. Их все так же можно использовать.

В электронном удостоверении будет содержаться вся необходимая информация о гражданине, которая хранится в электронной базе СФР: 

  • ФИО;

  • СНИЛС; 

  • тип пенсии;

  • период ее действия;

  • фотография владельца.

Электронное пенсионное удостоверение доступно с 1 октября 2025 года в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в мобильном приложении. Оно содержит уникальный QR-код, который генерируется на основе данных в системе.

Как подключить QR-код к ЭПУ

QR-код пенсионного удостоверения — это двухмерный штрихкод, который легко считывается любым смартфоном. Его привязывать не нужно, он появляется автоматически. При этом подделка QR-кода практически невозможна, так как каждый пенсионер получит свой уникальный набор графических элементов.

В QR-код будет зашифрована вся информация о пенсионных выплатах. В отличие от электронного пенсионного удостоверения, срок действия QR-кода будет ограничен, поэтому его необходимо регулярно обновлять.

Где можно пользоваться готовым QR-кодом

Так как электронное пенсионное заменяет собой бумажное, его можно использовать:

  1. Как подтверждение права на льготный проезд в автобусах и другом муниципальном транспорте;

  2. Для льгот по НДФЛ на недвижимость и транспортному налогу;

  3. При оплате счетов за коммунальные услуги без взимания дополнительных сборов;

  4. При покупке билетов со скидкой в театры, музеи и на выставки;

  5. При приобретении медикаментов, выписанных по льготным рецептам;

  6. Во время посещения магазинов, банковских отделений, салонов красоты и других заведений;

  7. При прохождении санаторно-курортного лечения и участии в программах, направленных на улучшение здоровья и организацию досуга с предоставлением льгот;

  8. При получении различных социальных пособий и субсидий.

Как получить электронное пенсионное удостоверение: пошаговая инструкция

Подавать заявление на электронное удостоверение не нужно. Он должен автоматически появиться у действующих пенсионеров. А у тех, кто только получает этот статус, QR-код появится в течение 10 дней.

Если удостоверение не появилось автоматически, его нужно запросить. Алгоритм действий такой:

  • Авторизуйтесь в личном кабинете «Госуслуги» и перейдите в раздел «Профиль». Там выберите раздел «Документы и данные».

Скриншот профиля на «Госуслугах»

Далее перейдите в раздел «Работа и пенсия» и напротив электронного удостоверения нажмите «Запросить».

Скриншот раздела «Работа и пенсия» на «Госуслугах»

  • Далее необходимо согласиться на обработку персональных данных.

Скриншот согласия на обработку персональных данных на «Госуслугах»

Готовое свидетельство можно посмотреть, если нажать на стрелочку.

Скриншот электронного свидетельства пенсионера

Готовое пенсионное удостоверение будет выглядеть так:

Скриншот электронного пенсионного удостоверения на «Госуслугах»

Какие преимущества у ЭПУ перед физическим удостоверением

Электронное пенсионное на первый взгляд очень удобно. Но и у него есть свои минусы.

Плюсы

Минусы

Электронное удостоверение невозможно потерять

Для использования нужен смартфон или компьютер

Защита от фальсификации: уникальный QR-код невозможно повторить

Без подключения к интернету не предъявить

Синхронизация данных с информацией из СФР

Не все пенсионеры имеют навык пользования приложением «Госуслуги»

Защита от утечки данных — при сканировании передается ограниченная информация

На получение данных из СФР необходимо время

