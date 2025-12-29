8087 КПП УСН Моб
Общество
Белый список: подробный список сайтов работающих без интернета в 2026 году

Собрали полную информацию по белому списку сайтов Минцифры, которые будут работать даже при отключенном интернете. По мере поступления информации, список будет обновляться.

Минцифры формирует «белый список» сайтов и сервисов, которые операторы связи обязаны обеспечивать при отключении мобильного интернета по соображениям безопасности. Перечень регулярно обновляется — на декабрь 2025 года список расширен до нескольких сотен ресурсов.

Какие сайты в «белом списке»

«Белый список» — это перечень ресурсов, доступных в режиме ограничений мобильного интернета, когда трафик фильтруется для приоритета голосовой связи и критических сервисов. 

В него попадают сайты по критериям общественной значимости: государственные порталы, популярные платформы с массовой аудиторией, банки, маркетплейсы и СМИ.

Ведомство выбирает ресурсы по заявкам или по предложению органов власти; список делится на этапы внедрения.

Полный перечень сайтов, работающих без интернета

Актуальный перечень по категориям на декабрь 2025 года.

Государственные органы и сервисы

К списку относятся ключевые порталы власти.

  • Госуслуги,

    Госключ,

    Mos.ru

  • Сайты Президента, Правительства РФ, Госдумы, Совфеда.

  • Порталы министерств (МВД, МЧС, Минцифры), Генпрокуратуры.

  • Правительства субъектов РФ, ЦБ РФ, ДЭГ, «Честный ЗНАК».

  • Почта России, сайт Банка России, АНО «Россия — страна возможностей», ФГАИС «Молодёжь России», Твой ход

Соцсети и коммуникации

Доступны основные российские платформы общения.

  • ВКонтакте, Одноклассники, Max, Mail.ru, Дзен .

  • Кинопоиск, VK Видео, RUTUBE, PREMIER, Yappy, Okko

  • Личные кабинеты МТС, Билайн, МегаФон, Tele2, Ростелеком, Сбермобайл, Т-Мобайл, Эр-Телеком

  • Комсомольская правда, РБК, Lenta.Ru, Газета.Ru, РИА Новости, Рамблер, Известия, ТАСС

Маркетплейсы и услуги

Включены популярные сервисы повседневного спроса.

  • Ozon, Wildberries, Avito.

  • Магнит,

    Азбука вкуса, Дикси. Пятерочка. Перекресток. Чижик Много лосося

  • Сервисы Яндекса, 2ГИС, Gismeteo.

  • Такси «Максим», РЖД, Туту.ру

  • HeadHunter.

  • Домклик,

    Цезарь Сателлит.

Какие банки в «белом списке»

В список вошли крупные банки для обеспечения платежей.

  • Сбербанк.

  • Т-Банк.

  • ВТБ.

  • Альфа-Банк.

  • Банки.ру.

Минцифры обсуждает включение всех банков и эквайеров.

«Белый список» от операторов связи при отключении интернета

Операторы (МТС, Билайн и др.) реализуют фильтрацию: при ограничениях доступны только «белые» IP, звонки и SMS приоритетны. Список обязателен для всех провайдеров; обновления приходят централизованно от Минцифры.

Как попасть в «белый список» сайтов

Подать заявку в Минцифры через портал или по предложению госорганов. Критерии: массовая аудитория, значимость (финансы, госуслуги, СМИ). Компании передают данные для интеграции; процесс занимает недели.

Обход «белого списка» — можно ли попасть на заблокированные сайты

Обычные VPN и прокси бесполезны hрежиме ограничений: фильтрация трафика происходит на оборудовании оператора с помощью DPI (Deep Packet Inspection) еще до шифрования, блокируя все, кроме «белых» IP.

Главная опасность — мошенники: в сети активно предлагают «гарантированные боты», платные VPN и приложения для обхода за деньги. Такие сервисы крадут данные, устанавливают malware или просто исчезают после оплаты — эксперты настоятельно не рекомендуют переходить по подозрительным ссылкам.

Надежный способ — домашний Wi‑Fi

Единственный рабочий вариант — подключение к стационарному интернету (проводной провайдер или Wi‑Fi в кафе/ТЦ). Мобильные сети фильтруются, а домашние провайдеры не применяют DPI для «белого списка» — доступ к любым сайтам сохраняется.

