Как войти в Telegram Web с компьютера онлайн и скачать приложение

Онлайн и десктоп-версии Telegram: способы установки и входа по номеру телефона, QR‑коду и с помощью почты.

Telegram на компьютере можно открыть двумя способами: через браузер (Telegram Web) или через установленное приложение Telegram Desktop для Windows, macOS и Linux. Оба варианта синхронизируются с мобильным приложением, поэтому чаты и файлы доступны одновременно на всех устройствах.

В статье рассматриваем все способы входа в Телеграм с ПК: через QR‑код, по номеру телефона и с использованием электронной почты, а также рассказываем, где скачать официальный клиент и что делать, если веб‑версия не открывается.

Как открыть Телеграм Веб на компьютере онлайн

Чтобы открыть Telegram Web, достаточно запустить браузер и перейти на официальный сайт web.telegram.org (или одну из актуальных версий WebK/WebA). Далее остается авторизоваться удобным способом — по QR‑коду, номеру телефона, а при включенной дополнительной защите — с подтверждением через e‑mail.

Как войти по QR‑коду

  1. Откройте в браузере Telegram Web — на экране появится QR‑код.

    Скриншот входа в Telegram Web по QR-коду
  2. На смартфоне зайдите в Telegram → «Настройки» → «Устройства» → «Подключить устройство».

    Наведите камеру на QR‑код и дождитесь подтверждения.

    Скриншот добавления устройств в Telegram (мобильная версия)
  3. В браузере автоматически откроется ваш аккаунт, а в разделе «Устройства» появится новая активная сессия Telegram Web.

Вход по номеру телефона

  1. На странице входа Telegram Web выберите опцию «Войти по номеру телефона».

  2. Укажите страну и номер в международном формате.

  3. Введите код из сообщения, которое придет в мобильный Telegram или по SMS, а затем — при необходимости — облачный пароль.

Скриншот входа в Telegram Web по номеру телефона

Этот способ удобен, когда телефон нельзя использовать для сканирования QR‑кода, но коды авторизации по номеру вы все равно получаете.

Авторизация через электронную почту

В новых версиях Telegram номер телефона остается основным логином, но к аккаунту можно привязать электронную почту как дополнительный фактор. Функция авторизации через электронную почту, как альтернатива SMS, особенно актуальна для пользователей в России из-за проблем с доставкой кодов.

  • Часть кодов авторизации можно получать на e‑mail, что помогает при проблемах с SMS.

  • Полная авторизация  только по e‑mail пока невозможен: номер телефона остается базовым идентификатором, а почта лишь дополняет его.

Предпочтительно использовать Gmail или другую зарубежную почту, так как другие могут быть недоступны при блокировках.

Как скачать и войти в Telegram через декстоп-приложение

Если вы регулярно используете Telegram на ПК, удобнее поставить Telegram Desktop — официальное приложение для Windows, macOS и Linux.

Как установить:

  1. Перейдите на сайт desktop.telegram.org и выберите свою операционную систему.

  2. Скачайте установочный файл и запустите его, следуя инструкциям.

  3. После установки откройте Telegram Desktop и выберите способ входа — по QR‑коду или по номеру телефона.

Скриншот входа в Telegram Desktop

Авторизация в Telegram Desktop повторяет сценарии Telegram Web:

  • сканирование QR‑кода через «Настройки» → «Устройства» → «Подключить устройство» в мобильном приложении;

  • либо ввод кода, отправленного в Telegram/SMS, плюс облачный пароль при включенной двухэтапной аутентификации.

Скриншот входа по номеру телефона и QR-коду в Telegram Desktop

После первого входа приложение сохраняет сессию, и повторная авторизация требуется только при ручном выходе или сбросе.

