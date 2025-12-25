Налоговые изменения, переходный период и порядок работы в 2026 году: ответы на вопросы участников московской конференции «Бух.Совет 2026»

Отвечает эксперт Клерк.Консультаций — Ирина Лапшина.
Освобождение от НДС в 2026 году
Вопрос: организация – частная стоматология, оказывают только стоматологические услуги, в 2025 году применили право на освобождение от НДС, сохранится ли эта возможность в 2026 году?
Ответ: согласно п. 2 ч. 2 ст. 149 НК, все медицинские услуги, включая косметологические процедуры с медицинскими показаниями, не облагаются НДС. Эта норма сохраняется и в 2026 году.
Вопрос: организация на УСН на 2026 год применяет право на освобождение от НДС по роду деятельности (стоматологическая практика), нужно ли отправлять какое либо уведомление или подтверждение по освобождению?
Ответ: если медицинская организация имеет лицензию на оказание услуг в области стоматологии, то она вправе применить освобождение от НДС, поскольку услуги стоматологии указаны в приказе Минздрава от 19.08.2021 № 866Н.
Подавать какие-либо документы в ИФНС для получения права на указанную льготу не надо. При необходимости, налоговые органы вправе отдельным требованием запросить представить лицензии на осуществление медицинской деятельности (медицинских услуг).
НДС на УСН в 2026 году
Вопрос: при переходе с ОСН на УСН (НДС 22%) нужно ли восстанавливать НДС по приобретенным товарам?
Ответ: упрощенцам, которые применяют общую ставку НДС 22 % , восстанавливать НДС не требуется (письмо Минфина от 23.09.2024 № 03-07-11/91434).
Вопрос: имею ли я право перейти с УСН 5% на общую систему с нового года? Или обязана проработать 3 года на 5%?
Ответ: Нет не имеете, льготную ставку придется применять 3 года (если, конечно, доход не превысит 450 млн и вы не «слетите» с УСН или ваш доход за 2025 год будет менее 20 млн и вы с 01.01.2026 не будете освобождены от НДС). Такая возможность будет у ООО и ИП, которые станут плательщиками НДС с 01.01.2026, и только 1 раз в первый год.
Вопрос: если на УСН впервые начался НДС 5% в 3 кв. 2025 года, можно ли с 01.01.2026 перейти на ставку 22%?
Ответ: нет. Льготную ставку придется применять 3 года (если только ваш доход не превысит 450 млн и вы не «слетите» с УСН, либо ваш доход за 2025 год будет менее 20 млн и вы с 01.01.2026 не будете освобождены от НДС). Сменить ставку до истечения трех лет смогут только ООО и ИП , которые станут плательщиками НДС с 01.01.2026, и только 1 раз в первый год.
Вопрос: получили предоплату в 2025 году с НДС 20%, отгрузка в 2026 году на УСН 5 %, вопрос к вычету НДС с аванса, исчисленный в 2025 году можно ли взять?
Ответ: это зависит от условий договора реализации товара: например, в договор вы внесли изменения, по которым стоимость товаров уменьшена на соответствующую сумму НДС. Тогда НДС, исчисленный и уплаченный с аванса, можно принять к вычету в сумме, возвращенной покупателю на основании изменений к договору.
И другая ситуация : в договор внесены изменения, по которым стоимость товаров с учетом НДС, исчисленного по ставкам 5 или 7%, соответствует ранее установленной стоимости товаров с учетом НДС, рассчитанного по общим ставкам. НДС, исчисленный и уплаченный при получении аванса, можно принять к вычету только в размере НДС, исчисленного при отгрузке товаров.
Вопрос: в 2025 году начали применять ставку 20% (превысили 60 млн), с 2026 года возможно ли сменить ставку НДС на 5%?
Ответ: компании на УСН, являющиеся плательщиками НДС со ставкой 20%, сейчас могут перейти на пониженную ставку НДС — 5 или 7%. Воспользоваться такой возможностью можно с начала любого квартала (п. 8 Методических рекомендаций по НДС для УСН).
АУСН в 2026 году
Вопрос: если единственный директор без ЗП при АУСН сдаются перссведения?
Ответ: нет, при применении автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) не нужно подавать персонифицированные сведения о работниках, включающие персональные данные и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу.
Это указано в ч. 4–6 ст. 2, ч. 11 ст. 17 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
Вопрос: можно ли поменять объект «Доходы» АУСН на объект «Доходы минус расходы» УСН в течение года при превышении 60 млн?
Ответ: да. Компании и ИП, утратившие право на АУСН, могут уведомить налоговую о переходе на УСН с даты утраты права. Налогоплательщик должен сразу уведомить об этом налоговую через личный кабинет или не позднее 30 дней со дня получения уведомления налогового органа об утрате права на применение УСН.
Вопрос: на АУСН можно пользоваться двумя уполномоченными банками?
Ответ: законодательство не ограничивает количество расчетных счетов при применении АУСН. Главное, чтобы все они были открыты в уполномоченных банках.
Вопрос: лимит 150 млн руб. по основным средствам распространяется на ИП? В законе 17-ФЗ об этом прямо не указано.
