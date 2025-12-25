Налоговые изменения, переходный период и порядок работы в 2026 году: ответы на вопросы участников московской конференции «Бух.Совет 2026»

АУСН в 2026 году

Вопрос: если единственный директор без ЗП при АУСН сдаются перссведения?

Ответ: нет, при применении автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) не нужно подавать персонифицированные сведения о работниках, включающие персональные данные и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу.

Это указано в ч. 4–6 ст. 2, ч. 11 ст. 17 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Вопрос: можно ли поменять объект «Доходы» АУСН на объект «Доходы минус расходы» УСН в течение года при превышении 60 млн?

Ответ: да. Компании и ИП, утратившие право на АУСН, могут уведомить налоговую о переходе на УСН с даты утраты права. Налогоплательщик должен сразу уведомить об этом налоговую через личный кабинет или не позднее 30 дней со дня получения уведомления налогового органа об утрате права на применение УСН.

Вопрос: на АУСН можно пользоваться двумя уполномоченными банками?

Ответ: законодательство не ограничивает количество расчетных счетов при применении АУСН. Главное, чтобы все они были открыты в уполномоченных банках.

Вопрос: лимит 150 млн руб. по основным средствам распространяется на ИП? В законе 17-ФЗ об этом прямо не указано.

Ответ: условия работы на АУСН прописаны в ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ. Ограничение по остаточной стоимости ОС в 150 млн руб. содержится в подп. 14 ч. 2 этой статьи. Там четко указано, что оно для организаций. Однако ФНС трактует эту норму расширительно и распространяет данный запрет на ИП.

Вопрос: ООО на АУСН, доход не получает, деятельность не ведет. Обязаны ли платить НДФЛ с МРОТ?

Ответ: Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ, устанавливает с 1 января 2026 года правило уплаты страховых взносов коммерческими организациями с нулевой отчетностью, исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). По НДФЛ таких изменений внесено не было. Однако , при применении АУСН в 2026 году начислять взносы за директора из МРОТ не потребуется. Тариф взносов на АУСН нулевой (ст. 18 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Вопрос: с 01.01.2026 ИП на АУСН. Допустим, в октябре 2026 года доход превышает 60 млн рублей. Что дальше? ОСНО с момента превышения или пересчет всего года по ОСНО?

Ответ: если компания превысила лимит доходов для АУСН, она автоматически переходит на общую систему налогообложения (ОСНО) с начала того месяца, в котором произошло превышение (п. 6 ст. 4 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Вопрос: ИП постоянно проживает за границей, деятельность ведет в РФ, сейчас на УСН 6% + 5% НДС. Оборот за 2025 год =30 млн. 4 сотрудника, все резиденты. Может ли ИП перейти в АУСН?

Ответ: НК РФ не связывает уплату налога при УСН со статусом налогового резидентства и местом осуществления деятельности (ст. 346.11 НК). Соответственно, если ИП зарегистрирован в РФ, а работает из-за границы, то не имеет значения, резидент он или нет, он не лишается права применять УСН и дальше, а следовательно, обязан включить доходы от предпринимательской деятельности в налоговую базу по УСН. Аналогично и с АУСН, тем более по что по другим критериям для перехода на АУСН вы подходите.

Вопрос: если ИП на АУСН и в то же время арбитражный управляющий: уплачиваются фиксированные страховые взносы и плюс 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей?

Ответ: да, согласно Федеральному закону от 28.11.2025 № 425-ФЗ, ИП на АУСН, одновременно занимающиеся частной практикой (в том числе в качестве арбитражного управляющего), должны платить страховые взносы в размере 1% от 300 000 рублей только по доходам от частной практики.

Вопрос: Планируется переход на АУСН в середине 2026 года. Как будет считаться количество в 5 человек, по результатам среднесписочного количества: за 2025 год;

за предыдущий месяц (т. к. налоговый период – месяц);

за календарные 12 месяцев (например: переход планируется в июле, значит и количество будет считаться с июля 2025 по июнь 2026 года)? При переходе с АУСН на УСН (например, по причине увеличения штата более 5 человек) какой налоговый режим будет применяться далее? Который был до АУСН — УСН 6%? Доходы, полученные за 2025 год более 20 млн рублей.

Ответ: чтобы перейти на АУСН, на момент перехода , средняя численность работников должна быть не более 5. Количество работников в течение года значения не имеет. Например, в июне работников 6, в июле 5 — на момент перехода условие по численности выполняется.

После утраты права на АУСН, налогоплательщик автоматически считается перешедшим на ОСНО с даты утраты права на АУСН. При этом вы можете перейти на УСН с этой же даты, если подадите в ИФНС уведомление о переходе.

Вопрос: АУСН. ИП фиксированных и 1 % нет, что ИП идет в пенсионный стаж?

Ответ: работа по АУСН идет в пенсионный стаж ИП, хотя фиксированные страховые взносы за себя не платятся. Согласно ст. 13 закона № 400, в страховой стаж засчитывается каждый календарный год применения АУСН, как если бы ИП платил страховые взносы. При этом часть от налога по АУСН идет на пенсионное страхование и отражается на лицевом счете предпринимателя.