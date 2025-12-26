Единый цифровой ID, дорожающие звонки и кибер‑вандалы: российский IT-дайджест #19

На этой неделе в российском IT — хакеры, которые стирают инфраструктуру подчистую, единый цифровой ID для пользователей Рунета, рост банкротств разработчиков и новая волна «умных» сервисов от больших экосистем. Бизнесу предлагают платить за маркировку звонков, привыкать к отечественным ОС и смотреть, как ИИ помогает и хирургам, и маркетологам, и тем, кто просто хочет поговорить с цифровыми питомцами. Обо всем этом — в российском IT-дайджесте #19.
Один ID на всех: унификация Рунета по номеру телефона
Минцифры планирует ввести единый обезличенный идентификатор пользователя для всех крупных интернет‑сервисов, чтобы точнее считать аудиторию и унифицировать медиаизмерения. По замыслу ведомства, ID будет привязан к номеру телефона, но в статистику попадет уже в обезличенном и зашифрованном виде, передаваемом платформами измерителю Mediascope.
Сейчас один и тот же человек, заходящий с разных устройств и на разные площадки, может учитываться как несколько пользователей, что искажает показатели и затрудняет кроссплатформенные рекламные стратегии. Участники рынка признают, что единый ID может снизить дублирование контактов и повысить прозрачность, но одновременно подчеркивают риски: доступ к механизму должен быть одинаковым для всех игроков, иначе «унификация» быстро превратится в конкурентное преимущество нескольких экосистем.
Когда кибератака — чтобы сжечь все
Инфосистемы Джет отмечают: в 2025 году 76% критических кибератак были нацелены не на кражу данных, а на уничтожение инфраструктуры — через шифровальщики и вайперы, вплоть до полной остановки бизнеса без шанса на восстановление. Злоумышленники все чаще заходят через скомпрометированных подрядчиков, активно используют техники Living‑off‑the‑Land и инструменты с ИИ, а главные жертвы — финсектор, IT и недвижимость.
Для компаний это означает смену парадигмы: вместо надежды на «непробиваемый периметр» — ставка на антихрупкость и регулярные проверки бэкапов. Спрос на аудиты систем резервного копирования вырос вдвое, 74% крупных компаний уже делают тестовые восстановления в изолированных средах, а объектные хранилища с неизменяемыми данными становятся де‑факто стандартом. Также растет интерес к киберучениям и table‑top‑сценариям с участием ИБ, юристов и топ‑менеджмента — чтобы не придумывать план действий уже после того, как все случилось.
Маркировка вызовов: API бесплатно, звонки дороже?
Крупные операторы — Билайн, Мегафон, МТС и Т2 — запустили единую систему маркировки звонков от организаций на базе открытых межоператорских API. С 1 сентября они обязаны показывать абоненту, кто именно звонит — компания или ИП, а сама услуга маркировки ранее стоила бизнесу около 0,3 рубля за вызов и теперь в рамках новых API заявляется как бесплатная.
Региональные игроки видят картину менее радужной: по их оценке, стоимость минуты для юрлиц вырастет в среднем на 40% — с 1,5 до 2,1 рубля, а иногда операторы берут до 50 копеек за сам факт попытки вызова, даже без дозвона. Малые операторы предупреждают о рисках дискриминации и росте затрат корпоративных клиентов, но при этом эксперты отмечают, что открытый API теоретически даст регионам шанс подключаться напрямую и уменьшить зависимость от «большой четверки».
Российский ИИ помогает хирургам на сердце
Ученые создали программное обеспечение с ИИ‑алгоритмами для стерео‑рентгеновского комплекса, которое помогает врачам во время операций на сердце. Система анализирует изображение в реальном времени, подсвечивает зону интереса и позволяет точнее позиционировать инструменты, снижая риск ошибок при сложных вмешательствах.
Для клиник это шаг к более точной и стандартизируемой кардиохирургии: ИИ‑система может повысить качество операций и, потенциально, уменьшить длительность обучения молодых специалистов. Бизнес‑повестка здесь тоже есть — от закупок самого комплекса и ПО до вопросов сертификации, интеграции с медицинскими информационными системами и подготовки персонала, который не боится «умных» подсказок в операционной.
Волна банкротств IT‑компаний: перегретый рынок остывает
За январь–ноябрь 2025 года процедуру банкротства начали 630 IT‑компаний — это примерно на 28% больше, чем годом ранее. Одновременно число ликвидированных игроков выросло на 11%, а из тех, кто массово регистрировался в 2022 году на волне импортозамещения, к концу 2025‑го работает лишь чуть больше половины.
