Telegram на компьютере можно открыть двумя способами: через браузер (Telegram Web) или через установленное приложение Telegram Desktop для Windows, macOS и Linux. Оба варианта синхронизируются с мобильным приложением, поэтому чаты и файлы доступны одновременно на всех устройствах.
В статье рассматриваем все способы входа в Телеграм с ПК: через QR‑код, по номеру телефона и с использованием электронной почты, а также рассказываем, где скачать официальный клиент и что делать, если веб‑версия не открывается.
Как открыть Телеграм Веб на компьютере онлайн
Чтобы открыть Telegram Web, достаточно запустить браузер и перейти на официальный сайт web.telegram.org (или одну из актуальных версий WebK/WebA). Далее остается авторизоваться удобным способом — по QR‑коду, номеру телефона, а при включенной дополнительной защите — с подтверждением через e‑mail.
Как войти по QR‑коду
Откройте в браузере Telegram Web — на экране появится QR‑код.
На смартфоне зайдите в Telegram → «Настройки» → «Устройства» → «Подключить устройство».
Наведите камеру на QR‑код и дождитесь подтверждения.
В браузере автоматически откроется ваш аккаунт, а в разделе «Устройства» появится новая активная сессия Telegram Web.
Вход по номеру телефона
На странице входа Telegram Web выберите опцию «Войти по номеру телефона».
Укажите страну и номер в международном формате.
Введите код из сообщения, которое придет в мобильный Telegram или по SMS, а затем — при необходимости — облачный пароль.
Этот способ удобен, когда телефон нельзя использовать для сканирования QR‑кода, но коды авторизации по номеру вы все равно получаете.
Авторизация через электронную почту
В новых версиях Telegram номер телефона остается основным логином, но к аккаунту можно привязать электронную почту как дополнительный фактор. Функция авторизации через электронную почту, как альтернатива SMS, особенно актуальна для пользователей в России из-за проблем с доставкой кодов.
Часть кодов авторизации можно получать на e‑mail, что помогает при проблемах с SMS.
Полная авторизация только по e‑mail пока невозможен: номер телефона остается базовым идентификатором, а почта лишь дополняет его.
Предпочтительно использовать Gmail или другую зарубежную почту, так как другие могут быть недоступны при блокировках.
Как скачать и войти в Telegram через декстоп-приложение
Если вы регулярно используете Telegram на ПК, удобнее поставить Telegram Desktop — официальное приложение для Windows, macOS и Linux.
Как установить:
Перейдите на сайт desktop.telegram.org и выберите свою операционную систему.
Скачайте установочный файл и запустите его, следуя инструкциям.
После установки откройте Telegram Desktop и выберите способ входа — по QR‑коду или по номеру телефона.
Авторизация в Telegram Desktop повторяет сценарии Telegram Web:
сканирование QR‑кода через «Настройки» → «Устройства» → «Подключить устройство» в мобильном приложении;
либо ввод кода, отправленного в Telegram/SMS, плюс облачный пароль при включенной двухэтапной аутентификации.
После первого входа приложение сохраняет сессию, и повторная авторизация требуется только при ручном выходе или сбросе.
Telegram Web и Desktop: основные отличия
Параметр
Telegram Web (браузер)
Telegram Desktop (приложение)
Установка
Не требуется, работает в браузере
Требуется установка программы на ПК
Уведомления
Зависит от настроек браузера и открытой вкладки
Системные уведомления, работают в фоне
Производительность
Сильнее зависит от браузера и числа вкладок
Обычно стабильнее при длительной работе
Несколько аккаунтов
Через разные браузеры/профили или версии Web
Через отдельные экземпляры приложения или профили
Доступ без мобильного приложения
Телефон необходим для первичной авторизации
Авторизация при первом использовании, далее удобна сохраненная сессия
Обновления
Обновляется вместе с сайтом
Автообновления клиента или ручная установка
Занимаемое место
Использует кэш браузера, ограничен его загруженностью.
Использует память компьютера
Если Telegram нужен эпизодически и нет прав на установку программ (например, на рабочем компьютере), достаточно Telegram Web. Для постоянной ежедневной работы чаще выбирают десктоп‑версию.
Возможности Telegram Web и горячие клавиши
Веб‑версия поддерживает основные функции мессенджера:
личные чаты, группы, каналы и боты;
отправку документов, фото, видео и других файлов (с ограничениями по размеру, зависящими от браузера и версии Web);
голосовые сообщения и, в большинстве браузеров, аудио‑звонки;
поиск по чатам и каналам, закрепление диалогов, управление уведомлениями;
создание новых групп и присоединение к каналам по ссылкам.
Некоторые продвинутые функции (новые виды звонков, стримы, экспериментальные настройки) обычно сначала появляются на мобильных и десктоп‑клиентах и позже доезжают до веб‑версий.
Примеры горячих клавиш в Telegram Web (Windows / Linux / macOS):
Действие
Сочетание клавиш
Перейти к предыдущему чату
Alt + ↑
Перейти к следующему чату
Alt + ↓
Поиск по выбранному чату
Ctrl + F
Отправить сообщение
Enter
Перенос строки в сообщении
Shift + Enter
Закрыть поиск / окно / отменить ввод
Esc
Выделить текст жирным
Ctrl + B
Сделать текст курсивом
Ctrl + I
Зачеркнутый текст
Ctrl + Shift + X
Подчеркнутый текст
Ctrl + U
Моноширинный шрифт
Ctrl + Shift + M
Вставить ссылку на выделенный текст
Ctrl + K
На macOS вместо Ctrl используется Command (⌘), а вместо Alt — Option.
Как выйти из аккаунта Telegram Web
Чтобы выйти из аккаунта на конкретном компьютере:
Откройте меню (три полоски слева сверху).
Перейдите в «Настройки» → «Выйти».
Подтвердите выход — откроется экран авторизации.
Дополнительно завершить веб‑сессию можно через мобильное приложение:
«Настройки» → «Устройства»;
найдите нужную сессию Telegram Web;
удалите ее или выберите «Завершить все другие сеансы», чтобы разлогиниться на всех сторонних устройствах.
Почему может не работать Telegram Web и что делать
Частые причины проблем с Telegram Web на компьютере:
нестабильный интернет или блокировка доменов Telegram провайдером/в корпоративной сети;
устаревший браузер, который не поддерживает нужные веб‑технологии;
блокировка cookies и скриптов расширениями (adblock, анти‑трекеры и т.п.);
некорректные дата и время в системе, из‑за чего ломается авторизация по коду.
Что можно попробовать:
проверить соединение и открыть Telegram Web в другом браузере;
обновить браузер до последней версии;
временно отключить блокировщики, при необходимости, включить VPN;
очистить кэш и cookies для домена Telegram и заново пройти авторизацию.
Если веб‑версия регулярно работает нестабильно, имеет смысл установить Telegram Desktop — он меньше зависит от браузера и расширений и обычно работает надежнее при длительных сессиях.
