В 2026 году военных пенсионеров ждут сразу несколько важных изменений: повысится размер пенсий, скорректируют понижающий коэффициент, а тем, кто работает «на гражданке», станет актуальнее тема второй пенсии. В статье разберем, кому и какие виды военной пенсии положены, как их рассчитывают, какие права есть у семей военных по потере кормильца и инвалидности, а также при каких условиях бывший военнослужащий может оформить вторую, страховую пенсию по старости.
Что такое военная пенсия и кому она положена
В законах этот вид обеспечения называется пенсией за выслугу лет, по инвалидности или по случаю потери кормильца для лиц, проходивших военную службу и службу в силовых ведомствах, но в обиходе закрепилось название «военная пенсия». Право на нее имеют не только кадровые военные Минобороны, но и сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, органов госбезопасности, войск гражданской обороны и других ведомств, перечисленных в профильном законе о пенсионном обеспечении силовиков.
Военная пенсия назначается не по возрасту, а при соблюдении условий по выслуге или по факту получения инвалидности либо потери кормильца. При этом порядок расчета и индексации для силовиков отличается от страховой пенсии по старости, которую получают гражданские пенсионеры.
Размер военной пенсии с 1 января 2026 года
С 1 января 2026 года пенсии бывших военнослужащих и силовиков рассчитываются исходя из 93,59% от суммы денежного довольствия (оклад по должности + оклад по званию + надбавки) — такой показатель прямо закреплен в законе «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу…». Это означает, что на начало года сохраняется уже повышенный уровень расчетной базы, который был заложен в федеральный бюджет.
Дополнительно предусмотрена индексация военных пенсий осенью: с 1 октября 2026 года размер военных пенсий планируют увеличить еще на 4%, причем при более высокой фактической инфляции процент повышения может быть скорректирован в большую сторону.
Понижающий коэффициент военной пенсии в 2026 году
Военная пенсия выплачивается не в размере 100% довольствия, а в доле, на которую влияет понижающий коэффициент. Именно он «обрезает» итоговую сумму расчета: пенсию считают как положенный процент от денежного довольствия и затем умножают на этот коэффициент.
Коэффициент был введен с 2012 года на уровне 54% с идеей ежегодного роста на 2 процентных пункта до выхода на 100% к 2034 году. Реально его рост неоднократно замораживали, а очередной этап повышения на период до 2025 года был приостановлен отдельным федеральным законом.
На 2026 год понижающий коэффициент установлен и «заморожен» на отметке 93,59%. Депутаты уже обсуждают возможную отмену понижающего коэффициента и переход к расчету из 100% денежного довольствия, но в 2026 году он продолжает применяться.
Индексация военных пенсий в 2026 году
Военные пенсии индексируются ежегодно, при этом ориентиром служит ожидаемая годовая инфляция, заложенная в бюджет. В 2026 году индексация разбита на два ключевых элемента.
На 2026 год запланированы следующие меры индексации:
сохранение повышенного коэффициента денежного довольствия в размере 93,59% с 1 января;
дополнительная индексация военных пенсий с 1 октября 2026 года на 4% одновременно с увеличением денежного довольствия действующих военнослужащих и силовиков.
Если фактическая инфляция окажется выше прогнозной, индексацию могут скорректировать, на это отдельно указывали представители Госдумы.
Как рассчитывается военная пенсия
Размер военной пенсии определяется не только понижающим коэффициентом, но и несколькими ключевыми параметрами. Ниже перечислены основные элементы расчета.
В расчет входят:
оклад по должности;
оклад по воинскому (или специальному) званию;
надбавки (за выслугу лет, службу в особых условиях, на Крайнем Севере, статус ветерана боевых действий и др.);
установленный понижающий коэффициент;
процент, зависящий от выслуги или условия назначения (по инвалидности, по потере кормильца).
Например, военный, уволенный после 20 лет службы, имеет право на 50% денежного довольствия, а за каждый дополнительный год сверх 20 лет добавляется по 3%, вплоть до максимума 85% от довольствия. После этого к рассчитанной сумме применяют понижающий коэффициент 93,59%, что и дает размер пенсии до учета допнадбавок (льготы, повышающие коэффициенты, региональные и иные выплаты).