Эксперты объясняют рост банкротств тем, что форсированный спрос 2022–2024 годов сменился режимом экономии и пересмотра IT‑бюджетов. Крупные компании завершили срочную модернизацию, стали внимательнее относиться к ROI проектов, и слабые, нишевые или созданные наспех команды просто не выдерживают конкуренции и падения заказов. Для заказчиков это дополнительный повод жестко проверять подрядчиков на устойчивость — никто не хочет остаться с незавершенной ERP посреди процедуры конкурсного производства.
Аврора 5.2: меньше стекла, больше рабочих интерфейсов
Ростелеком показал крупное обновление дизайна отечественной ОС «Аврора» версии 5.2: система почти полностью отказалась от стекломорфизма ради контрастности и читабельности интерфейсов. Обновились системные переключатели, индикаторы, темы оформления — пользователю дают 10 «атмосфер» от фотореализма до абстракции, выстроенных вокруг контраста «живое против искусственного».
С практической стороны появились новая жестовая модель навигации с нижней панелью, более гибкое управление уведомлениями, переработанный раздел настроек и аутентификации, а также специализированная клавиатура для быстрых и сложных паролей. Важный акцент — режим гибридного рабочего места: планшет на «Авроре» можно превратить в подобие десктопа, подключив монитор и периферию, что критично для тех же полевых сотрудников, заполняющих таблицы и документы после выездов.
RuStore подвел итоги года
VK отчиталась об итогах года RuStore: месячная аудитория магазина приложений достигла 65,5 млн человек, что примерно половина пользователей Рунета. Впервые за три года категорию финансов по числу скачиваний обогнали «полезные инструменты», набрав 21% загрузок против 18% у финтеха; дальше идут покупки (10%), развлечения (8%) и транспорт (7%).
В топ‑приложениях — онлайн‑банк, маркетплейсы, браузер и госуслуги, а среди игр лидируют Tanks Blitz и другие тайтлы с миллионами установок. Параллельно RuStore активно выходит на рынки АТР: число китайских паблишеров выросло в 2,5 раза, их приложения и игры — на 40%, а доходы разработчиков в целом увеличились в четыре раза за год. Для бизнеса это сигнал, что канал сбыта через RuStore уже нельзя воспринимать как «запасной аэродром» — это полноценная витрина с собственной экономикой и конкуренцией.
«Люмены» Яндекса: эмпатия, как сервис
Яндекс анонсировал новую категорию AI‑помощников — «люмены», эмпатичные цифровые сущности для развлечений и повседневного общения. Они должны сопровождать пользователя в сервисах экосистемы, обсуждать просмотренные фильмы, музыку и материалы, давать советы и «подстраиваться» под эмоциональное состояние.
Пока проект находится в тестовой фазе: пользователям предлагают «разбудить своего люмена», который представлен в виде уникального животного, отражающего характер владельца, хотя детали алгоритмов персонализации компания не раскрывает.
Стратегически Яндекс двигается от утилитарных ассистентов к эмоционально вовлеченным AI‑компаньонам, которые формируют привычку постоянного общения с платформой — а это уже вопрос не только UX, но и того, сколько времени ваши сотрудники проводят в развлекательных сервисах под присмотром «эмпатичного» ИИ.
«Атом» запускает конвейер: отечественный электрокар в серийку
Команда «Атом» объявила о запуске конвейерной сборки первого автомобиля PT‑серии, переведя проект из зоны «показали прототип» в режим регулярного производства. Речь идет об электрическом автомобиле, вокруг которого компания уже несколько месяцев выстраивает информационную повестку — вплоть до шуток на Хабре про «челендж писать про Атом каждый день».
Для рынка это сигнал, что отечественные технологические проекты по электромобилям переходят от слайдов и шоукейс‑образцов к реальным поставкам. Для бизнеса и господрядов это в перспективе новые требования к IT‑инфраструктуре транспортных парков — телеметрия, зарядка, интеграция с отечественными ОС в бортовых системах и, конечно, с тем же отечественным софтом документооборота.
Solar и кибербезопасность
«Солар» от Ростелеком продолжает развивать линейку решений по кибербезопасности: компания сообщает об обновленной версии Solar SIEM 2025.2, патенте на новый подход к защите веб‑сервисов от ботов и вредоносного трафика и прогнозе киберугроз на 2026 год. В фокусе — рост роли ИИ в атакующей и защитной активности, эволюция хактивизма и новые уязвимости в массово используемых ОС и продуктах.
Для корпоративных заказчиков это не только повод обновить презентации для совета директоров, но и вполне прикладной вопрос: какие из новых функций реально закрывают регуляторные требования и снижают риски, а какие останутся красивыми слайдами. На фоне статистики по вайперам и инфраструктурным атакам ставка на комплексные SOC‑ и SIEM‑решения все больше выглядит как обязательная строчка в бюджете рядом с бухгалтерией и связью.
