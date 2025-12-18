8063 Премиум 4 мобил Х
🔴 Вебинар: Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С →
Ведение бизнеса
Что такое сделки M&A и зачем компаниям объединяться

Что такое сделки M&A и зачем компаниям объединяться

Объясняем простыми словами виды слияний и поглощений, зачем бизнесу искать синергию и какие плюсы и риски дают сделки M&A.

Автор

Сделки M&A помогают компаниям расти быстрее, чем за счет органического развития: через слияния и поглощения бизнесы объединяют активы, клиентов и технологии, сокращают издержки и усиливают позиции на рынке. В статье простым языком разбирается, как работают M&A‑сделки, чем они отличаются от обычного партнерства и какие выгоды и риски несет объединение для собственников и менеджмента.

Что такое сделки M&A

M&A (mergers and acquisitions, то есть слияния и поглощения) — это сделки, при которых одна компания объединяется с другой или получает над ней контроль. Юридически это может быть реорганизация в форме слияния или присоединения, а также покупка долей, акций, активов или отдельного бизнеса, после чего меняется собственник и центр принятия решений.

Сделка M&A может выглядеть по‑разному: от покупки 100% бизнеса конкурента до приобретения контрольного пакета (например, 51%) или выкупа отдельного завода или бренда у крупного холдинга.

Во всех случаях смысл один: консолидация активов и управление ими как единой системой вместо двух независимых компаний.

Основные виды сделок M&A

Чаще всего выделяют несколько базовых типов сделок:

Тип сделок

Характеристика

Горизонтальные

Слияние или покупка конкурента из той же отрасли (например, одна розничная сеть покупает другую). 

Цель —  увеличить долю рынка, уменьшить конкуренцию и усилить переговорную позицию с поставщиками.

Вертикальные

Объединение компаний из одной цепочки: поставщик сырья и производитель, производитель и дистрибьютор и т.п. 

Цель — контроль цепочки поставок и снижение себестоимости.

Конгломератные

Покупка бизнеса из другой отрасли.

Цель — диверсифицировать риски, выйти на новый рынок или вложить свободные средства в перспективный сегмент.

Сделки разделяют на дружественные (когда стороны согласуют условия) и недружественные (hostile takeover), когда инициатор добивается контроля через скупку акций или оферту, несмотря на сопротивление текущего менеджмента.

Зачем компаниям объединяться

Главный драйвер M&A — рост стоимости бизнеса и синергетический эффект, когда объединенная компания стоит дороже, чем две по отдельности. Помимо синергии у сделок M&A есть целый набор мотивов:

  • Ускоренный рост и выход на новые рынки: проще купить готового игрока с клиентами и инфраструктурой, чем строить все с нуля несколько лет.

  • Снижение издержек: совместные закупки, оптимизация персонала, общие склады и IT‑системы уменьшают постоянные расходы и повышают маржу.

  • Усиление бренда и продуктовой линейки: покупая конкурента или нишевого игрока, компания расширяет портфель товаров и услуг и делает предложение клиентам более сильным.

  • Доступ к технологиям и компетенциям: через M&A бизнес может получить уникальные технологии, команды разработчиков или R&D, не создавая их самостоятельно.

  • Финансовые и налоговые мотивы: иногда объединение помогает оптимизировать налоги, улучшить балансовые показатели или перераспределить активы, избавившись от непрофильных.

Для собственников и акционеров успешная сделка может означать рост стоимости акций и дивидендов, а также возможность выхода из капитала (exit) при продаже доли стратегическому инвестору.

Чем M&A отличаются от обычного партнерства

Простое партнерство или совместный проект (JV, договор поставки, стратегический альянс) не меняют структуру собственности: компании остаются независимыми юридическими лицами. Сделки M&A предполагают смену контроля — одна сторона получает влияние на ключевые решения: стратегию, бюджет, назначения менеджмента.

Это делает M&A более глубоким и рискованным инструментом: помимо юридических и финансовых вопросов нужно решить, как объединить команды, IT‑системы, процессы и корпоративные культуры. Неудачная интеграция способна нивелировать весь ожидаемый эффект синергии и превратить дорогую покупку в источник проблем.

Риски и сложности сделок M&A

Несмотря на потенциальные плюсы, значительная часть сделок M&A не достигает заявленных целей по росту прибыли и стоимости бизнеса. Основные причины:

  • переоценка покупаемого актива и переплата за бизнес;

  • слабый due diligence (проверка компании или актива перед сделкой): невыявленные долги, судебные споры, проблемы с лицензиями и регуляторами;

  • конфликт корпоративных культур и команд, уход ключевых сотрудников из поглощенной компании;

  • ошибки интеграции процессов и IT‑систем, затягивание объединения.

Профессиональные участники рынка делают акцент не только на выгодной цене, но и на тщательной подготовке сделки, поэтапной интеграции и понятной стратегии: зачем именно этим двум компаниям нужно объединяться и какой эффект они хотят получить

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш