Семьи с детьми-инвалидами в 2026 году могут рассчитывать на целый набор денежных выплат, социальных льгот, налоговых послаблений и трудовых гарантий для родителей. В статье разберем основные виды пособий и компенсаций, кто имеет на них право, как они сочетаются между собой и какие документы нужны для оформления. Материал полезен родителям, опекунам, усыновителям и тем, кто помогает таким семьям с оформлением выплат и льгот.

Виды выплат и льгот для семей с детьми-инвалидами

Семья с ребенком-инвалидом одновременно может пользоваться несколькими мерами поддержки: денежными выплатами, льготами в натуральной форме, налоговыми и трудовыми преференциями. Важно понимать, какие меры носят федеральный характер, а какие устанавливаются регионом.​

К базовым видам поддержки в 2026 году относятся:

ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) ребенку-инвалиду;

социальная пенсия ребенку-инвалиду или инвалиду с детства;

пособие по уходу за ребенком-инвалидом;

набор социальных услуг (НСУ) в натуральной форме или в виде денежной компенсации;

единое пособие на детей от 0 до 17 лет для семей с низким доходом;

жилищно-коммунальные, налоговые и транспортные льготы;

образовательные и реабилитационные меры поддержки;

трудовые гарантии и дополнительные отпуска для родителей и опекунов.​

Скриншот с сайта Госуслуг. Какие льготы и пособия положены семьям с детьми-инвалидами

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) ребенку-инвалиду

ЕДВ — это федеральная мера поддержки, которая устанавливается ребенку-инвалиду или инвалиду с детства при наличии статуса инвалида и оформленной справки. Размер ЕДВ зависит от группы инвалидности и факта сохранения или отказа от набора социальных услуг.​

Условия назначения ЕДВ:

наличие установленной инвалидности ребенку;

оформление статуса получателя через Социальный фонд России;

гражданство РФ или установленные законом основания для назначения выплаты иностранным гражданам и лицам без гражданства.​

Кому доступна ЕДВ:

родителям и законным представителям детей-инвалидов;

опекунам и попечителям, если ребенок находится под их опекой;

усыновителям ребенка-инвалида.​

Размер ЕДВ уменьшается, если семья сохраняет НСУ в натуральной форме, и увеличивается при полном отказе от набора социальных услуг.​