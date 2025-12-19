18+ без паспорта, майнинг на парковке и титановые импланты: российский IT-дайджест #19

Крипта майнится прямо на зарядке электромобиля, Max заменяет паспорт цифровым студенческим, а титановые протезы крепятся к кости так, чтобы ощущаться частью тела. Параллельно бизнесу обещают всю финансовую картину в одном дашборде, а пользователям — умный дом, который уживается и с российскими платформами, и с техникой Xiaomi. Обо всем этом — в 19 выпуске российского IT-дайджеста.
Финансы под микроскопом: «Диасофт» и Luxms собирают аналитику в одном окне
«Диасофт» и Luxms BI показали интегрированное решение, где данные из систем «Диасофта» автоматически поднимаются в Luxms BI и сразу превращаются в интерактивные отчеты и дашборды. Банки и финкомпании получают план‑факт, сценарное моделирование, продуктовые и управленческие KPI в одном интерфейсе — без танцев с Excel и ручных сводных из разных систем.
При такой прозрачности спорить уже приходится не о правильности цифр, а о том, какие управленческие решения принимать прямо сейчас.
Евразия в цифре: конкурс АСИ как витрина больших проектов
АСИ подвело итоги конкурса «Символы евразийской интеграции» и выбрало 29 финалистов из 257 заявок стран ЕАЭС — от транспортных и промышленных платформ до образовательных и туристических решений.
В числе наиболее заметных — транспортно‑логистические решения, усиливающие транзитный потенциал региона, инициативы по развитию технологического суверенитета, образовательные проекты формата «евразийский университет» и программы в сфере туризма и человеческого капитала, которые выстраивают общие практики для стран ЕАЭС.
Среди цифровых платформ особый интерес вызывают проекты промышленной кооперации и совместного использования IT‑инфраструктуры, а также решения для трансграничных операций бизнеса. В этом ряду — трансграничный ЭДО компании «Тензор», позволяющий юридически значимо и удобно обмениваться документами между организациями России, Беларуси и уже Узбекистана.
В других номинациях конкурса призовые места поделили проекты по развитию инженерных кластеров, совместной разработке высокотехнологичной продукции и созданию условий для регионального инновационного сотрудничества, что в сумме складывается в картинку многоуровневой интеграции — от цифровых сервисов и документооборота до физических производств и подготовки кадров.
Когда протез ощущается «своим»: остеоинтеграция от «Моторики» и Центра Вредена
«Моторика» и Центр травматологии и ортопедии им. Вредена провели первые операции по остеоинтегративному экзопротезированию голени и бедра, устанавливая титановые импланты прямо в кость с последующим креплением протеза к модулю. Такой протез лучше передает нагрузку, не натирает, особенно при сложных культях, и по ощущениям куда ближе к собственной конечности, чем классическая гильза.
На фоне новостей про ИИ и нормативку это как напоминание: high‑tech — это не только про данные и высокие технологии, но и про очень конкретное качество человеческой жизни.
Студенческий и «18+» без паспорта: Госдума расширяет возможности Max
Госдума законодательно закрепила электронные студенческие билеты и зачетки, которые будут доступны по QR‑коду на «Госуслугах» и в мессенджере MAX, а заодно разрешила подтверждать возраст через MAX без предъявления паспорта.
Цифровой студенческий можно будет показывать при входе в вуз, покупке льготных билетов и посещении музеев, причем вузы обязаны синхронизировать данные с ФИС ГИА.
MAX, в свою очередь, станет легальным способом доказать, что вам уже можно алкоголь, никотиновую продукцию или участие в лотерее — не роясь в рюкзаке в поисках паспорта.
Электромобиль заряжается — крипта добывается: петербургская «майнящая» станция
В Петербурге запатентовали зарядную станцию для электромобилей с модулем майнинга криптовалют: пока машина подключена к сети, оборудование параллельно добывает крипту и частично компенсирует стоимость электроэнергии.
В патенте описаны варианты майнинга популярных валют, система охлаждения и даже пример с Tesla Model S, где теоретически добыча перекрывает расходы на зарядку. На практике юристы уже напоминают про налоговый и регуляторный режим майнинга, так что между красивой схемой на бумаге и повсеместными «криптозарядками» еще немало бюрократии.
Яндекс рассказывает про ИИ «сериями»: YaC 2025 AI Edition
Яндекс перезапустил формат своей ежегодной конференции, выпустив YaC 2025 AI Edition в виде видеоподкаста о собственных разработках в области искусственного интеллекта. В выпусках разбирают мультимодели, YandexGPT, внедрение ИИ в поиск, карты и другие продукты, а также показывают прикладные кейсы из бизнеса и госсектора. Вместо разового ивента получается почти сериал о том, чем именно занимается ИИ, пока пользователь видит лишь кнопку «умный режим» в интерфейсе.
IMEI под присмотром: Минцифры готовит общую базу устройств
Минцифры планирует к 2026 году создать единую базу IMEI‑номеров, куда операторы будут передавать сведения обо всех телефонах и планшетах, работающих в российских мобильных сетях. Такая система должна помочь в борьбе с кражами, «серым» импортом и мошенничеством, а также повысить управляемость рынка устройств и инфраструктуры связи.
В мире, где даже зарядные станции учатся майнить, идея анонимных сервисов выглядит все более архаично.
Xiaomi в гостях у «Салюта»: SberDevices расширяет умный дом
SberDevices добавила поддержку устройств Xiaomi в платформе «Умный дом Sber», позволив подключать к сценариям лампы, розетки, датчики и другое оборудование бренда. Управление идет через голосовых ассистентов «Салют» на колонках, ТВ и приставках, а также через мобильное приложение, при этом в одном сценарии можно смешивать устройства разных производителей.
В результате старый парк «умных» гаджетов не нужно выбрасывать при переходе в экосистему Сбера — достаточно научить всех дружить в одной плоскости.
Фуры на автопилоте: Яндекс тестирует автономные грузоперевозки
Яндекс начал испытания автономного тягача на территории распределительного центра партнера: беспилотный грузовик перевозит контейнеры с товарами между разгрузочной зоной и складом. Тягач работает на закрытой территории, маневрирует в узких коридорах, сдает назад к рампам и совершает до нескольких десятков рейсов в день, снимая с людей максимально монотонную часть работы.
На шаг ближе к миру, где ИИ отвечает не только за рекомендации в ленте, но и за то, насколько вовремя доедут до магазина ваши кроссовки.
SOC из роскоши превращается в норму: исследование UserGate
UserGate опубликовала исследование, согласно которому все больше российских компаний либо уже имеют собственный SOC, либо активно планируют его запуск в ближайшее время. Крупный бизнес чаще строит полноценные центры мониторинга и реагирования, средний — комбинирует свои ресурсы с услугами внешних провайдеров, а ключевыми задачами называют выполнение требований регуляторов и сокращение времени реакции на инциденты.
На фоне цифровых студенческих, умных домов и беспилотных тягачей это выглядит закономерно: чем умнее становится инфраструктура, тем дороже обходится попытка оставить безопасность «на потом».