Telegram Web и Desktop: основные отличия

Параметр

Telegram Web (браузер)

Telegram Desktop (приложение)

Установка

Не требуется, работает в браузере

Требуется установка программы на ПК

Уведомления

Зависит от настроек браузера и открытой вкладки

Системные уведомления, работают в фоне

Производительность

Сильнее зависит от браузера и числа вкладок

Обычно стабильнее при длительной работе

Несколько аккаунтов

Через разные браузеры/профили или версии Web

Через отдельные экземпляры приложения или профили

Доступ без мобильного приложения

Телефон необходим для первичной авторизации

Авторизация при первом использовании, далее удобна сохраненная сессия

Обновления

Обновляется вместе с сайтом

Автообновления клиента или ручная установка

Занимаемое место

Использует кэш браузера,  ограничен его загруженностью.

Использует память компьютера

Если Telegram нужен эпизодически и нет прав на установку программ (например, на рабочем компьютере), достаточно Telegram Web. Для постоянной ежедневной работы чаще выбирают десктоп‑версию.

Возможности Telegram Web и горячие клавиши

Веб‑версия поддерживает основные функции мессенджера:

  • личные чаты, группы, каналы и боты;

  • отправку документов, фото, видео и других файлов (с ограничениями по размеру, зависящими от браузера и версии Web);

  • голосовые сообщения и, в большинстве браузеров, аудио‑звонки;

  • поиск по чатам и каналам, закрепление диалогов, управление уведомлениями;

  • создание новых групп и присоединение к каналам по ссылкам.

Некоторые продвинутые функции (новые виды звонков, стримы, экспериментальные настройки) обычно сначала появляются на мобильных и десктоп‑клиентах и позже доезжают до веб‑версий.

Примеры горячих клавиш в Telegram Web (Windows / Linux / macOS):

Действие

Сочетание клавиш

Перейти к предыдущему чату

Alt + ↑

Перейти к следующему чату

Alt + ↓

Поиск по выбранному чату

Ctrl + F

Отправить сообщение

Enter

Перенос строки в сообщении

Shift + Enter

Закрыть поиск / окно / отменить ввод

Esc

Выделить текст жирным

Ctrl + B

Сделать текст курсивом

Ctrl + I

Зачеркнутый текст

Ctrl + Shift + X

Подчеркнутый текст

Ctrl + U

Моноширинный шрифт

Ctrl + Shift + M

Вставить ссылку на выделенный текст

Ctrl + K

На macOS вместо Ctrl используется Command (⌘), а вместо Alt — Option.

Как выйти из аккаунта Telegram Web

Чтобы выйти из аккаунта на конкретном компьютере:

  1. Откройте меню (три полоски слева сверху).

  2. Перейдите в «Настройки» → «Выйти».

  3. Подтвердите выход — откроется экран авторизации.

Дополнительно завершить веб‑сессию можно через мобильное приложение:

  • «Настройки» → «Устройства»;

  • найдите нужную сессию Telegram Web;

  • удалите ее или выберите «Завершить все другие сеансы», чтобы разлогиниться на всех сторонних устройствах.

    Скриншот завершения сеанса Telegram
    Скриншот завершения сеанса Telegram (мобильная версия)

Почему может не работать Telegram Web и что делать

Частые причины проблем с Telegram Web на компьютере:

  • нестабильный интернет или блокировка доменов Telegram провайдером/в корпоративной сети;

  • устаревший браузер, который не поддерживает нужные веб‑технологии;

  • блокировка cookies и скриптов расширениями (adblock, анти‑трекеры и т.п.);

  • некорректные дата и время в системе, из‑за чего ломается авторизация по коду.

Что можно попробовать:

  • проверить соединение и открыть Telegram Web в другом браузере;

  • обновить браузер до последней версии;

  • временно отключить блокировщики, при необходимости, включить VPN;

  • очистить кэш и cookies для домена Telegram и заново пройти авторизацию.

Если веб‑версия регулярно работает нестабильно, имеет смысл установить Telegram Desktop — он меньше зависит от браузера и расширений и обычно работает надежнее при длительных сессиях.

