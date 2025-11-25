ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
Налоговые изменения 2026
Налоговая реформа 2026: пошаговый план действий для компаний и ИП на УСН

С 2026 года бизнес на УСН ждут масштабные изменения. Готовиться к ним нужно начинать уже сейчас. Рассказываем, что делать компаниям и ИП, чтобы адаптироваться к новым условиям и минимизировать последствия налоговой реформы.

Самое главное:

  • С 1 января 2026 года стартует множество изменений для бизнеса на УСН.

  • Главное нововведение, которое может привести к сильному увеличению налоговой нагрузки на бизнес — это снижение порога для уплаты НДС.

  • У компаний и ИП еще есть время, чтобы подготовиться к новым правилам. 

Налоговая реформа: что ждет бизнес на УСН с 1 января 2026 года

Законопроект по налоговой реформе уже прошел первое чтение в Госдуме. Также Правительство одобрило поправки ко второму чтению, которое будет во второй половине ноября. С 2026 года планируют следующие изменения для компаний и ИП на УСН:

  • увеличение основной ставки НДС до 22%;

  • постепенное снижение порога дохода для уплаты НДС: с 2026 года до 20 млн рублей, с 2027 года до 15 млн рублей, с 2028 года до 10 млн рублей;

  • сокращение в регионах видов деятельности, которые вправе применять пониженные ставки УСН; 

  • отмена пониженных ставок страховых взносов для большинства МСП.

Разберем пошагово, что нужно сделать бизнесу в текущем году, чтобы подготовиться к изменениям.

Шаг 1. Проверьте, можете ли вы работать на УСН в 2026 году

УСН можно применять только при выполнении установленных ограничений. 

Чтобы перейти с ОСНО на УСН с 2026 года, сумма дохода за девять месяцев 2025 года не должна превышать 337,5 млн рублей.

Чтобы сохранить право на УСН в 2026 году тем, кто сейчас на ней работает, в следующем году нужно соблюдать условия (ст. 346.12 НК):

  • максимальный доход 490,5 млн рублей;

  • средняя численность работников — не более 130 человек;

  • балансовая стоимость основных средств — не более 218 млн рублей;

  • доля участия сторонних юридических лиц в уставном капитале — не более 25%.

Лимиты по доходу и стоимости основных средств указаны с учетом коэффициента-дефлятора 1,09, который планируют установить на 2026 год (проект приказа № 160965).

Шаг 2. Проанализируйте доходы, чтобы понять должны ли вы платить НДС 

Если бизнес уже в 2025 году работает с НДС, значит и в 2026 году эта обязанность сохраняется. Если это ваш случай, то в следующем году следите за доходами. При уплате НДС по пониженным ставкам без права вычета важно не пропустить момент, когда выручка превысит 272,5 млн рублей. Тогда вместо 5% будет действовать специальная ставка 7%. Если применяете ставку 22%, работаете в том же порядке и в следующем году.

Если в 2025 году вы не платили НДС, но доходы превысили 20 млн рублей, то в 2026 году придется это делать. 

Шаг 3. Определитесь со ставкой НДС 

Если с 2026 года начинаете работать с НДС, нужно выбрать, по какой ставке будете платить налог. У бизнеса на УСН есть выбор:

  • применять пониженные ставки — 5 и 7% без права принять к вычету НДС от поставщиков;

  • работать на стандартных ставках — 10 и 22% с правом вычета.

Чтобы выбрать выгодную ставку, нужно рассчитать и проанализировать налоговую нагрузку для разных вариантов. 

Итоговое решение будет зависеть от множества факторов — деятельности компании, структуры расходов, как работают поставщики и покупатели, кто ведет бухгалтерию. Подробнее, как выбрать оптимальную ставку НДС для УСН в 2026 году, рассказали здесь. Упростить задачу и не ошибиться с выбором поможет облачная 1С, которая позволяет в тестовом режиме на реальных данных рассчитать выгоду ставки. Программа сама проверит корректность расчетов и поможет минимизировать последствия налоговой реформы для вашего бизнеса.

