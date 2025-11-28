Что поменять в договорах из-за НДС 22%, АУСН вместо ПСН и УСН, контент нейросетей в бизнесе: обзор для бухгалтера

Повышение НДС до 22% уже успело напугать бухгалтеров. И это неудивительно: из-за нововведений придется пересмотреть некоторые длящиеся договоры. Удобнее всего — заключить допсоглашения с указанием актуальной ставки. Это поможет обосновать и рост цен. Какие формулировки указывать и всегда ли нужно составлять допсоглашения по длящимся договорам — рассказали в разборе.