Ответ: условия работы на АУСН прописаны в ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ. Ограничение по остаточной стоимости ОС в 150 млн руб. содержится в подп. 14 ч. 2 этой статьи. Там четко указано, что оно для организаций. Однако ФНС трактует эту норму расширительно и распространяет данный запрет на ИП.
Вопрос: ООО на АУСН, доход не получает, деятельность не ведет. Обязаны ли платить НДФЛ с МРОТ?
Ответ: Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ, устанавливает с 1 января 2026 года правило уплаты страховых взносов коммерческими организациями с нулевой отчетностью, исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). По НДФЛ таких изменений внесено не было. Однако , при применении АУСН в 2026 году начислять взносы за директора из МРОТ не потребуется. Тариф взносов на АУСН нулевой (ст. 18 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Вопрос: с 01.01.2026 ИП на АУСН. Допустим, в октябре 2026 года доход превышает 60 млн рублей. Что дальше? ОСНО с момента превышения или пересчет всего года по ОСНО?
Ответ: если компания превысила лимит доходов для АУСН, она автоматически переходит на общую систему налогообложения (ОСНО) с начала того месяца, в котором произошло превышение (п. 6 ст. 4 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Вопрос: ИП постоянно проживает за границей, деятельность ведет в РФ, сейчас на УСН 6% + 5% НДС. Оборот за 2025 год =30 млн. 4 сотрудника, все резиденты. Может ли ИП перейти в АУСН?
Ответ: НК РФ не связывает уплату налога при УСН со статусом налогового резидентства и местом осуществления деятельности (ст. 346.11 НК). Соответственно, если ИП зарегистрирован в РФ, а работает из-за границы, то не имеет значения, резидент он или нет, он не лишается права применять УСН и дальше, а следовательно, обязан включить доходы от предпринимательской деятельности в налоговую базу по УСН. Аналогично и с АУСН, тем более по что по другим критериям для перехода на АУСН вы подходите.
Вопрос: если ИП на АУСН и в то же время арбитражный управляющий: уплачиваются фиксированные страховые взносы и плюс 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей?
Ответ: да, согласно Федеральному закону от 28.11.2025 № 425-ФЗ, ИП на АУСН, одновременно занимающиеся частной практикой (в том числе в качестве арбитражного управляющего), должны платить страховые взносы в размере 1% от 300 000 рублей только по доходам от частной практики.
Вопрос: Планируется переход на АУСН в середине 2026 года. Как будет считаться количество в 5 человек, по результатам среднесписочного количества:
за 2025 год;
за предыдущий месяц (т. к. налоговый период – месяц);
за календарные 12 месяцев (например: переход планируется в июле, значит и количество будет считаться с июля 2025 по июнь 2026 года)?
При переходе с АУСН на УСН (например, по причине увеличения штата более 5 человек) какой налоговый режим будет применяться далее? Который был до АУСН — УСН 6%? Доходы, полученные за 2025 год более 20 млн рублей.
Ответ: чтобы перейти на АУСН, на момент перехода , средняя численность работников должна быть не более 5. Количество работников в течение года значения не имеет. Например, в июне работников 6, в июле 5 — на момент перехода условие по численности выполняется.
После утраты права на АУСН, налогоплательщик автоматически считается перешедшим на ОСНО с даты утраты права на АУСН. При этом вы можете перейти на УСН с этой же даты, если подадите в ИФНС уведомление о переходе.
Вопрос: АУСН. ИП фиксированных и 1 % нет, что ИП идет в пенсионный стаж?
Ответ: работа по АУСН идет в пенсионный стаж ИП, хотя фиксированные страховые взносы за себя не платятся. Согласно ст. 13 закона № 400, в страховой стаж засчитывается каждый календарный год применения АУСН, как если бы ИП платил страховые взносы. При этом часть от налога по АУСН идет на пенсионное страхование и отражается на лицевом счете предпринимателя.
Страховые взносы в 2026 году
Вопрос: по взносам еще льгота 7,6% для производителей и ещё каких-то видов деятельности, она сохраняется на 2026 год?
Ответ: льготный тариф страховых взносов для субъектов МСП, занятых в сфере обрабатывающего производства, сохранится на прежних условиях. Сейчас они платят взносы по льготному тарифу в размере 7,6% с выплат, превышающих полуторакратный МРОТ в месяц (подп. 17 п. 1, п. 2.5 ст. 427 НК).
Вопрос: организация оказывает услуги в сфере информационных технологий, имеет IT-аккредитацию и применяет льготы по страховым взносам. Каждый квартал поступает требование запрос на договоры и акты. Обязаны ли давать?
Ответ: налоговый орган при камеральной проверке расчета по страховым взносам, в котором ИТ-организация отразила исчисление взносов по пониженному тарифу, может запросить сведения и документы, подтверждающие обоснованность применения такого тарифа (п. 8.6 ст. 88 НК). Документами, подтверждающими право на пониженные страховые взносы для МСП являются:
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с кодами ОКВЭД.
Бухгалтерские регистры или налоговые декларации, которые позволяют рассчитать долю доходов по видам деятельности.
