Налоговые изменения для малого и среднего предпринимательства в 2026 году

Представлена выдержка из обзора налоговых изменений, подготовленного компанией «Технологии Доверия» (бывший PwC). Полная версия обзора — здесь.
Налог на добавленную стоимость для тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения
Вводится поэтапное снижение порога по доходам для уплаты налога на добавленную стоимость при применении упрощенной системы налогообложения (поправки в пункт 1 статьи 145 Налогового кодекса). В случае если доход за 2025 год превысит 20 миллионов рублей, налогоплательщику с 2026 года необходимо будет исчислять и уплачивать налог на добавленную стоимость.
Налогоплательщики на упрощенной системе налогообложения, исчисляющие налог на добавленную стоимость, имеют право на применение налоговых льгот, установленных статьей 149 Налогового кодекса.
При этом необходимо будет представлять налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость с отражением соответствующих льготируемых доходов и документально подтверждать право на такие льготы в ходе камеральных налоговых проверок.
Организации и индивидуальные предприниматели, которые впервые стали плательщиками налога на добавленную стоимость и начали применять пониженные ставки налога, смогут однократно в первый год отказаться от их применения и начать применять стандартную ставку 22 процента, одновременно используя вычеты по «входному» налогу в отношении расходов (в рамках действующего законодательства переход с пониженной ставки на стандартную возможен только по истечении трехлетнего срока) (поправка в пункт 9 статьи 164 Налогового кодекса).
Кроме того, налогоплательщики смогут воспользоваться правом на применение пониженных ставок налога на добавленную стоимость (5 или 7 процентов) в случае, если они не смогли документально подтвердить обоснованность применения ставки налога 0 процентов при экспорте (поправка в пункт 9 статьи 165 Налогового кодекса). Ранее в такой ситуации налогоплательщик был обязан применить стандартную ставку налога (20 процентов в 2025 году).
Для новых налогоплательщиков налога на добавленную стоимость вводится мораторий на штрафы при первой несвоевременной подаче налоговой декларации по налогу за период, начинающийся в 2026 году (статья 23 законопроекта). Мораторий распространяется на штрафы именно за несвоевременную подачу декларации, а не за искажение данных в ней, и только на новых плательщиков налога.
Теперь малому и среднему бизнесу предстоит осваивать все тонкости работы с налогом на добавленную стоимость: выставление счетов-фактур, заполнение деклараций, применение налоговых вычетов (если используется общая ставка 22 процента). Это потребует настройки учетных систем и бизнес-процессов, а также найма бухгалтеров.
Отмена льготных страховых взносов
В настоящее время большинство субъектов малого и среднего предпринимательства уплачивают страховые взносы по ставке 30 процентов с выплат сотрудникам до 1,5 минимального размера оплаты труда в месяц (для справки: в 2025 году 1 минимальный размер оплаты труда равен 22 400 рублям, а в 2026 году — 27 093 рубля) и по ставке 15 процентов с суммы превышения.
Согласно поправкам в статью 427 Налогового кодекса, льгота сохранится только для отдельных отраслей (производство, транспорт, электроника), перечень которых будет утвержден Правительством. Условием применения льготы станет соответствующий основной вид экономической деятельности и доля доходов от основного вида деятельности не менее 70 процентов.
Специальная льгота для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающих производств сохраняется. Они по-прежнему будут уплачивать страховые взносы по ставке 30 процентов до 1,5 минимального размера оплаты труда и по ставке 7,6 процента с суммы превышения.
Для остальных субъектов малого и среднего предпринимательства правила будут приведены в соответствие с правилами для крупного бизнеса: ставка 30 процентов до единой предельной базы (в 2026 году — 2 979 000 рублей в год) и 15,1 процента с суммы превышения.
Поэтапное снижение порога по доходам
Поэтапное снижение порога по доходам для уплаты налога на добавленную стоимость и для применения патентной системы налогообложения предполагает следующие значения:
Год
Порог по доходам
2025
20 миллионов рублей
2026
60 миллионов рублей
2027
15 миллионов рублей
2028
10 миллионов рублей
Признание расходов на упрощенной системе налогообложения
Закрытый перечень расходов, которые можно учитывать при упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы минус расходы», становится открытым. Перечень дополнен пунктом «Иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 настоящего Кодекса».
Это означает, что налогоплательщики на упрощенной системе налогообложения смогут уменьшать налоговую базу на любые расходы, которые допускаются к учету на общей системе налогообложения (поправка в подпункт 45 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса).
Ограничение на установление пониженных ставок для упрощенной системы налогообложения
Согласно поправкам в статью 346.20 Налогового кодекса ограничиваются полномочия субъектов Российской Федерации по установлению ставок для режима упрощенной системы налогообложения. Субъекты Российской Федерации смогут снижать базовые ставки только для налогоплательщиков из отдельных отраслей, перечень которых будет установлен Правительством. Таким образом, законодатели намерены бороться с искусственной регистрацией бизнеса в регионах с низкими ставками.
В настоящее время ставки упрощенной системы налогообложения составляют 6 процентов с объекта «доходы» (субъекты Российской Федерации могут снижать ставку до 1 процента) и 15 процентов с объекта «доходы минус расходы» (субъекты Российской Федерации могут снижать ставку до 5 процентов).
Напомним, что в прошлом году были приняты поправки, обязывающие бизнес, переехавший из одного региона в другой и применяющий упрощенную систему налогообложения, в течение трех лет продолжать уплачивать налоги по ставке субъекта Российской Федерации, в котором налогоплательщик был зарегистрирован ранее.
Патентная система налогообложения
Порог по выручке поэтапно снижается с 60 миллионов рублей до 10 миллионов рублей к 2028 году по аналогии с порогом по налогу на добавленную стоимость при упрощенной системе налогообложения: 20–15–10 миллионов рублей (поправка в статью 346.45 Налогового кодекса).
Авторы: Екатерина Рябова, Наталья Возианова, Карина Худенко, Наталия Козлова, Галина Науменко, Екатерина Левон, Анна Модянова.
