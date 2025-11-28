Гейминг от Ростелеком

«Ростелеком» решил, что мало просто проводить интернет кабели геймерам, и запустил отечественную платформу «Игры Ростелеком» — цифровую площадку, где вместе собираются игроки, разработчики и официальные дистрибьюторы. В каталоге почти 6 000 игр для ПК, PlayStation и Xbox, есть внутриигровые валюты, подписки и эксклюзивный предзаказ шутера PIONER — сейчас это единственная российская площадка, где его можно оформить официально, не надеясь на «серые» ключи сомнительного происхождения. Для инди‑разработчиков создали мягкие условия: упрощенный технический вход и специальные условия, а строгая модерация и проверка документов у дистрибьюторов превращают платформу в витрину «белого» игрового рынка — с упором на безопасность и доступность покупок в России. Что ты скажешь на это, Steam?

На этом громкие новости российского it закончились. Пусть ваши проекты успешно работают без багов, а вы — без читов.