Налоговая реформа 2026: пошаговый план действий для компаний и ИП на УСН

Самое главное:
С 1 января 2026 года стартует множество изменений для бизнеса на УСН.
Главное нововведение, которое может привести к сильному увеличению налоговой нагрузки на бизнес — это снижение порога для уплаты НДС.
У компаний и ИП еще есть время, чтобы подготовиться к новым правилам.
Налоговая реформа: что ждет бизнес на УСН с 1 января 2026 года
Законопроект по налоговой реформе уже прошел первое чтение в Госдуме. Также Правительство одобрило поправки ко второму чтению, которое будет во второй половине ноября. С 2026 года планируют следующие изменения для компаний и ИП на УСН:
увеличение основной ставки НДС до 22%;
постепенное снижение порога дохода для уплаты НДС: с 2026 года до 20 млн рублей, с 2027 года до 15 млн рублей, с 2028 года до 10 млн рублей;
сокращение в регионах видов деятельности, которые вправе применять пониженные ставки УСН;
отмена пониженных ставок страховых взносов для большинства МСП.
Разберем пошагово, что нужно сделать бизнесу в текущем году, чтобы подготовиться к изменениям.
Шаг 1. Проверьте, можете ли вы работать на УСН в 2026 году
УСН можно применять только при выполнении установленных ограничений.
Чтобы перейти с ОСНО на УСН с 2026 года, сумма дохода за девять месяцев 2025 года не должна превышать 337,5 млн рублей.
Чтобы сохранить право на УСН в 2026 году тем, кто сейчас на ней работает, в следующем году нужно соблюдать условия (ст. 346.12 НК):
максимальный доход 490,5 млн рублей;
средняя численность работников — не более 130 человек;
балансовая стоимость основных средств — не более 218 млн рублей;
доля участия сторонних юридических лиц в уставном капитале — не более 25%.
Лимиты по доходу и стоимости основных средств указаны с учетом коэффициента-дефлятора 1,09, который планируют установить на 2026 год (проект приказа № 160965).
Шаг 2. Проанализируйте доходы, чтобы понять должны ли вы платить НДС
Если бизнес уже в 2025 году работает с НДС, значит и в 2026 году эта обязанность сохраняется. Если это ваш случай, то в следующем году следите за доходами. При уплате НДС по пониженным ставкам без права вычета важно не пропустить момент, когда выручка превысит 272,5 млн рублей. Тогда вместо 5% будет действовать специальная ставка 7%. Если применяете ставку 22%, работаете в том же порядке и в следующем году.
Если в 2025 году вы не платили НДС, но доходы превысили 20 млн рублей, то в 2026 году придется это делать.
Шаг 3. Определитесь со ставкой НДС
Если с 2026 года начинаете работать с НДС, нужно выбрать, по какой ставке будете платить налог. У бизнеса на УСН есть выбор:
применять пониженные ставки — 5 и 7% без права принять к вычету НДС от поставщиков;
работать на стандартных ставках — 10 и 22% с правом вычета.
Чтобы выбрать выгодную ставку, нужно рассчитать и проанализировать налоговую нагрузку для разных вариантов.
Итоговое решение будет зависеть от множества факторов — деятельности компании, структуры расходов, как работают поставщики и покупатели, кто ведет бухгалтерию. Подробнее, как выбрать оптимальную ставку НДС для УСН в 2026 году, рассказали здесь. Упростить задачу и не ошибиться с выбором поможет облачная 1С, которая позволяет в тестовом режиме на реальных данных рассчитать выгоду ставки. Программа сама проверит корректность расчетов и поможет минимизировать последствия налоговой реформы для вашего бизнеса.
Шаг 4. Подготовьтесь к работе с НДС
Обязанность платить НДС сильно меняет привычную УСН. Чтобы с 2026 года работать с НДС, уже сейчас нужно:
Разобраться с новыми правилами учета и расчета налога. Если компания или ИП платит НДС, она должна оформлять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж, сдавать по итогам каждого квартала электронную декларацию по НДС.
Автоматизировать учет. Если бизнес ведет учет в Excel или в других таблицах, с появлением НДС этого инструмента будет недостаточно. Чтобы правильно отражать все доходы и расходы для корректного формирования налоговой базы и расчета налога, необходимо перейти на специализированную учетную программу. Онлайн-бухгалтерия банка, где открыт расчетный счет бизнеса, тоже не справится с учетом НДС — она предназначена для более простых режимов и условий.
Сделать настройки 1С для работы с НДС. Для правильного расчета налога нужно корректно настроить учетную политику компании. Это очень важный этап, так как от него зависит, как будут формироваться учетные первичные документы, как будут отражаться операции в книгах продаж и покупок, как сформируется итоговая сумма налога к уплате и декларация по НДС. Неправильные настройки приведут к ошибкам в учете, штрафам и доначислениям по налогу.
Готовые настройки необходимо протестировать в работе — попробовать отразить поступления и реализации, сформировать счета-фактуры, посмотреть, правильно ли попадают данные в книги покупок и продаж и попробовать сформировать декларацию по НДС.
Обновить кассовую программу. Чеки ККТ должны включать ставку НДС, с которой работает бизнес, и сумму налога. Необходимо обновить прошивку онлайн-кассы и проверить реквизиты в чеке.
Внедрение 1С и настройка учета — длительный и сложный процесс, для которого нужен минимум месяц. Он включает в себя несколько этапов — сбор данных, непосредственно само внедрение, тестирование, наладка, запуск и обучение сотрудников. И своими силами здесь не справиться, к тому же времени до нового года остается все меньше. Чтобы работать в 2026 году без ошибок и штрафов, начинайте готовиться к изменениям уже сейчас. Доверьте переход на работу с НДС профессионалам. «1С-Рарус» поможет подготовиться к изменениям:
автоматизирует учет;
настроит 1С для расчета НДС;
даст рекомендацию по выбору ставки налога;
проверит корректность документов и расчетов;
обучит сотрудников работать с НДС.
Шаг 5. Проведите аудит договоров с покупателями и заказчиками
Составьте перечень изменений, которые с 2026 года коснутся именно вашего бизнеса и требуют внести изменения в договоры и прейскуранты:
смена налогового режима;
появление обязанности платить НДС;
смена ставки НДС.
Последний пункт возможен в следующих ситуациях:
В 2025 году бизнес работал на основной ставке НДС, а с 1 января 2026 года решил перейти на специальную.
Компания начинает вести деятельность, которая облагается по стандартной ставке НДС, но отличной от используемой ставки. Например, к оптовой торговле канцтоварами (ставка 22%), добавляется торговля продуктами питания (10%).
Чек-лист: как подготовиться к налоговой реформе 2026
Проверьте, можете ли вы работать на УСН в 2026 году. Лимиты для перехода и применения спецрежима учитывайте с актуальным коэффициентом-дефлятором.
Проанализируйте доходы, чтобы понять должны ли вы платить НДС.
Если вы становитесь плательщиком НДС, определитесь со ставкой налога.
Подготовьтесь к работе с НДС — разберитесь с первичными документами, которые нужно оформлять плательщикам НДС, и с декларацией по налогу. Обновите кассовое ПО.
Проведите аудит договоров с покупателями и заказчиками, внесите изменения в договоры и прайс-листы.
