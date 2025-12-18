Что такое сделки M&A и зачем компаниям объединяться

Что такое сделки M&A

M&A (mergers and acquisitions, то есть слияния и поглощения) — это сделки, при которых одна компания объединяется с другой или получает над ней контроль. Юридически это может быть реорганизация в форме слияния или присоединения, а также покупка долей, акций, активов или отдельного бизнеса, после чего меняется собственник и центр принятия решений.

Сделка M&A может выглядеть по‑разному: от покупки 100% бизнеса конкурента до приобретения контрольного пакета (например, 51%) или выкупа отдельного завода или бренда у крупного холдинга.