Это не дробление: в каких случаях допустимо открывать новые направления в бизнесе

Ключевые критерии, которые нужно учитывать при открытии дополнительных направлений

Главный принцип прост: создание юридического лица должно быть обусловлено экономической выгодой, а не уменьшением налоговой нагрузки. Важно, чтобы у нового подразделения были реальные деловые цели, самостоятельная деятельность, свои доходы, расходы и производственный процесс.

Это не про то, как платить меньше, а про то, как работать эффективнее. В каких случаях обычно проводится масштабирование?

имеются перспективы оптимизировать логистику и сократить расходы компании;

ключевые поставщики находятся достаточно далеко , и компания организует смежный бизнес поблизости;

подразделение с новым видом деятельности открывается для улучшения операционной эффективности;

есть реальный шанс укрепить положение в какой-либо отрасли;

бизнес стремится к быстрому росту, но не может рассчитывать на партнеров.

Когда открытие нового направления оправдано?

При использовании разных бизнес-моделей. Производство и дистрибуция редко уживаются в одной компании — у каждой деятельности свои риски, маржа и процессы. Разделение помогает управлять новым делом как самостоятельным P&L, а также привлекать профильных партнеров или инвесторов. При наличии операционных или юридических рисков, которые несет новое направление — они могут «утопить» основной бизнес. Вынести его в отдельное юрлицо — нормальная управленческая практика, а не дробление. При разных режимах регулирования. Например, IT-разработку логично выделить, если она претендует на льготы и статус IT-компании. Это не нарушение, а следование правилам.

Можно рассмотреть конкретную ситуацию. Компания «Вектор» производит металлические конструкции. Руководство решает создать новое юридическое лицо для сервисного обслуживания объектов. Производство — это тяжелые активы, цеха, оборудование. Сервис — выезды, монтажные бригады, постоянные командировки и повышенная опасность травматизма.

У этих видов деятельности — разные процессы, расходы, страховые и договорные требования. Налог на прибыль у них одинаковый, экономия отсутствует. Такое разделение — проявление здравого смысла, а не дробление бизнеса с целью снизить платежи в бюджет.