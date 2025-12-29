Минцифры формирует «белый список» сайтов и сервисов, которые операторы связи обязаны обеспечивать при отключении мобильного интернета по соображениям безопасности. Перечень регулярно обновляется — на декабрь 2025 года список расширен до нескольких сотен ресурсов.
Какие сайты в «белом списке»
«Белый список» — это перечень ресурсов, доступных в режиме ограничений мобильного интернета, когда трафик фильтруется для приоритета голосовой связи и критических сервисов.
В него попадают сайты по критериям общественной значимости: государственные порталы, популярные платформы с массовой аудиторией, банки, маркетплейсы и СМИ.
Ведомство выбирает ресурсы по заявкам или по предложению органов власти; список делится на этапы внедрения.
Полный перечень сайтов, работающих без интернета
Актуальный перечень по категориям на декабрь 2025 года.
Государственные органы и сервисы
К списку относятся ключевые порталы власти.
Госуслуги,
Госключ,
Mos.ru
Сайты Президента, Правительства РФ, Госдумы, Совфеда.
Порталы министерств (МВД, МЧС, Минцифры), Генпрокуратуры.
Правительства субъектов РФ, ЦБ РФ, ДЭГ, «Честный ЗНАК».
Почта России, сайт Банка России, АНО «Россия — страна возможностей», ФГАИС «Молодёжь России», Твой ход
Соцсети и коммуникации
Доступны основные российские платформы общения.
ВКонтакте, Одноклассники, Max, Mail.ru, Дзен .
Кинопоиск, VK Видео, RUTUBE, PREMIER, Yappy, Okko
Личные кабинеты МТС, Билайн, МегаФон, Tele2, Ростелеком, Сбермобайл, Т-Мобайл, Эр-Телеком
Комсомольская правда, РБК, Lenta.Ru, Газета.Ru, РИА Новости, Рамблер, Известия, ТАСС
Маркетплейсы и услуги
Включены популярные сервисы повседневного спроса.
Ozon, Wildberries, Avito.
Магнит,
Азбука вкуса, Дикси. Пятерочка. Перекресток. Чижик Много лосося
Сервисы Яндекса, 2ГИС, Gismeteo.
Такси «Максим», РЖД, Туту.ру
HeadHunter.
Домклик,
Цезарь Сателлит.
Какие банки в «белом списке»
В список вошли крупные банки для обеспечения платежей.
Сбербанк.
Т-Банк.
ВТБ.
Альфа-Банк.
Банки.ру.
Минцифры обсуждает включение всех банков и эквайеров.
«Белый список» от операторов связи при отключении интернета
Операторы (МТС, Билайн и др.) реализуют фильтрацию: при ограничениях доступны только «белые» IP, звонки и SMS приоритетны. Список обязателен для всех провайдеров; обновления приходят централизованно от Минцифры.
Как попасть в «белый список» сайтов
Подать заявку в Минцифры через портал или по предложению госорганов. Критерии: массовая аудитория, значимость (финансы, госуслуги, СМИ). Компании передают данные для интеграции; процесс занимает недели.
Обход «белого списка» — можно ли попасть на заблокированные сайты
Обычные VPN и прокси бесполезны hрежиме ограничений: фильтрация трафика происходит на оборудовании оператора с помощью DPI (Deep Packet Inspection) еще до шифрования, блокируя все, кроме «белых» IP.
Главная опасность — мошенники: в сети активно предлагают «гарантированные боты», платные VPN и приложения для обхода за деньги. Такие сервисы крадут данные, устанавливают malware или просто исчезают после оплаты — эксперты настоятельно не рекомендуют переходить по подозрительным ссылкам.
Надежный способ — домашний Wi‑Fi
Единственный рабочий вариант — подключение к стационарному интернету (проводной провайдер или Wi‑Fi в кафе/ТЦ). Мобильные сети фильтруются, а домашние провайдеры не применяют DPI для «белого списка» — доступ к любым сайтам сохраняется.
