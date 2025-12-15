Паспорт антитеррористической безопасности объекта: кто должен иметь и как получить

Многим магазинам, офисам, клиникам, школам и другим местам с массовым пребыванием людей по закону нужен паспорт антитеррористической безопасности, но далеко не все руководители понимают, что это за документ и как его оформить. Разбираем, кому паспорт обязателен, какие сведения в него входят и как пройти обследование, категорирование и согласование, чтобы не нарваться на штрафы и приостановку работы.