Для отдельных категорий — свидетельство об аккредитации (ИТ), документ о включении в реестр или статусе резидента.
Вопрос: у ООО сезонный вид деятельности (база отдыха). Деятельность ведется только в летний период. Ранее оформлялось информационное письмо об отсутствии деятельности начиная с октября текущего года по май следующего года. На период отсутствия деятельности начисление зарплаты генеральному директору не производилось и конечно СВ не начисляли. С 2026 года обязаны ли мы платить СВ от МРОТ, несмотря на отсутствие деятельности?
Ответ: да, даже в том случае, если руководитель компании не получает никаких выплат, организация будет обязана уплачивать страховые взносы, исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Поправки внесены в п 1. ст. 421 НК Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Используется МРОТ, установленный федеральным законом, а не региональная минимальная зарплата. В 2026 году МРОТ на федеральном уровне будет равен 27 093 рублям.
Вопрос: если директор оформлен внешним совместителем на 0,5 ставки. Оплата взносов полная (прим. — из МРОТ с 2026 года)?
Ответ: не важно, какая ставка, хоть 0,1, в законе не учитываются ни ставка, ни вид занятости, имеет значение только то, что физлицо — ЕИО. Важна сумма выплат, если сумма выплат больше МРОТ, считаем взносы с реальных выплат, если сумма выплат меньше или равна МРОТ — взносы начисляем из МРОТ (начисление = 0, это меньше МРОТ, значит взносы считаем исходя из МРОТ).
Исключение, если свои функции ЕИО выполняет неполный месяц, т. е. в ЕГРЮЛ запись внесена не с начала месяца или запись исключена из ЕГРЮЛ в течении месяца.
Кассовые чеки
Вопрос: ООО стоматологические услуги, от НДС освобождены по ст. 149 НК, в кассовом чеке писать «Без НДС» или «НДС 0%»?
Ответ: если компания оказывает услуги, освобождённые от НДС по ст. 149 НК, то в кассовом чеке нужно указывать «Без НДС». Формулировка «Ставка НДС 0%» в таком случае не используется.
Вопрос: Какие чеки могут быть в области образования? Образование ведь по закону освобождено от работы через кассу?
Ответ: в сфере образования освобождение положено ИП и компаниям когда:
у бизнеса есть образовательная лицензия;
образование — основной вид деятельности. От него поступает большая часть выручки.
Касса не нужна на образовательные услуги, например, онлайн-обучение. На продажи, к примеру, учебных материалов касса понадобится. Потому что это уже не образование, а розница.
Бухгалтерская отчетность за 2025 год
Вопрос: для упрощенной отчетности пояснения в каком виде должны быть? В табличном или текстовом?
Ответ: согласно п. 66 ФСБУ 4/2023, пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности могут быть представлены как в табличной, так и в текстовой форме.
ЕНС в 2026 году
Вопрос: при сдаче уточненки к доплате по НДС не снимут ли с ЕНС повторно сумму НДС по уточненной декларации? Снимут только сумму к доплате?
Ответ: при подаче уточненной декларации к доплате увеличение совокупной обязанности, то есть уменьшение сальдо ЕНС, будет отражено на день ее подачи в инспекцию, но не ранее наступления срока оплаты соответствующего налога. То есть сальдо должно быть изменено с учетом данных на доплату на 28 число месяца.
Работа с маркетплейсами
Вопрос: Как быть самозанятому, когда маркетплейс требует маркировки товаров для их продажи?
Ответ: если товар самозанятого попал под маркировку – необходимо закрыть НПД, открыть ИП и зарегистрироваться в «Честном знаке» как ИП. Не надо применять маркировку только если ваш товар не подпадает под нее по ОКПД 2, либо если вы оказываете, например, услугу по индивидуальному пошиву изделий, тогда это расценивается как услуга, а не как товар.
Иностранные работники
Вопрос: с 01.09.2025 введена госпошлина в размере 500 руб. за постановку иностранных граждан на миграционный учет. Ее оплачивает организация, т.к. является принимающей стороной для работника. Как отразить в учете?
Ответ: оплата госпошлины за получение пакета документов, необходимых для привлечения иностранных работников, оформляется следующими бухгалтерскими проводками:
Дт 26 Кт 68 субсчет «Расчеты по госпошлине» – начислена госпошлина;
Дт 68 субсчет «Расчеты по госпошлине Кт 51 – уплачена госпошлина.
В целях налогового учета нужно учесть следующее. Ст. 13 ч. I НК государственная пошлина отнесена к федеральным налогам, поэтому в целях налогообложения прибыли расходы по оплате госпошлины на основании подп. 1 п. 1 ст. 264 НК относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. Данные расходы не могут быть квалифицированы как расходы по подбору работников (подп. 8 п. 1 ст. 264 НК).
Внешне-экономическая деятельность (ВЭД)
Вопрос: на УСН валютные платежи возможны?
Ответ: да, на УСН возможны валютные платежи, но при этом такие операции нужно учитывать в рублях, даже если деньги поступили в иностранной валюте.
