Как подготовиться к налоговой реформе 2026 года и избежать претензий ФНС: реальные кейсы и решения для бухгалтеров от Светланы Беляевой
Налоговая реформа–2026 все ближе — Президент уже подписал закон с поправками в НК. Лимит доходов для освобождения от НДС на УСН постепенно снизят до 10 млн рублей, а пониженные тарифы страховых взносов для большинства МСП отменят. Это приведет к росту нагрузки и и потребует пересмотра привычных моделей работы.
О предстоящих изменениях и реальных рисках расскажет Светлана Беляева — налоговый консультант, практик с 20-летним опытом, аккредитованный преподаватель ИПБР и руководитель Рабочей группы по налоговым спорам Экспертного совета ТПП РФ.
На конференции Светлана приведет примеры из практики, когда компании уже столкнулись с новыми рисками.
Например, ФНС усиливает контроль за искусственным дроблением бизнеса. Разделение оборотов между взаимозависимыми ИП и ООО становится опасным — можно потерять право на УСН и получить доначисления. Проблемной зоной остаются агентские договоры — когда формальные акты и дублирование функций сотрудников приводят к переквалификации отношений в трудовые и признанию расходов необоснованными.
Не меньше вопросов вызывает работа с единым налоговым счетом (ЕНС): некоторые компании перечисляют туда избыточные суммы, чтобы вернуть или перевести их, обходя банковский контроль. Судебная практика показывает, что ФНС рассматривает такие действия как попытку вывода средств под видом уплаты налогов — с блокировками и отказом в возврате.
И это только несколько рисков, с которыми бизнес уже сталкивается сегодня.
Также на конференции разберут вопросы, которые сегодня волнуют всех бухгалтеров:
как определить, нужно ли платить НДС на УСН уже в 2026 году;
как выбрать оптимальную ставку и налоговый режим;
как перестроить учет и подготовить сотрудников к новым требованиям;
как избежать ошибок при переходе и не попасть под переквалификацию и налоговые доначисления.
«Работы для бухгалтеров станет больше. Вырастет финансовая и административная нагрузка. Если раньше бизнес мог справляться своими силами, то в 2026 году бизнесу потребуется помощь профессиональных бухгалтеров», — отмечает Светлана Беляева.
Что получат участники конференции
Практические рекомендации по подготовке к налоговой реформе.
Кейсы судебной практики и разбор реальных ситуаций.
Ответы на самые актуальные вопросы от Светланы Беляевой и ведущих экспертов.
Возможность пообщаться с коллегами и обменяться опытом.
БУХ.СОВЕТ 2026 — это не просто конференция, а площадка, где бухгалтеры получают ответы, бизнес — уверенность, а работодатели — подготовленных специалистов.
📍 11–12 декабря 2025 года, NOVOTEL, Москва-Сити, Пресненская набережная, 2. Зарегистрируйтесь на БУХ.СОВЕТ 2026, чтобы подготовиться к налоговой реформе заранее и встретить 2026 год без штрафов и проверок.
Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: 2W5zFGkZTwE
Начать дискуссию