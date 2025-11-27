Какую ставку НДС выбрать бизнесу на УСН в 2026 году: 22% с вычетами или 5% и 7%

Самое главное:
С 2026 года плательщиков НДС на УСН станет больше.
Нужно заранее определиться со ставкой по НДС — применять общую 22% (10%) или специальную 5% (7%).
И у общих, и у пониженных ставок НДС есть свои плюсы и минусы.
Чтобы выбрать оптимальную ставку НДС для УСН, нужно предварительно провести сравнительный анализ и расчеты.
Какой бизнес на УСН будет платить НДС в 2026 году
Ключевые изменения для бизнеса с учетом изменений, связанных с налоговой реформой:
Порог доходов на УСН для уплаты НДС будут снижать постепенно: 20 млн рублей — в 2026 году, 15 млн рублей — в 2027 году, 10 млн рублей — с 2028 года.
Лимит доходов для применения ПСН будут снижать поэтапно, как и для уплаты НДС на упрощенке.
Запретят применять ПСН охранному бизнесу.
Увеличат до 22% основную ставку НДС.
С 2026 года все организации и ИП на упрощенке с доходами от 20 млн рублей по итогам 2025 года будут платить НДС:
по стандартным ставкам с правом вычета — 22%;
по пониженным ставкам без вычета — 5% или 7%.
Если в 2025 году доходы бизнеса превысят 20 млн рублей, необходимо до конца текущего года сделать следующее:
Провести сравнительный анализ налоговой нагрузки, чтобы выбрать наиболее выгодную ставку.
Пересмотреть договоры.
Пересчитать цены на товары и услуги.
В 2026 году плательщики НДС должны:
Выставлять счета-фактуры, в том числе на аванс — в двух экземплярах. Контролировать корректность заполнения счетов-фактур и УПД, в том числе и поступающих от поставщиков.
Вести книги продаж и покупок. В книге продаж регистрируются все выставленные в течение квартала счета-фактуры. В книгу покупок вносят авансовые и корректировочные счета-фактуры для заявления вычета и счета-фактуры от поставщиков. По окончании квартала данные из книги покупок переносят в раздел 8 декларации по НДС.
Считать налог. Налоговую базу определяют по более ранней из двух дат — оплаты или отгрузки товара. При расчете НДС по общей ставке в бюджет платят разницу между начисленным и входным налогом. При пониженных ставках входной налог не вычитают.
Сдавать декларацию по НДС по итогам каждого квартала — до 25 числа следующего месяца. Сделать это можно только электронно.
Платить налог. Рассчитанный НДС по итогам квартала платят в составе ЕНП — тремя равными частями в течение трех месяцев после отчетного квартала. Крайний срок уплаты — 28 число.
Следить за доходами, чтобы не пропустить утрату права работать на пониженной ставке НДС и вовремя перейти на общую.
Ставки НДС в 2026 году для УСН
В 2026 году для плательщиков УСН с НДС будут действовать следующие ставки:
Ставка
Особенности
Условия применения
22%
Это стандартная ставка НДС, которая будет действовать с 2026 года.
В 2019 — 2025 году она была на уровне 20%, а в 2004–2018 — 18%.
Под стандартную ставку подпадают большинство товаров и услуг (п. 3 ст. 164 НК)
Бизнес на УСН может добровольно применять стандартные ставки НДС с правом принимать к вычету НДС от поставщиков
10%
Это стандартная ставка для льготных категорий товаров и услуг вроде медикаментов, медицинских изделий, детских товаров, некоторых продуктов питания (п. 2 ст. 164 НК)
5%
Пониженная ставка НДС для юрлиц и ИП на УСН с доходами от 20 до 250 млн рублей без учета коэффициента-дефлятора
Если налогоплательщик начал работу на этих ставках, то отказаться от них нельзя в течение трех лет (п. 9 ст. 164 НК). Исключение — бизнес «слетел» с УСН.
