Какую ставку НДС выбрать бизнесу на УСН в 2026 году: 22% с вычетами или 5% и 7%

Какой бизнес на УСН будет платить НДС в 2026 году

Ключевые изменения для бизнеса с учетом изменений, связанных с налоговой реформой:

Порог доходов на УСН для уплаты НДС будут снижать постепенно: 20 млн рублей — в 2026 году, 15 млн рублей — в 2027 году, 10 млн рублей — с 2028 года.

Лимит доходов для применения ПСН будут снижать поэтапно, как и для уплаты НДС на упрощенке.

Запретят применять ПСН охранному бизнесу.

Увеличат до 22% основную ставку НДС.

С 2026 года все организации и ИП на упрощенке с доходами от 20 млн рублей по итогам 2025 года будут платить НДС:

по стандартным ставкам с правом вычета — 22% ;

по пониженным ставкам без вычета — 5% или 7%.

Если в 2025 году доходы бизнеса превысят 20 млн рублей, необходимо до конца текущего года сделать следующее:

Провести сравнительный анализ налоговой нагрузки, чтобы выбрать наиболее выгодную ставку.

Пересмотреть договоры.

Пересчитать цены на товары и услуги.

В 2026 году плательщики НДС должны:

Выставлять счета-фактуры , в том числе на аванс — в двух экземплярах. Контролировать корректность заполнения счетов-фактур и УПД, в том числе и поступающих от поставщиков.

Вести книги продаж и покупок. В книге продаж регистрируются все выставленные в течение квартала счета-фактуры. В книгу покупок вносят авансовые и корректировочные счета-фактуры для заявления вычета и счета-фактуры от поставщиков. По окончании квартала данные из книги покупок переносят в раздел 8 декларации по НДС.

Считать налог. Налоговую базу определяют по более ранней из двух дат — оплаты или отгрузки товара. При расчете НДС по общей ставке в бюджет платят разницу между начисленным и входным налогом. При пониженных ставках входной налог не вычитают.

Сдавать декларацию по НДС по итогам каждого квартала — до 25 числа следующего месяца. Сделать это можно только электронно.

Платить налог. Рассчитанный НДС по итогам квартала платят в составе ЕНП — тремя равными частями в течение трех месяцев после отчетного квартала. Крайний срок уплаты — 28 число.

Следить за доходами, чтобы не пропустить утрату права работать на пониженной ставке НДС и вовремя перейти на общую.

Если раньше компании и ИП на УСН могли довериться автоматическим бухгалтерским сервисам обслуживающих банков, то в новых условиях с НДС нужна бухгалтерия и полноценная учетная база. Одно из таких решений — облачная 1С, которая обеспечит полный контроль над учетными данными из любой точки мира, где есть интернет. Бухгалтеру не придется следить за обновлениями — они происходят автоматически.