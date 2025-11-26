❔ Как вы формируете счета-фактуры на авансы: опрос

В 1С можно формировать счета-фактуры на авансы разными способами.

Можно вручную делать счета-фактуры на каждую предоплату из документа «Поступление на расчетный счет».

Поступление на расчетный счет в 1С

Можно сформировать счета-фактуры автоматически сразу за месяц или за квартал из документа «Регистрация счетов-фактур на аванс».

Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С

Между тем с 01.01.2026 в счетах-фактурах на отгрузку надо будет указывать реквизиты авансового счета-фактуры.

Коллеги уже сетуют, что формировать авансовые счета-фактуры сразу за месяц или квартал задним числом уже не получится. Придется перед отгрузкой сначала сформировать авансовый счет-фактуру, чтобы его реквизиты отразить в отгрузочном (при проводках Д62.02 – К62.01).

Но возможно многие и сейчас формируют авансовые счета-фактуры день в день? Приглашаем вас принять участие в опросе.

Как вы формируете авансовые счета-фактуры? Анонимный опрос Делаю формирование авансовых счетов-фактур ежедневно на каждый аванс Делаю формирование авансовых счетов-фактур раз в месяц Делаю формирование авансовых счетов-фактур раз в квартал У нас не бывает авансов Проголосовали 3 человека

Все изменения в счета-фактурах с 2026 года мы разбирали здесь.