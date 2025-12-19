Telegram на компьютере можно открыть двумя способами: через браузер (Telegram Web) или через установленное приложение Telegram Desktop для Windows, macOS и Linux. Оба варианта синхронизируются с мобильным приложением, поэтому чаты и файлы доступны одновременно на всех устройствах.

В статье рассматриваем все способы входа в Телеграм с ПК: через QR‑код, по номеру телефона и с использованием электронной почты, а также рассказываем, где скачать официальный клиент и что делать, если веб‑версия не открывается.