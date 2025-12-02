Стратегия удержания ценных кадров на фоне «новогоднего переполоха»

Особенно чувствителен к этому периоду слой топ-менеджеров и ключевых специалистов: у них есть финансовая подушка, предложения от рынка и внутренняя готовность перезагрузить карьеру. Для бизнеса это означает одно: если не управлять ожиданиями людей в конце года, рынок управляет ими за вас.

Как консалтинговое HR-агентство, мы видим: компании, которые входят в январь без осмысленной стратегии удержания, платят дважды – сначала бонусами, потом срочным, дорогим закрытием ключевых вакансий.