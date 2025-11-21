Изменения в ставках НДС с 2026 года, новый ФСБУ 9/2025 «Доходы» и три изменения в счетах-фактурах: обзор для бухгалтера

По законопроекту № 1026190-8 вместо 20% ставки НДС все же будет 22%. С 1 января 2026 года с аванса налог будет исчисляться по ставке 22/122 вместо 20/120. По применении ставок 0—10% тоже будут изменения. К чему готовиться бухгалтерам, которые работают с НДС — рассказали в разборе.