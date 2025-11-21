Изменения в ставках НДС с 2026 года, новый ФСБУ 9/2025 «Доходы» и три изменения в счетах-фактурах: обзор для бухгалтера

По законопроекту № 1026190-8 вместо 20% ставки НДС все же будет 22%. С 1 января 2026 года с аванса налог будет исчисляться по ставке 22/122 вместо 20/120. По применении ставок 0—10% тоже будут изменения. К чему готовиться бухгалтерам, которые работают с НДС — рассказали в разборе.
Ненормированный рабочий день: установление и оплата, отличие от сверхурочной работы
Многие путают ненормированный рабочий день и сверхурочную работу. В общем случае ненормированный день можно установить только сотрудникам, которые включены в перечень работодателя. Как оформить этот график и оплатить его — читайте в разборе.
Три изменения в счетах-фактурах из-за поправок в НК-2026
Счет-фактура — основной документ по НДС. В связи с налоговой реформой-2026 и его изменят: с 1 января 2026 года вводится новая редакция ст. 169 НК. К чему стоит подготовиться бухгалтерам — рассказали в разборе.
Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете и отчетности компаний. Конспект вебинара с видео
ФСБУ 9/2025 «Доходы» должны будут применять с отчетности за 2027 год. Но можно начать использовать стандарт раньше и закрепить правила в учетной политике. Как использовать ФСБУ и перейти на него — рассказали в конспекте вебинара.
Какой налог платить самозанятому с продажи рабочего оборудования. Мини-курс
Самозанятые уплачивают НПД по ставкам 4% при работе с физическими лицами и 6% по работе с юридическими. Какой налог платить по продаже рабочего оборудования самозанятого — рассказали в мини-курсе.
Как учесть расходы на использование телефонов в целях налога на прибыль. Мини-курс
Работодатель может компенсировать сотрудникам расходы на связь, приобрести корпоративные SIM-карты или смартфоны. В целях налога на прибыль такие затраты должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены.
Что будет за утечку персональных данных и как не допустить ее при увольнении. Мини-курс
При увольнении некоторые сотрудники могут передавать базы данных клиентов могут передать базы данных клиентов, регламенты работы и другую конфиденциальную информацию. Как этого не допустить — рассказали в мини-курсе.
Что такое Клерк.Плюс
Клерк.Плюс — это подписка на закрытую часть Клерка для бухгалтеров и предпринимателей. Это не просто доступ к базе, а целый набор инструментов для вашей работы:
Разборы — ежедневные материалы по новым законам, письмам и судебным делам. Коротко, по сути и с готовыми выводами.
Консультации — база из более чем 30 000 практических решений реальных бухгалтерских ситуаций с удобным поиском по темам.
Мини-курсы — короткие видеоуроки с текстовыми конспектами, чтобы быстро освоить новые темы.
Конспекты вебинаров — вся польза живого эфира в удобном формате для чтения и сохранения.
Если не нашли тему, которая вам нужна, можно заказать разбор напрямую главному редактору по этой ссылке.
Клерк.Плюс — самая доступная подписка. Но пользы в ней достаточно, чтобы не тратить часы на поиски и сомнения: готовые ответы экспертов, проверенные временем и практикой, всегда под рукой.
