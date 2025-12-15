Паспорт антитеррористической безопасности объекта: кто должен иметь и как получить

Многим магазинам, офисам, клиникам, школам и другим местам с массовым пребыванием людей по закону нужен паспорт антитеррористической безопасности, но далеко не все руководители понимают, что это за документ и как его оформить. Разбираем, кому паспорт обязателен, какие сведения в него входят и как пройти обследование, категорирование и согласование, чтобы не нарваться на штрафы и приостановку работы.
Что такое паспорт антитеррористической безопасности
Паспорт антитеррористической безопасности объекта — это служебный документ, который описывает объект, уровень его уязвимости к террористическим угрозам и комплекс мер по предотвращению терактов и действиям при чрезвычайных ситуациях. В нем фиксируют критически важные зоны, системы охраны и видеонаблюдения, пропускной режим, порядок эвакуации и взаимодействия с силовыми структурами.
Паспорт составляют по типовой форме, утвержденной для конкретной отрасли (образование, спорт, торговля и т. д.) постановлениями Правительства и ведомственными требованиями к антитеррористической защищенности.
Кто обязан иметь такой паспорт
Обязанность по разработке паспорта безопасности установлена постановлениями правительства для объектов, подпадающих под требования к антитеррористической защищенности:
для мест массового пребывания людей (постановление правительства от 25.03.2015 № 272);
для предприятий из сферы культуры (постановление правительства от 11.02.2017 № 176);
для школ, садиков и других образовательных учреждений, кроме вузов (постановление правительства от 02.08.2019 № 1006);
для гостиниц и хостелов (постановление правительства от 14.04.2017 № 447);
для спортивных объектов и фитнес-клубов (постановление правительства от 06.03.2015 № 202);
для торговых объектов (постановление правительства от 19.10.2017 № 1273).
Кто именно отвечает: руководитель организации — собственник или арендатор здания, сооружения или территории. Он может назначить приказом ответственное лицо, но при отсутствии такого приказа ответственность несет сам.
Отсутствие паспорта или нарушение требований по антитеррористической защите грозит административными штрафами и приостановкой деятельности.
Что включает паспорт антитеррористической безопасности
Типовой паспорт, как правило, содержит:
сведения об объекте, его назначении, площади, пропускной способности;
планы зданий и территории, описание инженерных коммуникаций;
данные о сотрудниках и арендаторах, режиме работы, охране;
перечень потенциально опасных зон, оборудования, мест хранения опасных веществ;
анализ возможных угроз, оценку последствий теракта;
перечень уже действующих мер защиты и план дополнительных мероприятий;
инструкции по действиям персонала и посетителей при чрезвычайных ситуациях.
Документ имеет гриф ограниченного доступа, хранится у руководителя и в службе безопасности, а копии или сведения из него передаются в уполномоченные органы (МВД, ФСБ, профильное министерство).
Как получить паспорт антитеррористической безопасности
Порядок в общих чертах такой.
Определить, подпадает ли объект под требования.
Для этого смотрят отраслевое постановление Правительства и ведомственные приказы (Минпросвещения, Минкультуры, Минтруда и т. д.), где перечислены категории объектов и формы паспортов.
Создать комиссию и провести обследование.
Руководитель издает приказ о создании комиссии по обследованию и категорированию объекта, в ее состав обычно входят представители организации, Росгвардии, МВД, МЧС и профильного ведомства. Комиссия осматривает здание и территорию, выявляет критические элементы и уязвимости и оформляет акт обследования.
Провести категорирование объекта.
По результатам обследования объекту присваивают категорию в зависимости от риска и возможных последствий теракта. От категории зависят жесткость требований и объем мер безопасности.
Разработать паспорт по установленной форме.
На основании акта обследования и решения о категории заполняют паспорт: вносят все сведения об объекте, схему мер защиты, планы эвакуации, регламенты взаимодействия с силовыми структурами.
Согласовать паспорт с уполномоченными органами.
Документ направляют на согласование в структуры, представители которых входили в комиссию (территориальные органы МВД, ФСБ, МЧС, профильное ведомство). На согласование обычно отводится до 30 календарных дней.
Хранить и актуализировать.
После утверждения паспорт вводят в действие приказом руководителя, обеспечивают исполнение указанных мероприятий и не реже установленного срока (или при изменении характеристик объекта) проводят актуализацию и перерасчет категории.
Ответственность за нарушение требований антитеррористической защищенности
Нарушение требований к АТЗ, включая отсутствие паспорта безопасности, влечет штрафы по ст. 20.35 КоАП: для граждан – 3–5 тыс. руб., для должностных лиц – 30–50 тыс. руб. или дисквалификация на 6 мес.– 3 года, для юрлиц – 100–500 тыс. руб. Это касается воспрепятствования выполнению мер АТЗ, если нет признаков уголовного преступления.
При неоднократном нарушении после административных штрафов действует ст. 217.3 УК: базовое — штраф до 80 тыс. руб., ограничение или лишение свободы до 3 лет с запретом на должности. Если причинен тяжкий вред здоровью или ущерб свыше 1 млн руб. — до 3 лет лишения свободы; смерть одного человека — до 5 лет; двух и более — до 7 лет.
Проверки соответствия требованиям АТЗ проводят прокуратура и Росгвардия.
