«Сделай сам»: почему на патенте нельзя брать субподрядчиков

Подряд и субподряд: в чем разница

Возникает логичный вопрос: неужели предприниматель на патенте не может получать никакую помощь от других ИП и юрлиц? Может — но важно различать, где подряд, а где субподряд.

Представим предпринимателя с патентом на грузоперевозки. У него три машины — и очевидно, что он физически не может управлять ими одновременно. Если он решит взять в помощь другого водителя ИП, то это будет уже субподряд: услуги по перевозке — это как раз та деятельность, ради которой он взял патент.

Но если предпринимателю нужна не перевозка, а, скажем, обслуживание машин? Тогда он вправе обратиться в автосервис — и это может быть юрлицо или ИП. В этом случае

автосервис оказывает услугу предпринимателю, а не его клиенту. Он не выполняет часть «патентной» работы — а просто помогает ИП содержать транспорт в порядке.

Еще раз: