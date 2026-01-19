Какого числа отмечают Татьянин день в 2026 году

Татьянин день и День студента традиционно отмечают 25 января. Дата у праздника постоянная и не меняется от года к году.

В 2026 году 25 января приходится на воскресенье. У студентов будет дополнительный повод отметить праздник без оглядки на учебу в будний день.