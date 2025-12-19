«Сделай сам»: почему на патенте нельзя брать субподрядчиков

Разобраться, откуда взялось это правило и как оно работает, поможем в этой статье.
Где написано, что нельзя
Например, в письме Минфина от 1 сентября 2023 г. N 03-11-11/83513. Там четко объясняется, что ИП на патенте обязан выполнять услуги лично или с помощью своих работников — тех, с кем у него заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор. Привлекать других ИП или организации в качестве субподрядчиков для выполнения услуг — нельзя. Такой же позиции придерживается и Верховный Суд.
Что это правило означает на практике? Представьте, вы занимаетесь ремонтом на патенте. К вам приходит заказчик с большим объектом, где вам одному явно не справиться. Закон, по сути, говорит: пожалуйста, привлекайте помощь — но только не других ИП и не компании.
Нельзя отдавать часть работ по патенту на субподряд. Можно нанимать работников по трудовому договору или физлиц по договору подряда.
Подряд и субподряд: в чем разница
Возникает логичный вопрос: неужели предприниматель на патенте не может получать никакую помощь от других ИП и юрлиц? Может — но важно различать, где подряд, а где субподряд.
Представим предпринимателя с патентом на грузоперевозки. У него три машины — и очевидно, что он физически не может управлять ими одновременно. Если он решит взять в помощь другого водителя ИП, то это будет уже субподряд: услуги по перевозке — это как раз та деятельность, ради которой он взял патент.
Но если предпринимателю нужна не перевозка, а, скажем, обслуживание машин? Тогда он вправе обратиться в автосервис — и это может быть юрлицо или ИП. В этом случае
автосервис оказывает услугу предпринимателю, а не его клиенту. Он не выполняет часть «патентной» работы — а просто помогает ИП содержать транспорт в порядке.
Еще раз:
Услуги, которые нужны самому ИП для ведения бизнеса: ремонт машины, бухгалтерия, реклама — можно получать от юрлиц и других ИП.
Услуги, которые вы фактически оказываете клиенту по патенту — вы должны выполнять самостоятельно или силами сотрудников. Привлекать других предпринимателей или компании именно для выполнения «патентной» услуги нельзя.
Почему субподряд на патенте запрещен
Откуда «растут ноги» у этого правила?
Во-первых, у патента есть ограничение: не больше 15 сотрудников. И без запрета на субподряд легко придумать схему: нанимаем не работников, а «одиночек-ИП». Формально они не считаются сотрудниками — значит, можно привлечь не 15, а хоть 30 человек. Выглядит слишком заманчиво.
Во-вторых, стоимость некоторых патентов напрямую зависит от количества сотрудников. Если закрывать работу чужими ИП, этот параметр не меняется — а значит, можно расти, но при этом платить за патент все те же деньги. Налоговая такую масштабируемость, конечно, не приветствует.
Ну и в-третьих — когда бизнес объективно растет, должны расти взносы и налоги за сотрудников. При схеме с субподрядчиками налоги не растут. ФНС это тоже неинтересно.
Самозанятые в «серой зоне»
С самозанятыми все неоднозначно. Формально самозанятые под ограничения не подпадают: Минфин не запрещал предпринимателям на патенте привлекать их к выполнению работ. Судебной практики по этому вопросу нет, сложившихся негативных решений — тоже.
И вроде бы работать с самозанятыми пока можно: по логике, они ближе к физлицам-исполнителям, а не к компаниям или ИП. Но вообще, самозанятые в этом случае в некоей «серой зоне». Экономическая логика законодательства подсказывает, что внимание к этой теме усилится — и вероятнее всего, эту возможность тоже исключат.
Дело о грузоперевозках
Рассмотрим реальную историю из судебной практики, которая показывает, к чему приводит субподряд на патенте. ИП работал в сфере грузоперевозок на патенте, у него было пять машин.
Возить грузы самостоятельно он не мог физически: пять машин, постоянные заказы. Поэтому он заключил договоры с водителями — но не как с работниками, а как с ИП. Водители закрывали свои услуги актами, получали оплату на свои расчетные счета, сами платили налоги. За год ИП заработал на перевозках 12 млн рублей.
Но налоговая заподозрила схему. Инспекторы увидели, что один человек не может физически водить пять машин, проверили отчеты, запросили банковские выписки — и нашли платежи другим водителям-ИП.
В результате патент аннулировали за весь год, пересчитали налоги по УСН на всю выручку. Получилось 647 тысяч рублей недоимки. Предприниматель судился, но проиграл. Суд признал: субподряд в патентной деятельности недопустим.
Патент работает на вас
Патент — удобный режим налогообложения для малого бизнеса, но он создан для предпринимателей, которые оказывают услуги собственными силами. Если бизнес требует масштабирования и привлечения субподрядчиков-ИП — значит, вы переросли этот режим. Пора переходить на другой.
