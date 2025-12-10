Запрет иностранных слов с 1 марта 2026: что меняют и какие штрафы грозят бизнесу

С 1 марта 2026 года вступает в силу запрет на иностранные слова — под удар попадают не только beauty и sale, но и русифицированные «бьюти», «кэжуал» и всякие digital-проекты, которых полно в компаниях. Требования распространяются на рекламу, вывески, контент и инструкции к товарам. Бизнесы уже в 2025 году начали активно чистить сайты и карточки товаров, чтобы не получить штрафы за нарушение закона о русском языке.
Разбираем, что именно запрещают, кого будут проверять и почему подготовка к 2026 году внезапно стала отдельным проектом для юристов и маркетологов.
Что попадёт под запрет иностранных слов в 2026 году
Наружная реклама и вывески
Самое очевидное: на вывесках больше не может быть beauty, sale, kids club, dental, casual и даже «бьюти» — если слова нет в нормативных словарях РАН, использовать его нельзя.
Штрафы такие же, как за нарушения требований к рекламе по 38-ФЗ.
Любая реклама по 38-ФЗ
Запрет иностранных слов распространяется на все виды рекламы:
— баннеры;
— лендинги;
— промо-страницы;
— email-рассылки;
— объявления в соцсетях;
— офферы и акционные тексты.
Юристы уже называют это «лёгким апокалипсисом редактуры». Любой англицизм приравнивают к нарушению требований к рекламе.
Карточки товаров и инструкции на маркетплейсах
Маркетплейсы в 2025 году уже ввели проверки: модерация режет карточки, где встречаются иностранные слова, не входящие в словари РАН.
Переписывать приходится:
— описание;
— характеристики;
— упаковку;
— наклейки и стикеры.
Если товар приходит с иностранными надписями — продавцу придётся клеить русские версии.
Внутренние документы и названия отделов
Пока это «серое поле», но юристы рекомендуют не оставлять в документах «Digital-отдел», «Customer service», «Beauty-мастер».
Если это название уходит наружу — привет, нарушение.
Акции, спецпроекты и мероприятия
«Happy weekend», «Beauty day», «Sale-фест» — всё должно быть переименовано.
Компании уже составляют русские аналоги для всех активностей.
Как компании готовятся к запрету иностранных слов
1. Делают свой глоссарий запрещённых слов
Это внутренний «чёрный список» из англицизмов, которые нельзя использовать:
beauty, digital, ecology, kids club, casual, medical, repair service, плюс русифицированные версии.
Рядом лежит список замен:
было → чем заменить.
2. Проводят аудит всех точек контакта с клиентом
Проверяется:
— сайт;
— блог;
— соцсети;
— баннеры;
— видеоролики;
— полиграфия;
— вывески;
— приложения;
— маркетплейсы;
— коробки и инструкции.
У крупных компаний это занимает до двух месяцев.
3. Меняют рабочие процессы
Теперь любой контент проходит тройную проверку:
автор →
редактор убирает иностранные слова →
юрист ставит финальное «можно».
Некоторые CMS уже настроены на автоматический поиск слов вне словарей РАН.
4. Переписывают договоры с подрядчиками
Агентствам и дизайнерам прямо прописывают:
«Не используем иностранные слова. Все тексты согласовывать. Штрафы за нарушения — на исполнителе».
Так бизнес страхуется от ошибок на стороне подрядчиков.
Самая затратная часть:
— рекламные конструкции;
— упаковка;
— полиграфия.
Некоторым производителям товара пришлось полностью переделывать этикетки.
Какие расходы ждут бизнес в 2026 году
— полный аудит контента;
— чистка сайта и блогов;
— замена вывесок;
— переработка упаковки и инструкций;
— адаптация карточек товаров;
— обновление бренд-бука;
— корректировка договоров;
— дополнительная нагрузка на редакторов и юристов.
У компаний с филиальной сетью расходы могут достигать миллионов.
Запрет иностранных слов с 1 марта 2026 года — не косметическое изменение. Это полноценная перестройка всей внешней коммуникации компаний. Если раньше англицизмы считались нормой деловой среды, то теперь бизнес вынужден возвращаться к чистому русскому языку — причём быстро, массово и под угрозой штрафов.
Кто начал подготовку в 2025-м — почти наверху горы. Остальным придётся бежать в ускоренном режиме: переписывать, менять вывески, переделывать инструкции и ставить юристов в цепочку согласования контента.
Начать дискуссию