Виды военной пенсии в России
Закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников силовых ведомств выделяет три основных вида военных пенсий. Эти виды различаются по основанию назначения и формуле расчета.
К основным видам военных пенсий относятся:
пенсия за выслугу лет — назначается при достижении требуемой выслуги или при увольнении по возрасту/здоровью при необходимом общем стаже;
пенсия по инвалидности — устанавливается, если инвалидность наступила в период службы, вскоре после увольнения или связана с полученной военной травмой;
пенсия по потере кормильца — выплачивается нетрудоспособным членам семьи погибшего (или пропавшего без вести) военнослужащего, силовика.
Условия назначения и формулы расчета отличаются для каждого вида, но во всех случаях базой служит денежное довольствие и действующий понижающий коэффициент.
Военная пенсия по потере кормильца
Пенсия по случаю потери кормильца для семей военнослужащих и сотрудников силовых ведомств положена в случае гибели (или признания пропавшим без вести) во время службы либо вследствие полученной на службе травмы. Она призвана заменить утраченный доход кормильца и назначается в фиксированной доле от его денежного довольствия с последующей индексацией.
Кому положена военная пенсия по потере кормильца
Ниже перечислены основные категории нетрудоспособных членов семьи, которые имеют право на военную пенсию по потере кормильца. Важно, чтобы у этих лиц сохранялся статус нетрудоспособных в соответствии с законом.
Право на такую пенсию имеют:
дети, братья, сестры и внуки погибшего или пропавшего без вести военного до 18 лет;
те же лица старше 18 лет, ставшие инвалидами с детства и не имеющие трудоспособных родителей;
дети, братья, сестры и внуки при очном обучении — до 23 лет или до окончания учебы (если оно наступит раньше);
мать, отец и супруг(а), если у них оформлена инвалидность или достигнут возраст 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины);
супруг(а), один из родителей, бабушка, дедушка, брат или сестра, которые не работают и ухаживают за детьми, братьями, сестрами или внуками погибшего в возрасте до 14 лет, независимо от их собственного возраста;
бабушка и дедушка, если нет других родственников, обязанных содержать их по закону.
Размер военной пенсии по потере кормильца в 2026 году
Размер пенсии по случаю потери кормильца зависит от нескольких ключевых факторов. При расчете учитывается не только размер довольствия погибшего, но и состав семьи.
На размер выплаты влияют:
денежное довольствие погибшего или пропавшего военнослужащего;
число нетрудоспособных членов семьи, имеющих право на выплату;
статус происшествия (военная травма, исполнение обязанностей службы).
Базовые размеры устанавливаются как доля от довольствия (в действующем законодательстве используются фиксированные проценты, например 30–40% на каждого члена семьи), затем к ним применяется понижающий коэффициент и индексация. В 2026 году такие пенсии также подлежат индексации: с 1 октября увеличение на 4% распространяется и на выплаты по потере кормильца, как на часть системы военных пенсий.
Военная пенсия по инвалидности
Военная пенсия по инвалидности назначается, если инвалидность наступила при соблюдении одного из нескольких условий. Важно, чтобы инвалидность была связана со службой или наступила вскоре после нее.
Право на военную пенсию по инвалидности возникает, если инвалидность установлена:
в период прохождения службы;
в течение трех месяцев после увольнения;
позже, но вследствие ранения, контузии, заболевания, полученных во время службы.
Она не зависит от выслуги лет: право на выплату возникает из самого факта признания инвалидности в связи со службой. При этом размер зависит от группы инвалидности и причины (военная травма либо заболевание, связанное со службой), а также от денежного довольствия.
Размер военной пенсии по инвалидности в 2026 году
Размер пенсии по инвалидности определяется как установленный законом процент от денежного довольствия. Процент различается по группам инвалидности и по признаку «военная травма / заболевание, связанное со службой».
