Налоговые изменения для малого и среднего предпринимательства в 2026 году

Налог на добавленную стоимость для тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения

Вводится поэтапное снижение порога по доходам для уплаты налога на добавленную стоимость при применении упрощенной системы налогообложения (поправки в пункт 1 статьи 145 Налогового кодекса). В случае если доход за 2025 год превысит 20 миллионов рублей, налогоплательщику с 2026 года необходимо будет исчислять и уплачивать налог на добавленную стоимость.

Налогоплательщики на упрощенной системе налогообложения, исчисляющие налог на добавленную стоимость, имеют право на применение налоговых льгот, установленных статьей 149 Налогового кодекса.

При этом необходимо будет представлять налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость с отражением соответствующих льготируемых доходов и документально подтверждать право на такие льготы в ходе камеральных налоговых проверок.

Организации и индивидуальные предприниматели, которые впервые стали плательщиками налога на добавленную стоимость и начали применять пониженные ставки налога, смогут однократно в первый год отказаться от их применения и начать применять стандартную ставку 22 процента, одновременно используя вычеты по «входному» налогу в отношении расходов (в рамках действующего законодательства переход с пониженной ставки на стандартную возможен только по истечении трехлетнего срока) (поправка в пункт 9 статьи 164 Налогового кодекса).

Кроме того, налогоплательщики смогут воспользоваться правом на применение пониженных ставок налога на добавленную стоимость (5 или 7 процентов) в случае, если они не смогли документально подтвердить обоснованность применения ставки налога 0 процентов при экспорте (поправка в пункт 9 статьи 165 Налогового кодекса). Ранее в такой ситуации налогоплательщик был обязан применить стандартную ставку налога (20 процентов в 2025 году).

Для новых налогоплательщиков налога на добавленную стоимость вводится мораторий на штрафы при первой несвоевременной подаче налоговой декларации по налогу за период, начинающийся в 2026 году (статья 23 законопроекта). Мораторий распространяется на штрафы именно за несвоевременную подачу декларации, а не за искажение данных в ней, и только на новых плательщиков налога.