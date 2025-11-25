Налоговая реформа 2026: пошаговый план действий для компаний и ИП на УСН

Налоговая реформа: что ждет бизнес на УСН с 1 января 2026 года

Законопроект по налоговой реформе уже прошел первое чтение в Госдуме. Также Правительство одобрило поправки ко второму чтению, которое будет во второй половине ноября. С 2026 года планируют следующие изменения для компаний и ИП на УСН:

увеличение основной ставки НДС до 22%;

постепенное снижение порога дохода для уплаты НДС: с 2026 года до 20 млн рублей, с 2027 года до 15 млн рублей, с 2028 года до 10 млн рублей;

сокращение в регионах видов деятельности, которые вправе применять пониженные ставки УСН;

отмена пониженных ставок страховых взносов для большинства МСП.

Разберем пошагово, что нужно сделать бизнесу в текущем году, чтобы подготовиться к изменениям.