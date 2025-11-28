Российский IT-дайджест #16: голуби-биодроны, русский ИИ на орбите и настоящие штрафы за читы

Пока кто-то думает, что ИИ пишет кривые тексты и генерирует смешные видео, в России его уже отправили на орбиту, заселили в атомные электростанции и прикрутили к мозгам голубей. В этом выпуске технологии исправляют запятые для школьников, «чистят» киберспорт от читеров и помогают HR-специалистам не утонуть в резюме. Будущее по‑русски снова получилось немного киберпанковским, но очень прикладным.
Голуби-шпионы: нейрочип, рюкзачок и городской мониторинг
Теория заговора про голубей-роботов оказалась куда ближе к правде. Группа компаний Neiry представила голубей-биодронов PJN-1: живых птиц с имплантированными нейроинтерфейсами и мини-рюкзаком с электроникой для дистанционного управления полетом по принципу обычных БПЛА. Биодроны могут выполнять экологический и промышленный мониторинг, участвовать в поисково-спасательных операциях и обеспечивать дополнительный контур безопасности, при этом птица живет обычную по длительности жизнь, а электроника питается от солнечных батарей на спине. Разработчики уверяют, что стимуляция нужных зон мозга заставляет птицу «самой хотеть» лететь куда надо, так что, если видите слишком целеустремленного голубя, он, возможно, работает по сменам.
Техно-HR от hh.ru
hh.ru запустил ИИ-помощника для найма, который берет на себя генерацию вакансий, холодный поиск и первичное общение с кандидатами, а также сортировку откликов по трем категориям — «Подходит», «Можно рассмотреть» и «Не сейчас». Ассистент анализирует базу резюме, задает уточняющие вопросы соискателям, отвечает на вопросы о вакансии и формирует для работодателя краткий отчет, при этом в 79% случаев пользователи почти не меняют сгенерированные тексты вакансий. Для рынка это означает, что первым на собеседовании теперь к вам выйдет не HR, а алгоритм, и он уже довольно уверен в себе.
Штрафы за читы: геймеры знакомятся с КоАП
В Госдуме обсуждают введение административной ответственности за использование читов и запрещенного софта на официальных киберспортивных турнирах: предлагаются штрафы до 30 тыс. рублей с возможной конфискацией оборудования. Минспорт поддерживает идею, а эксперты сравнивают инициативу с допинговым контролем в классическом спорте, отмечая, что она должна сопровождаться античит‑технологиями, криптографическим контролем окружения и использованием ИИ для анализа аномалий в игре. Киберспорт окончательно переезжает из категории «игрушки для подростков» в юридически оформленный спорт с рисками, правилами и очень реальными последствиями для любителей легких побед.
ГигаЧат отправился на орбиту
С Байконура стартовал корабль «Союз МС-28» с новым экипажем 74‑й длительной экспедиции на МКС, на борту которого, помимо 125 кг грузов, находится программно-аппаратный комплекс с нейросетью ГигаЧат от Сбера. В рамках эксперимента искусственный интеллект будет помогать космонавтам вести дневники и готовить отчеты, фактически тестируясь как бортовой ассистент в условиях длительной космической миссии. Для отечественного ИИ это переход от «офисной рутины» к работе в космосе, а заодно отличный полигон, чтобы проверить, как чат-бот держится в условиях невесомости и плотного графика экспериментов.
Яндекс и МГУ учат нейросети русскому по ЕГЭ
Исследователи Института ИИ МГУ и Яндекса создали LORuGEC — первый открытый датасет сложных ошибок русского языка и метод обучения нейросетей, ориентированный на такие случаи. Набор охватывает 48 правил, включая типовые задания уровня ЕГЭ и олимпиад, а новый метод Retrieval-Augmented Generation позволил повысить точность исправления сложных ошибок на 5–10 процентных пунктов; точность YandexGPT 5 Pro при этом достигла 83%, Lite‑версии — 71%. Открытость датасета и кода делает эту историю важной и для EdTech, и для всех, кто развивает русскоязычные LLM. Выходит, скоро школьник сможет списывать у нейросети, которая знает русский лучше, чем половина чата класса, и еще поправит учителя в комментариях.
«Атом» доехал до конвейера: демо-версия электрокара на «Москвиче»
На заводе «Москвич» собрали первый экземпляр электромобиля «Атом» серии Plant Trial (PT), предназначенной для отработки полного серийного процесса производства и проверки качества на тестовой партии. Команда «Атома» тестирует электронику, работу сервисов в реальных сценариях, обновление ПО и совместную работу блоков управления, а товарные машины и особая лимитированная серия для ранних бронирований обещаны в первой половине 2026 года. Пока одни обсуждают, «существуют ли уже российские электромобили», «Атом» тихо обживается на конвейере и готовится выехать из статуса «концепт с красивыми рендерами».
«1С-Битрикс» открывает охоту: публичный багбаунти на Standoff
Одна из крупнейших российских IT‑компаний «1С-Битрикс» запустила публичную багбаунти‑программу на платформе Standoff Bug Bounty, открыв исследователям тестирование безопасности облачного Битрикс24, включая уникальные домены. Ранее сотрудничество шло в приватном режиме, а открытый формат позволяет привлечь многотысячное сообщество багхантеров и превратить поиски уязвимостей в постоянный внешний аудит безопасности продукта. Для клиентов это шанс спать спокойнее, а для багхантеров — легально монетизировать свою паранойю и дотошность.
Кибербезопасность: от «белых хакеров» к «кибериспытателям»
На фоне роста багбаунти‑программ индустрия обсуждает замену термина «белый хакер» на более нейтральные «исследователь» или «кибериспытатель», чтобы уйти от стигмы слова «хакер» в официальных документах и коммуникациях. Участники рынка предлагают закрепить в терминологии акцент на законности и полезности такой деятельности, что важно и для регуляторов, и для компаний, запускающих публичные программы по поиску уязвимостей. Похоже, профессия, которую еще недавно представляли человеком в худи в темном подвале, постепенно превращается в уважаемую строчку в трудовой книжке.
Белоярская АЭС «оцифровывает» персонал
На Белоярской АЭС успешно вывели на промышленную эксплуатацию цифровую систему учета и управления работой оперативного персонала турбинного цеха блока БН-600, став частью программы глубокой цифровизации Росэнергоатома. Система помогает фиксировать действия смен, контролировать маршруты обходов и анализировать эффективность, что снижает вероятность ошибок человеческого фактора на критически важном объекте. В отрасли, где еще недавно царили бумажные журналы и «передача смены устно», такие системы делают атомную энергетику немного ближе к образу высокотехнологичного производства из презентаций.
Гейминг от Ростелеком
«Ростелеком» решил, что мало просто проводить интернет кабели геймерам, и запустил отечественную платформу «Игры Ростелеком» — цифровую площадку, где вместе собираются игроки, разработчики и официальные дистрибьюторы. В каталоге почти 6 000 игр для ПК, PlayStation и Xbox, есть внутриигровые валюты, подписки и эксклюзивный предзаказ шутера PIONER — сейчас это единственная российская площадка, где его можно оформить официально, не надеясь на «серые» ключи сомнительного происхождения. Для инди‑разработчиков создали мягкие условия: упрощенный технический вход и специальные условия, а строгая модерация и проверка документов у дистрибьюторов превращают платформу в витрину «белого» игрового рынка — с упором на безопасность и доступность покупок в России. Что ты скажешь на это, Steam?
На этом громкие новости российского it закончились. Пусть ваши проекты успешно работают без багов, а вы — без читов.
