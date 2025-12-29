Обход «белого списка» — можно ли попасть на заблокированные сайты

Обычные VPN и прокси бесполезны hрежиме ограничений: фильтрация трафика происходит на оборудовании оператора с помощью DPI (Deep Packet Inspection) еще до шифрования, блокируя все, кроме «белых» IP.

Главная опасность — мошенники: в сети активно предлагают «гарантированные боты», платные VPN и приложения для обхода за деньги. Такие сервисы крадут данные, устанавливают malware или просто исчезают после оплаты — эксперты настоятельно не рекомендуют переходить по подозрительным ссылкам.