С 2026 года будет действовать послабление для бизнеса, который впервые перешел на применение пониженной ставки НДС (5 или 7%). Он сможет отказаться от нее до истечения 12 кварталов подряд и перейти на 22%. Но сделать это можно только один раз.
Применение пониженных ставок лишает права на вычет «входного» налога (ст. 171 НК)
7%
Пониженная ставка НДС для юрлиц и ИП на УСН с доходами от 250 до 450 млн рублей без учета коэффициента-дефлятора
0%
Действует параллельно и со стандартными и с пониженными ставками
Нулевую ставку вправе применять экспортеры, международные грузоперевозчики и гостиничный бизнес (п. 2 ст. 164 НК)
Как выбрать ставку по НДС на УСН с 2026 года
На первый взгляд, если сравнивать, что выгоднее — ставки НДС 5 и 7% или 10 и 22% — кажется, что выбор очевиден. Но это не всегда так.
Поэтому перед выбором ставок НДС, нужно провести сравнительный анализ и расчеты.
1. Проанализируйте деятельность компании и ее структуру, если бизнес многопрофильный:
Посмотрите и посчитайте, от какой деятельности бизнес получает больше доходов. Если основной вид деятельности подпадает под освобождение от НДС или ставку 10%, то работа по стандартным ставкам может быть экономически более выгодной.
Если основные поступления не относятся к деятельности со льготными ставками, то важно учитывать объем и состав расходов.
Если большинство расходов без НДС или доля расходов низкая, а входящий НДС небольшой, то, вероятнее всего, применение пониженных ставок НДС будет более выгодным.
2. Оцените структуру расходов:
Если деятельность связана с производством или перепродажей товаров, то бизнес много тратит на закупку сырья или товаров. Это значит, что компания получает «входящий» НДС, который можно принять к вычету. Ставки 22 и 10% могут оказаться выгоднее. Например, под это подходят магазины, у которых небольшая наценка.
Если компания оказывает услуги, не связанные с изготовлением чего-либо, и не тратит большие суммы на аренду, закупку инвентаря, расходников, запасных частей, пониженные ставки без вычета сделают налоговую нагрузку меньше. Например, это могут быть консультационные услуги.
3. Проанализируйте поставщиков и подрядчиков:
Если среди них преобладают крупные компании с НДС 22%, то это позволит использовать вычет на стандартных ставках.
Закупки у мелких поставщиков или заказ услуг у самозанятых связаны с тем, что они не являются плательщиками НДС, значит и принять к вычету от них будет нечего. Тогда пониженные ставки выгоднее стандартных. Но, возможно, это повод для пересмотра поставщиков.
При закупках у поставщиков-плательщиков НДС, важно быть уверенным в его благонадежности. Ведь если он не уплатит налог в бюджет, ФНС может отказать в вычете.
4. Проанализируйте покупателей и заказчиков:
Для бизнеса, который уплачивает НДС по ставке 22%, выгоднее работать с поставщиками, также применяющими эту ставку. Следовательно, выбор стандартной ставки увеличивает вероятность сотрудничества с крупными клиентами.
Покупатели, которые используют стандартные ставки НДС, вправе принимать к вычету НДС от продавца по любым, в том числе и пониженным ставкам 5 и 7%.
5. Сделайте вывод о качестве учета и отчетности:
Как организованы процессы учета, формирования и сдачи отчетности? Кто это делает: штатный бухгалтер или коллектив бухгалтерии, руководитель или ИП самостоятельно, аутсорсинговая компания или приходящий бухгалтер по договору ГПХ?
Достаточно ли компетенций у ответственного за учет? Учет НДС, особенно на стандартных ставках с вычетами требует безошибочного оформления первички, счетов-фактур, УПД и контроля за своевременным поступлением документов от поставщиков. Бухгалтер должен легко ориентироваться в налоговом законодательстве, знать права и обязанности налогоплательщиков, чтобы в случае необходимости грамотно вести диалог с налоговым органом.