Таблица: пенсия по инвалидности военнослужащих в 2026 году:
Категория военнослужащего
Группа инвалидности
Причина инвалидности
База для расчета
Размер пенсии
Контрактник / силовик
I группа
Военная травма
Денежное довольствие (оклад + звание)
85% от суммы довольствия
Контрактник / силовик
II группа
Военная травма
Денежное довольствие
85% от суммы довольствия
Контрактник / силовик
III группа
Военная травма
Денежное довольствие
50% от суммы довольствия
Контрактник / силовик
I группа
Заболевание, связанное со службой
Денежное довольствие
75% от суммы довольствия
Контрактник / силовик
II группа
Заболевание, связанное со службой
Денежное довольствие
75% от суммы довольствия
Контрактник / силовик
III группа
Заболевание, связанное со службой
Денежное довольствие
40% от суммы довольствия
Призывник
I группа
Военная травма
Социальная пенсия по инвалидности
300% соцпенсии
Призывник
II группа
Военная травма
Социальная пенсия по инвалидности
250% соцпенсии
Призывник
III группа
Военная травма
Социальная пенсия по инвалидности
175% соцпенсии
Призывник
I группа
Заболевание, полученное во время службы
Социальная пенсия по инвалидности
250% соцпенсии
Призывник
II группа
Заболевание, полученное во время службы
Социальная пенсия по инвалидности
200% соцпенсии
Призывник
III группа
Заболевание, полученное во время службы
Социальная пенсия по инвалидности
150% соцпенсии
Военная пенсия за выслугу лет
Пенсия за выслугу лет — самый распространенный вид военной пенсии. Она назначается за службу в армии и силовых ведомствах при выполнении минимальных требований к выслуге и общему стажу.
В расчете пенсии за выслугу лет учитываются:
денежное довольствие (должность, звание, надбавки);
процент, зависящий от выслуги;
понижающий коэффициент;
надбавки за особые условия, северные районы, статус ветерана боевых действий и др.
Сколько лет выслуги надо для военной пенсии
Для назначения военной пенсии за выслугу лет нужно выполнить одно из условий. Эти правила распространяются на военнослужащих и лиц, приравненных к ним по пенсионному обеспечению.
Необходимо:
не менее 20 лет военной или приравненной службы — тогда пенсия назначается вне зависимости от возраста при увольнении;
либо не менее 25 лет общего трудового стажа, из которых не менее 12,5 года приходится на службу в силовых ведомствах, при увольнении по возрасту или состоянию здоровья, но не ранее 45 лет.
При минимальной выслуге 20 лет пенсионеру полагается 50% денежного довольствия, а за каждый следующий год добавляется по 3%, вплоть до максимума 85%. После этого сумма уменьшается понижающим коэффициентом и индексируется по общим правилам 2026 года.
Вторая пенсия для военных пенсионеров: условия получения
Многие военные пенсионеры продолжают работать «на гражданке» и хотят получать вместе с военной пенсией еще и страховую пенсию по старости — так называемую «вторую пенсию». Закон это допускает, если за гражданский период за военного пенсионера уплачивались страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования.
В 2026 году для назначения страховой пенсии по старости (вторая пенсия к военной) нужны следующие условия:
достижение пенсионного возраста — 59 лет для женщин и 64 года для мужчин в 2026 году;
наличие не менее 15 лет страхового стажа;
набранный индивидуальный пенсионный коэффициент (баллы) не ниже 30.
Эти параметры по стажу и баллам к 2026 году выходят на установленные реформой максимальные значения и дальше расти не будут. Вторая пенсия может быть назначена и тем, кто работал как индивидуальный предприниматель, если он платил за себя страховые взносы и также выполняет условия по возрасту, стажу и баллам.
Таким образом, в 2026 году военные пенсионеры могут иметь сразу два источника дохода: военную пенсию (за выслугу, инвалидность или по потере кормильца, с учетом индексации и понижающего коэффициента) и страховую пенсию по старости при выполнении гражданских условий по стажу и возрасту.