Шаг 4. Подготовьтесь к работе с НДС

Обязанность платить НДС сильно меняет привычную УСН. Чтобы с 2026 года работать с НДС, уже сейчас нужно:

  • Разобраться с новыми правилами учета и расчета налога. Если компания или ИП платит НДС, она должна оформлять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж, сдавать по итогам каждого квартала электронную декларацию по НДС. 

  • Автоматизировать учет. Если бизнес ведет учет в Excel или в других таблицах, с появлением НДС этого инструмента будет недостаточно. Чтобы правильно отражать все доходы и расходы для корректного формирования налоговой базы и расчета налога, необходимо перейти на специализированную учетную программу. Онлайн-бухгалтерия банка, где открыт расчетный счет бизнеса, тоже не справится с учетом НДС — она предназначена для более простых режимов и условий. 

  • Сделать настройки 1С для работы с НДС. Для правильного расчета налога нужно корректно настроить учетную политику компании. Это очень важный этап, так как от него зависит, как будут формироваться учетные первичные документы, как будут отражаться операции в книгах продаж и покупок, как сформируется итоговая сумма налога к уплате и декларация по НДС. Неправильные настройки приведут к ошибкам в учете, штрафам и доначислениям по налогу. 

Готовые настройки необходимо протестировать в работе — попробовать отразить поступления и реализации, сформировать счета-фактуры, посмотреть, правильно ли попадают данные в книги покупок и продаж и попробовать сформировать декларацию по НДС.

  • Обновить кассовую программу. Чеки ККТ должны включать ставку НДС, с которой работает бизнес, и сумму налога. Необходимо обновить прошивку онлайн-кассы и проверить реквизиты в чеке.

Внедрение 1С и настройка учета — длительный и сложный процесс, для которого нужен минимум месяц. Он включает в себя несколько этапов — сбор данных, непосредственно само внедрение, тестирование, наладка, запуск и обучение сотрудников. И своими силами здесь не справиться, к тому же времени до нового года остается все меньше. Чтобы работать в 2026 году без ошибок и штрафов, начинайте готовиться к изменениям уже сейчас. Доверьте переход на работу с НДС профессионалам. «1С-Рарус» поможет подготовиться к изменениям: 

  • автоматизирует учет;

  • настроит 1С для расчета НДС; 

  • даст рекомендацию по выбору ставки налога; 

  • проверит корректность документов и расчетов; 

  • обучит сотрудников работать с НДС.

Шаг 5. Проведите аудит договоров с покупателями и заказчиками

Составьте перечень изменений, которые с 2026 года коснутся именно вашего бизнеса и требуют внести изменения в договоры и прейскуранты:

  • смена налогового режима;

  • появление обязанности платить НДС;

  • смена ставки НДС.

Последний пункт возможен в следующих ситуациях:

  • В 2025 году бизнес работал на основной ставке НДС, а с 1 января 2026 года решил перейти на специальную.

  • Компания начинает вести деятельность, которая облагается по стандартной ставке НДС, но отличной от используемой ставки. Например, к оптовой торговле канцтоварами (ставка 22%), добавляется торговля продуктами питания (10%).

Чек-лист: как подготовиться к налоговой реформе 2026 

  • Проверьте, можете ли вы работать на УСН в 2026 году. Лимиты для перехода и применения спецрежима учитывайте с актуальным коэффициентом-дефлятором.

  • Проанализируйте доходы, чтобы понять должны ли вы платить НДС.

  • Если вы становитесь плательщиком НДС, определитесь со ставкой налога.

  • Подготовьтесь к работе с НДС — разберитесь с первичными документами, которые нужно оформлять плательщикам НДС, и с декларацией по налогу. Обновите кассовое ПО.

  • Проведите аудит договоров с покупателями и заказчиками, внесите изменения в договоры и прайс-листы.

