Единый цифровой ID, дорожающие звонки и кибер‑вандалы: российский IT-дайджест #19

На этой неделе в российском IT — хакеры, которые стирают инфраструктуру подчистую, единый цифровой ID для пользователей Рунета, рост банкротств разработчиков и новая волна «умных» сервисов от больших экосистем. Бизнесу предлагают платить за маркировку звонков, привыкать к отечественным ОС и смотреть, как ИИ помогает и хирургам, и маркетологам, и тем, кто просто хочет поговорить с цифровыми питомцами. Обо всем этом — в российском IT-дайджесте #19.

