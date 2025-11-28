Что поменять в договорах из-за НДС 22%, АУСН вместо ПСН и УСН, контент нейросетей в бизнесе: обзор для бухгалтера

Повышение НДС до 22% уже успело напугать бухгалтеров. И это неудивительно: из-за нововведений придется пересмотреть некоторые длящиеся договоры. Удобнее всего — заключить допсоглашения с указанием актуальной ставки. Это поможет обосновать и рост цен. Какие формулировки указывать и всегда ли нужно составлять допсоглашения по длящимся договорам — рассказали в разборе.
Что еще полезного вышло на этой неделе — читайте в нашем обзоре.
Может ли работодатель установить разный размер праздничных премий
В общепринятом смысле премии выплачивают отличившимся сотрудникам. Например, при досрочном выполнении плана или грамотной работе со сложным клиентом. Однако если премия составляет часть зарплаты и оснований для ее снижения нет, то нельзя выплатить меньше положенного.
Когда ИФНС не вправе отказать в зачете налогов, уплаченных за третье лицо
Налогоплательщики могут уплатить налог за третье лицо. Для этого нужно корректно заполнить платежное поручение. Какие ошибки в документе не помешают зачесть платеж — рассказали в разборе.
АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году. Конспект вебинара с видео
Как только по УСН решили снизить лимит выручки (до которого не уплачивают НДС), а по ПСН — лимит годового дохода, многие задумались о переходе на АУСН. Налоговая реформа-2026 не затрагивает этот спецрежим. Как и когда можно перейти на АУСН — рассказали в конспекте вебинара.
Осмотр ФНС: что проверяют и как вести себя бухгалтеру. Мини-курс
Во время осмотра инспекторы проверяют: помещения, документы, территорию и предметы. Если заранее не подготовиться к этой процедуре, то можно столкнуться с новыми претензиями. Как вести себя бухгалтеру и подготовиться к осмотру — рассказали в мини-курсе.
Контент нейросетей: как использовать без нарушения авторских прав. Мини-курс
С развитием нейросетей все больше компаний начали использовать сгенерированный контент. Но мало кто задумывается о законности такого использования. Кто считается автором сгенерированного контента и как использовать его в бизнесе — рассказали в мини-курсе.
Можно ли отказаться получать зарплату в банке, который выбрал работодатель. Мини-курс
Работодатели могут использовать один конкретный банк с зарплатным проектом. Это выгодно для бизнеса, но не всегда удобно для работника. Можно ли отказаться от получения выплат в организации, которую выбрал работодатель, — рассказали в мини-курсе.
Что такое Клерк.Плюс
Клерк.Плюс — это подписка на закрытую часть Клерка для бухгалтеров и предпринимателей. Это не просто доступ к базе, а целый набор инструментов для вашей работы:
-
Разборы — ежедневные материалы по новым законам, письмам и судебным делам. Коротко, по сути и с готовыми выводами.
-
Консультации — база из более чем 30 000 практических решений реальных бухгалтерских ситуаций с удобным поиском по темам.
-
Мини-курсы — короткие видеоуроки с текстовыми конспектами, чтобы быстро освоить новые темы.
-
Конспекты вебинаров — вся польза живого эфира в удобном формате для чтения и сохранения.
Если не нашли тему, которая вам нужна, можно заказать разбор напрямую главному редактору по этой ссылке.
Клерк.Плюс — самая доступная подписка. Но пользы в ней достаточно, чтобы не тратить часы на поиски и сомнения: готовые ответы экспертов, проверенные временем и практикой, всегда под рукой.
Начать дискуссию