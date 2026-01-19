В 2026 году Татьянин день вновь объединит тех, кто носит имя Татьяна, и миллионов студентов, которые отмечают свой профессиональный праздник. О том, какого числа отмечают Татьянин день, почему он стал символом студенчества, как празднуют День студента в российских вузах, какие традиции и приметы связаны с 25 января и что можно подарить Татьянам и студентам, читайте в этой статье.
Какого числа отмечают Татьянин день в 2026 году
Татьянин день и День студента традиционно отмечают 25 января. Дата у праздника постоянная и не меняется от года к году.
В 2026 году 25 января приходится на воскресенье. У студентов будет дополнительный повод отметить праздник без оглядки на учебу в будний день.
Почему Татьянин день так называется
Праздник назван в честь святой мученицы Татианы Римской. Она жила в III веке и приняла мученическую смерть за христианскую веру.
День ее памяти по старому стилю приходился на 12 января. Это соответствует 25 января по новому григорианскому календарю.
Изначально это была церковная дата. Со временем Татьянин день получил и светское значение, когда к памяти святой добавилась университетская история.
Почему именно Татьяна стала символом студенчества
25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Это произошло как раз в день памяти святой Татианы.
С тех пор дата стала неформальным «днем рождения» университета. Она связала культ святой с жизнью студентов.
В 2005 году 25 января официально объявили Днем российского студенчества. Имя Татьяна и праздник прочно ассоциируются с университетской жизнью, зачетками и сессией.
Как отмечают День студента в России
В российских вузах 25 января проходят концерты и тематические пары. Устраивают встречи выпускников и награждение отличившихся студентов и преподавателей.
Во многих городах проводят студенческие фестивали. Организуют квесты, интеллектуальные игры и благотворительные акции.
Сохраняется «старый» студенческий фольклор. Это шутливые ритуалы на удачу перед экзаменами и посвящения первокурсников.
Студенты ходят вместе в кафе и на городские гуляния. В Москве и крупных городах иногда возрождают традицию бесплатного или льготного угощения студентов в кафе и столовых.
Традиции и приметы на Татьянин день
С Татьяниным днем связано немало поверий. Они бывают церковными и сугубо студенческими.
В православной традиции ставят свечи святой Татиане. Молятся об успехах в учебе и благополучии детей-студентов.
Народные приметы такие.
Если солнце 25 января рано покажется, весна будет теплой. Птицы прилетят раньше обычного.
Морозная погода предвещает хороший урожай.
Студенческие приметы живут своей жизнью. Считается, что 25 января лучше не зубрить перед экзаменом. Нужно «довериться» празднику и слегка отдохнуть, иначе удача может отвернуться.
Одна из самых узнаваемых студенческих традиций в России — ночной «призыв халявы»: студенты распахивают окно, высовываются с раскрытой зачетной книжкой и во всю мощь кричат «Халява, приди!», размахивая зачеткой, а затем сразу ее захлопывают и до экзамена не открывают, чтобы «не спугнуть» удачу.
Что подарить на Татьянин день
Подарки на Татьянин день зависят от того, кому их готовите. Это может быть именинница Татьяна, студент или преподаватель.
Студентам дарят полезные вещи для учебы и отдыха. Вот основные варианты.
Ежедневники и канцелярию.
Термокружки и сертификаты на книги.
Уютные пледы или абонементы в коворкинги и квест-комнаты.
Татьянам-именинницам уместны классические подарки:
Цветы и вкусные подарки.
Косметика и сертификаты на впечатления.
Небольшие символические сувениры со студенческой тематикой, например, яркая обложка на студенческий билет.
Преподавателям преподносят чайные и кофейные наборы. Также хорошие ручки, книги по профессиональным интересам или памятные сувениры от группы.
Небольшая открытка с теплыми пожеланиями создаст хороший настрой. Обязательно добавьте отсылку к сданной или будущей сессии, чтобы вам сопутствовала удача.
