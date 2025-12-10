Запрет иностранных слов с 1 марта 2026: что меняют и какие штрафы грозят бизнесу

С 1 марта 2026 года вступает в силу запрет на иностранные слова — под удар попадают не только beauty и sale, но и русифицированные «бьюти», «кэжуал» и всякие digital-проекты, которых полно в компаниях. Требования распространяются на рекламу, вывески, контент и инструкции к товарам. Бизнесы уже в 2025 году начали активно чистить сайты и карточки товаров, чтобы не получить штрафы за нарушение закона о русском языке.

Разбираем, что именно запрещают, кого будут проверять и почему подготовка к 2026 году внезапно стала отдельным проектом для юристов и маркетологов.