Как зарегистрироваться в ЕИС: пошаговая инструкция для ИП, юрлиц и физлиц

Как зарегистрироваться в ЕИС по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ: требования, документы, УКЭП, МЧД, настройка рабочего места, сроки и причины отказа в аккредитации.

Единая информационная система закупок (ЕИС) — это государственный портал, предназначенный для размещения и проведения закупок по Федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. В ЕИС публикуются извещения о тендерах, планы-графики, протоколы и сведения о участниках, а также доступны реестры контрактов, недобросовестных поставщиков и нормативные акты.

Регистрация в ЕИС — обязательная процедура для всех, кто планирует участвовать в государственных закупках. Без нее невозможно:

  • Участвовать в конкурсных тендерах по № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

  • Получать аккредитацию на федеральных электронных торговых площадках (ЭТП).

  • Включаться в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ).

Ниже создали подробную пошаговую инструкцию для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и физических лиц, с акцентом на ключевые этапы — от получения электронной подписи до получения аккредитации.

Кто может зарегистрироваться в ЕИС?

В ЕИС могут зарегистрироваться:

  • Юридические лица — организации, проводящие закупки за счет бюджетных средств или иных источников.

  • Индивидуальные предприниматели (ИП) — участвуют в закупках как поставщики, подрядчики или исполнители.

  • Физические лица — могут выступать участниками закупок по 44‑ФЗ на общих основаниях, в том числе в конкурентных процедурах, если соблюдают требования закона и документации.

Также в систему входят операторы торговых площадок и уполномоченные органы контроля и надзора.

Обязательные требования для регистрации

Для полноценной работы в ЕИС необходимо выполнить следующие требования:

Требование

Описание

Учетная запись в ЕСИА «Госуслуги»

Обязательна для всех участников. Не допускается использование сторонних сервисов из-за рисков информационной безопасности.

Электронная подпись (ЭЦП)

Сертификат КЭП на руководителя или доверенное лицо — обязательный элемент.

Сертифицированный токен

Для хранения закрытого ключа ЭЦП (не требуется для физлиц).

Машиночитаемая доверенность (МЧД)

Для представления лица от имени юридического лица.

Настроенное рабочее место

С поддержкой TLS, криптопровайдера и рекомендованных браузеров.

Пакет документов для регистрации

Юридическое лицо

ИП

Физлицо

1

Название организации

ФИО

ФИО

2

ИНН организации

ИНН

ИНН

3

ФИО и должность лица без доверенности

4

ИНН директора

5

Паспорт директора

Паспорт

Паспорт

6

Наименование и код страны (по КСМ)

Наименование и код страны

Наименование и код страны

7

Адрес организации

Почтовый и фактический адрес

Почтовый и фактический адрес

8

Электронная почта и телефон

Электронная почта и телефон

Электронная почта и телефон

9

Адрес сайта организации

10

ОГРН

ОГРНИП

11

Выписка из ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРИП

12

Подтверждение статуса МСП (при наличии)

Подтверждение статуса МСП (при наличии)

13

Дата регистрации и причина учета в Налоговой

Дата регистрации и постановки на учет

14

Коды видов экономической деятельности

15

Копии учредительных документов

16

Решение о согласии на крупные сделки

17

Информация о привлечении к ответственности

При отсутствии данных в ЕГРЮЛ или ЕГРИП система автоматически отправляет запрос в Федеральную налоговую службу на проверку.

Часть сведений ЕИС получает напрямую из ФНС, поэтому не все документы нужно загружать вручную

Электронная подпись (ЭЦП) и аккредитация в ЕИС

Для участия в закупках необходим усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Она оформляется в аккредитованных удостоверяющих центрах:

  • Руководители бюджетных организаций — УЦ Казначейства.

  • Юридические лица и ИП — УЦ ФНС или коммерческие УЦ (аккредитованные Минцифры).

  • Физические лица — УЦ ФНС или УЦ с аккредитацией по физлицам.

Электронная подпись — неотъемлемая часть процесса регистрации. Без нее невозможно подписать заявку, участвовать в тендерах или получить аккредитацию.

Машиночитаемая доверенность (МЧД)

МЧД — цифровой документ, который заменяет бумажную доверенность. Она используется:

  • При подаче заявок.

  • В аукционах.

  • При подписании контрактов.

Сертифицированный токен

Согласно требованиям УЦ ФНС, сертификат КЭП может храниться только на сертифицированном токене (ФСТЭК или ФСБ).

  • Токен — внешний носитель (похож на флешку), вставляется в компьютер для авторизации и подписи документов.

  • Для физлиц — токен не требуется.

Настройка рабочего места

Для работы в ЕИС необходимо:

1. Установить браузер с поддержкой TLS (рекомендуются: Яндекс Браузер, Спутник, Chromium-Gost).

