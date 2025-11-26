Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

УСН, ПСН и НДС в 2026 году, аутсорсинг и новые риски по 115-ФЗ: записи вебинаров для бухгалтера за ноябрь 2025

Несмотря на внесение поправок в законопроект о налоговой реформе-2026, расслабляться пока рано. Новые правила по НДС, УСН и ПСН нужно знать сейчас, ведь совсем скоро с ними придется столкнуться напрямую.