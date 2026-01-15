Самостоятельность как тренд: почему поколение Z массово выбирает проектный, а не наемный труд

Новая трудовая реальность

Самостоятельность перестала быть побочным эффектом экономических кризисов. Она становится сознательным выбором. Для поколения Z «работа» — не обязательно офис с пропускной системой и корпоративной столовой. Это набор проектов, клиентов и репутации, аккуратно выстроенный в портфолио.

И это требует не только профессионализма в узкой нише, но и бизнес-навыков: умения управлять доходом, разбираться в договорах, строить личный бренд и планировать риски.

Проблема ясна: система изначально заточена под наем. Банки, налогообложение, социальные гарантии и даже механики выплат выстроены под сотрудников, получающих зарплату каждый месяц. Переход к проектной работе бросает вызов этой инфраструктуре.

Самостоятельный профессионал вынужден осваивать то, что раньше делал отдел кадров: финансовое планирование, юридическое сопровождение, заботу о тех самых социальных «подушках безопасности».