Плюсы и минусы стандартных и пониженных ставок НДС на УСН
Плюсы
Минусы
Стандартные ставки
Можно использовать вычет, то есть считать налог к уплате как разницу между суммой выставленного покупателям НДС и полученного от поставщиков.
Крупные покупатели и заказчики предпочитают поставщиков с высокими ставками НДС для того, чтобы максимально уменьшить свой НДС.
Бизнес на стандартных ставках НДС можно перевести на пониженные с начала любого квартала.
При переходе с УСН на ОСНО изменений в работе с НДС нет
Кроме книги продаж, необходимо вести и книгу покупок.
Нужно тщательнее следить за оформлением счетов-фактур и УПД, так как ошибки в них приведут к рискам отказа в принятии документа к вычету.
Ведение раздельного учета НДС при облагаемых и необлагаемых операциях, а также при экспорте сырьевых товаров.
Сложность налогового учета
Пониженные ставки
Размер ставок 5 и 7% меньше, чем 10 и 22%. Поэтому можно продавать товары и услуги по ценам ниже конкурентов.
В расходы на УСН «Доходы минус расходы» можно включать суммы НДС по оплаченным товарам или услугам.
Можно не вести книгу покупок (исключение — возвраты).
Исключение претензий от ФНС из-за разрывов, так как их не будет.
Отсутствие сложностей с учетом входящего НДС
Нельзя «входной» налог принять к вычету.
Необходимо контролировать доходы, чтобы не пропустить момент, когда выручка превысит 272,5 млн рублей. Тогда вместо 5% будет действовать специальная ставка 7%.
Если перевести компанию или ИП на специальные ставки, то вернуться к общей можно только через три года. В какой-то момент это может оказаться невыгодно.
Но с 2026 года вводят послабление для бизнеса, который впервые перешел на уплату НДС по ставке 5% или 7%. В течение уже первого года он сможет однократно от них отказаться, не дожидаясь истечения 3-х летнего срока.
Если бизнес ранее работал на ОСНО и принимал к вычету НДС, то при переходе на УСН с пониженными ставками необходимо восстановить этот НДС
Примеры расчета налоговой нагрузки на разных ставках
Пример 1. Компания на УСН «Доходы» планирует получать доход в размере 240 млн рублей (без НДС) в течение года. Средний ежеквартальный доход составит 60 млн рублей (без НДС), расходы за квартал (без учета входного НДС) — 30 млн рублей, входной НДС — 5 млн рублей.
Ставка НДС
22%
5%
НДС к начислению (доход без НДС * ставку НДС), тыс. руб.
13 200
3 000
Вычет входного НДС
5 000
—
НДС к уплате (НДС к начислению — вычет), тыс. руб.
8 200
3 000
Налог на УСН (база * 6%), тыс. руб.
3 600
3 600
Налоговая нагрузка (УСН + НДС)
11 800
6 600
Пример 2. Компания на УСН «Доходы минус расходы» планирует получать доход в размере 340 млн рублей (без НДС) в течение года. Средний ежеквартальный доход составит 85 млн рублей, расходы за квартал (без НДС) — 75 млн рублей, входной НДС — 13 млн рублей.
Ставка НДС
22%
7%
НДС к начислению (доход без НДС * ставку НДС), тыс. руб.
18 700
5 950
Вычет входного НДС
13 000
—
НДС к уплате (НДС к начислению — вычет), тыс. руб.
5 700
5 950
Налог на УСН (база * 15%), тыс. руб.
1 500
1 500
Налоговая нагрузка (УСН + НДС)
7 200
7 750
Из наших примеров мы видим, что пониженные ставки не всегда выгоднее.
Чек-лист: что учесть при выборе ставки НДС
Вид деятельности.
Соотношение доходов и расходов.
Кто ваши покупатели и заказчики.
Кто ваши поставщики и подрядчики.
Кто будет вести учет.
