Что такое военная пенсия и кому она положена

В законах этот вид обеспечения называется пенсией за выслугу лет, по инвалидности или по случаю потери кормильца для лиц, проходивших военную службу и службу в силовых ведомствах, но в обиходе закрепилось название «военная пенсия». Право на нее имеют не только кадровые военные Минобороны, но и сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, органов госбезопасности, войск гражданской обороны и других ведомств, перечисленных в профильном законе о пенсионном обеспечении силовиков.

Военная пенсия назначается не по возрасту, а при соблюдении условий по выслуге или по факту получения инвалидности либо потери кормильца. При этом порядок расчета и индексации для силовиков отличается от страховой пенсии по старости, которую получают гражданские пенсионеры.