2. Добавить домены gosuslugi.ru и zakupki.gov.ru в список доверенных узлов.

3. Установить и настроить криптопровайдер — КриптоПро CSP 5.0 (с плагином и расширением).

Не все браузеры поддерживают работу с ЕИС. Использование нерекомендованных браузеров может привести к ошибкам или отказу в открытии страниц.

Пошаговая инструкция регистрации

Регистрация в ЕИС для ИП

  1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах как физлицо, подтвердите учетку (паспорт, СНИЛС, МФЦ/почта) — до 5 дней.

  2. В личном кабинете Госуслуг добавьте профиль ИП: укажите ОГРНИП, ФИО, телефон — проверка ФНС до 5 дней.

  3. Перейдите на zakupki.gov.ru, войдите через Госуслуги в «Личный кабинет участника закупок», разрешите доступ к данным.

  4. Заполните форму: проверьте данные из ЕСИА (ИНН, ОГРНИП, выписка ЕГРИП), добавьте контакты, email, статус МСП; прикрепите скан паспорта и документы.

  5. Подпишите заявку КЭП и отправьте — проверка до 5 дней, автоматическое включение в ЕРУЗ и аккредитацию на 8 ЭТП.

У ИП не требуется отдельная учетная запись на Госуслугах для бизнеса — достаточно регистрации как физлица.

Регистрация юридического лица

  1. Руководитель входит в личный кабинет на Госуслугах, добавляет организацию (проверка ФНС занимает до 5 дней).

  2. Перейти на zakupki.gov.ru → Личный кабинет → авторизация через ЕСИА, выбрать юрлицо из списка.

  3. Заполнить форму: данные из ЕСИА (выписка ЕГРЮЛ, контакты), прикрепить документы (паспорт, максимальная сумма контракта).

  4. Подписать КЭП и отправить — модерация до 5 дней, автоматическая аккредитация на 8 ЭТП.

Добавление сотрудников и настройка доступа

  1. В Госуслугах (под учетной записью руководителя) перейдите в «Все организации и роли» → выберите организацию → «Сотрудники» → «Добавить сотрудника» (ФИО, email, СНИЛС).

  2. Сотрудник подтверждает приглашение по email и входит в организацию на Госуслугах.

  3. В ЕИС («Личный кабинет») → «Администрирование» → «Пользователи» → "Добавить пользователя» или выбрать существующего → назначить роли (просмотр, подача заявок).

  4. Для прав с МЧД: клик на пиктограмму у полномочия → «Выпустить доверенность» (автозаполнение, срок, передоверие) → подписать КЭП.

Регистрация в ЕИС как участник закупок

Пошаговая инструкция:

  1. Перейдите на zakupki.gov.ru → «Личный кабинет участника закупок» → войдите через Госуслуги.

  2. Выберите тип участника (ИП/юрлицо/физлицо), разрешите доступ к данным ЕСИА, заполните анкету (контакты, макс. сумма контракта, скан паспорта).

  3. Подпишите КЭП и отправьте — модерация, включение в ЕРУЗ (обычно занимает 1 день), уведомление по email.

После регистрации настройте профиль: добавьте документы, уведомления, сотрудников; проверьте статус в ЕРУЗ. Руководство пользователя ЕИС доступно на сайте для детальных инструкций.

Регистрация в ЕИС по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Регистрация в ЕИС обязательна для участия в закупках по 44-ФЗ (на поставку товаров, работ, услуг) и 223-ФЗ (на выполнение работ по капитальному ремонту, закупки в рамках строительства и т.д.).

  • По 44-ФЗ — госзакупки; обязательна для электронных аукционов/конкурсов; статус МСП/СОНКО из ЕИС влияет на допуск.

  • По 223-ФЗ — корпоративные закупки; дополнительные данные в профиле (планы заказчика); участие на выбранных ЭТП заказчика.

Сроки регистрации

Этап

Срок

Оформление сертификата КЭП и настройка ПК

1–3 дня

Регистрация руководителя в ЕСИА

5 дней

Создание профиля организации в ЕСИА

5 дней

Внесение данных в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ)

5 дней

Аккредитация на торговых площадках

1 день

Общий срок: до 16 рабочих дней
Сокращение времени: если руководитель уже имеет профиль в ЕСИА — процесс может занять несколько дней.

Возможные причины отказа в регистрации

  1. Ошибки при оформлении документов.

  2. Нарушение правил форматирования или ввода данных.

  3. Организация является офшорной — регистрация запрещена.

Исключение из ЕИС

Может произойти в течение 3 дней по следующим причинам:

  • Участник подал заявление на исключение через личный кабинет.

  • Юридическое лицо прекратило свою деятельность.

  • Адрес организации находится в офшорных зонах.

  • Казначейство получило судебный акт о запрете регистрации.

