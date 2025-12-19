18+ без паспорта, майнинг на парковке и титановые импланты: российский IT-дайджест #19

Евразия в цифре: конкурс АСИ как витрина больших проектов

АСИ подвело итоги конкурса «Символы евразийской интеграции» и выбрало 29 финалистов из 257 заявок стран ЕАЭС — от транспортных и промышленных платформ до образовательных и туристических решений.

В числе наиболее заметных — транспортно‑логистические решения, усиливающие транзитный потенциал региона, инициативы по развитию технологического суверенитета, образовательные проекты формата «евразийский университет» и программы в сфере туризма и человеческого капитала, которые выстраивают общие практики для стран ЕАЭС.​​

Среди цифровых платформ особый интерес вызывают проекты промышленной кооперации и совместного использования IT‑инфраструктуры, а также решения для трансграничных операций бизнеса. В этом ряду — трансграничный ЭДО компании «Тензор», позволяющий юридически значимо и удобно обмениваться документами между организациями России, Беларуси и уже Узбекистана.

В других номинациях конкурса призовые места поделили проекты по развитию инженерных кластеров, совместной разработке высокотехнологичной продукции и созданию условий для регионального инновационного сотрудничества, что в сумме складывается в картинку многоуровневой интеграции — от цифровых сервисов и документооборота до физических производств и подготовки кадров.