Уведомление по ЕНП в декабре, 30 вопросов бухгалтеров по налоговой реформе-2026, предоставление и оплата отгулов: экспертный обзор для бухгалтера

Ежемесячно бухгалтеры сдают уведомление по ЕНП. Рассказываем, какие налоги войдут в декабрьское уведомление.

Автор

Бухгалтеры уже сдали одно уведомление по ЕНП в декабре. Предстоит сдать еще два — одно 25 декабря, а другое — 29 декабря. Мы ежемесячно делаем обзоры по уведомлениям, чтобы бухгалтеры знали: какие налоги включать в документ. Что должно быть в декабрьских уведомлениях — рассказали в разборе.

Что еще полезного вышло на этой неделе — читайте в нашем обзоре.

Работник постоянно на больничном: что делать работодателю

Некоторые работники предпочитают выполнению трудовых обязанностей регулярные больничные. Законодательство не регламентирует частоту таких «болезней», поэтому и работодатели зачастую не знаю, что делать. Варианты выхода из ситуации рассказали в разборе.

Положение о филиале ООО: образец

При масштабировании бизнеса многие задумываются об открытии филиалов в других городах. Но перед этим нужно составить положение, в котором определят структуру, цели и задачи филиала. Образец документа можно найти в разборе.

Налоги-2026: НДС на УСН, взносы, налог на прибыль, декларации. 30 вопросов от бухгалтеров. Практическая консультация с видео

В 2026 году произойдет много изменений: понизится лимит выручки для освобождения от НДС на УСН с 60 до 20 млн руб., уплата страховых взносов на директора, а также введение новой ставки НДС — 22% вместо 20%. Мы собрали вопросы бухгалтеров по работе с изменениями и ответили на них.

Как получить отсрочку или рассрочку по налогам. Мини-курс

Если ИП или компания не может уплатить налоги, можно попросить отсрочку или рассрочку. В первом случае платежи внесут позже установленной даты, а при рассрочке — равными частями. Как получить отсрочку или рассрочку и на какой срок — рассказали в мини-курсе.

Отгул: когда предоставлять и когда оплачивать. Мини-курс

Отгулом обычно называют дополнительные выходные дни сотрудника. Они могут быть как оплачиваемыми, так и за свой счет. Когда работодатель обязан предоставлять отгулы и оплачивать их — рассказали в мини-курсе.

Какие товары и услуги не может реализовывать ИП, а для каких нужна лицензия. Мини-курс

Для ИП есть несколько ограничений по реализации продукции и услуг: для продажи некоторых товаров нужна лицензия, а другие можно реализовывать только если есть юридическое лицо. Собрали все запреты в мини-курсе.

