8026 ОК НДС на УСН Мобильная
🔴 Вебинар: Финансовое планирование на 2026 год: как выжить и расти в новой реальности →

Запрет иностранных слов с 1 марта 2026: что меняют и какие штрафы грозят бизнесу

С 1 марта 2026 года вступает в силу запрет на иностранные слова — не только beauty и sale, но даже «бьюти» и «кэжуал». Бизнесы уже переписывают вывески, инструкции и сайты. Разбираем, что именно запретят и где компании столкнутся с расходами.

Автор

С 1 марта 2026 года вступает в силу запрет на иностранные слова — под удар попадают не только beauty и sale, но и русифицированные «бьюти», «кэжуал» и всякие digital-проекты, которых полно в компаниях. Требования распространяются на рекламу, вывески, контент и инструкции к товарам. Бизнесы уже в 2025 году начали активно чистить сайты и карточки товаров, чтобы не получить штрафы за нарушение закона о русском языке.

Разбираем, что именно запрещают, кого будут проверять и почему подготовка к 2026 году внезапно стала отдельным проектом для юристов и маркетологов.

Что попадёт под запрет иностранных слов в 2026 году

Наружная реклама и вывески

Самое очевидное: на вывесках больше не может быть beauty, sale, kids club, dental, casual и даже «бьюти» — если слова нет в нормативных словарях РАН, использовать его нельзя.
Штрафы такие же, как за нарушения требований к рекламе по 38-ФЗ.

Любая реклама по 38-ФЗ

Запрет иностранных слов распространяется на все виды рекламы:
— баннеры;
— лендинги;
— промо-страницы;
— email-рассылки;
— объявления в соцсетях;
— офферы и акционные тексты.

Юристы уже называют это «лёгким апокалипсисом редактуры». Любой англицизм приравнивают к нарушению требований к рекламе.

Карточки товаров и инструкции на маркетплейсах

Маркетплейсы в 2025 году уже ввели проверки: модерация режет карточки, где встречаются иностранные слова, не входящие в словари РАН.

Переписывать приходится:
— описание;
— характеристики;
— упаковку;

— инструкции;
— наклейки и стикеры.

Если товар приходит с иностранными надписями — продавцу придётся клеить русские версии.

Внутренние документы и названия отделов

Пока это «серое поле», но юристы рекомендуют не оставлять в документах «Digital-отдел», «Customer service», «Beauty-мастер».
Если это название уходит наружу — привет, нарушение.

Акции, спецпроекты и мероприятия

«Happy weekend», «Beauty day», «Sale-фест» — всё должно быть переименовано.
Компании уже составляют русские аналоги для всех активностей.

Как компании готовятся к запрету иностранных слов

1. Делают свой глоссарий запрещённых слов

Это внутренний «чёрный список» из англицизмов, которые нельзя использовать:
beauty, digital, ecology, kids club, casual, medical, repair service, плюс русифицированные версии.

Рядом лежит список замен:
было → чем заменить.

2. Проводят аудит всех точек контакта с клиентом

Проверяется:
— сайт;
— блог;
— соцсети;
— баннеры;
— видеоролики;
— полиграфия;
— вывески;
— приложения;
— маркетплейсы;
— коробки и инструкции.

У крупных компаний это занимает до двух месяцев.

3. Меняют рабочие процессы

Теперь любой контент проходит тройную проверку:

  1. автор →

  2. редактор убирает иностранные слова →

  3. юрист ставит финальное «можно».

Некоторые CMS уже настроены на автоматический поиск слов вне словарей РАН.

4. Переписывают договоры с подрядчиками

Агентствам и дизайнерам прямо прописывают:
«Не используем иностранные слова. Все тексты согласовывать. Штрафы за нарушения — на исполнителе».

Так бизнес страхуется от ошибок на стороне подрядчиков.

5. Учтён бюджет на замену вывесок и упаковки

Самая затратная часть:

— вывески;
— рекламные конструкции;
— упаковка;
— полиграфия.

Некоторым производителям товара пришлось полностью переделывать этикетки.

Какие расходы ждут бизнес в 2026 году

— полный аудит контента;
— чистка сайта и блогов;
— замена вывесок;
— переработка упаковки и инструкций;
— адаптация карточек товаров;
— обновление бренд-бука;
— корректировка договоров;
— дополнительная нагрузка на редакторов и юристов.

У компаний с филиальной сетью расходы могут достигать миллионов.

Запрет иностранных слов с 1 марта 2026 года — не косметическое изменение. Это полноценная перестройка всей внешней коммуникации компаний. Если раньше англицизмы считались нормой деловой среды, то теперь бизнес вынужден возвращаться к чистому русскому языку — причём быстро, массово и под угрозой штрафов.

Кто начал подготовку в 2025-м — почти наверху горы. Остальным придётся бежать в ускоренном режиме: переписывать, менять вывески, переделывать инструкции и ставить юристов в цепочку согласования контента.


Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет