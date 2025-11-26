УСН, ПСН и НДС в 2026 году, аутсорсинг и новые риски по 115-ФЗ: записи вебинаров для бухгалтера за ноябрь 2025

Мы регулярно делаем контент, который поможет бухгалтерам работать без стресса и ошибок. Если вы не успели посетить наши вебинары — это нестрашно. Мы подготовили дайджест самых полезных записей вебинаров за ноябрь, которые помогут облегчить работу бухгалтеру.
НДС, УСН, ПСН и страховые взносы – 2026. Изменения в НК РФ
В 2026 году будет множество изменений: повышение ставки НДС с 20 до 22%, снижение лимита на УСН по освобождению от НДС до 20 млн. Смотрите вебинар, чтобы сразу узнать обо всех важных изменениях в НК.
Обязанности бухгалтеров-аутсорсеров и других специалистов по соблюдению 115-ФЗ: требования, риски и практика
В 2025 году появилось много нововведений в 115-ФЗ. Эти требования особенно важно знать бухгалтерам, которые работают на аутсорсе. Рассказали на вебинаре, как распознавать подозрительные операции и как избежать штрафы до 500 тыс. руб.
1С-2025: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским
У бухгалтеров часто возникает множество вопросов по работе в 1С. Алгоритмы обновляются, и старые шаблоны уже не работают. Разобрали самые частые вопросы по работе в 1С на практической консультации.
Налоговая реформа - 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения и новые требования
Изменения налоговой реформы-2026 затронут и бухгалтеров маркетплейсов. Придется учитывать в работе новую 22% ставку НДС, корректно рассчитывать выручку и выбирать выгодный режим налогообложения. На вебинаре рассказали, к чему бухгалтерам нужно подготовиться уже сейчас.
Кадры, воинский учет и персональные данные – 2025: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой
В 2025 году появились новые правила по воинскому и кадровому учету, которые затронули оформление приостановления трудового договора при мобилизации, правила по работе несовершеннолетними и множество других нюансов. Смотрите вебинар, чтобы быть в курсе последних изменений.
Штрафы и остановка бизнеса 2025-2026: как избежать санкций в работе с ККТ, ОФД, чеками и маркированным товарами
ФНС обновила обязательные реквизиты чеков, а по маркировке появились дополнительные категории. Как не допустить штрафов за ошибки в работе с ККТ и «Честным ЗНАКОМ» — рассказали на вебинаре.
Бухгалтер на аутсорсе в 2026 году: новые реалии, договор, стоимость услуг и взаимоотношения с клиентами
Бухгалтерский аутсорсинг — одна из самых перспективных карьерных ступеней для бухгалтера. Как работать с новыми правилами, составлять договор и оценивать стоимость услуг — рассказали на вебинаре.
Что изменится в работе с самозанятыми в 2026 году: виды деятельности, риски и проверки
Привлекать самозанятых к работе — удобно. Внештатные исполнители сами выставляют чеки и уплачивают налоги. Но ФНС и ГИТ тщательно мониторят компании, которые подходят под критерии риска. Как предотвратить претензии и подготовиться к проверкам — рассказали на вебинаре.
Денежные средства компании: ОДДС, умные таблицы, дашборд. Консультация с экспертом Екатериной Ярушкиной
Главная задача практически любого бизнеса — увеличивать прибыль. Для этого можно использовать разные инструменты. Как отслеживать и анализировать финансы, а также определять слабые точки бизнеса — рассказали на вебинаре.
АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году
Из-за изменений на УСН многие задумались о переходе на АУСН. На вебинаре разобрались: как определиться с выгодным налоговым режимом, и когда можно не платить НДС на УСН даже при превышении лимита.
ВЭД – 2026: новые правила, налоги и проверки
При работе с внешнеэкономическими операциями бухгалтеру теперь нужно учитывать новые санкции и правила подтверждения стоимости. Смотрите вебинар, чтобы работать без нервов и сразу узнать обо всех актуальных изменениях.
НДС: 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026
В 4 квартале 2025 года нужно грамотно подвести итоги, сдать отчетность и подготовиться к нововведениям по НДС. Рассказали на вебинаре про изменения в льготах, ставках и работе с НДС.
Бухгалтер маркетплейса 2025-2026: консультация с экспертом Еленой Шедис
Правила работы с маркетплейсами постоянно меняются: оферта обновляется, появляются новые бонусы, комиссии. Уследить за всеми изменениями и уложить их в голове может быть сложно. Рассказали на вебинаре про самые частые проблемы бухгалтеров при работе с маркетплейсами и пути их решения.
Мастер-класс Интерактивный разбор судебного дела по конкретной налоговой проверке
Налоговые проверки — это всегда стресс. Нужно продумать все: от стратегии ответа до своего поведения. На мастер-классе разобрали свежий кейс по конкретной налоговой проверке, чтобы бухгалтеры встречали инспекторов во всеоружии.
Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов
Совмещать УСН и ПСН в 2026 году будет сложнее. Несмотря на поэтапное снижение лимита для освобождения от НДС, многим компаниям придется стать плательщиками этого налога. Рассмотрели на вебинаре раздельный учет и особенности совмещения режимов по новым правилам.
