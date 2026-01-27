Единая информационная система закупок (ЕИС) — это государственный портал, предназначенный для размещения и проведения закупок по Федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. В ЕИС публикуются извещения о тендерах, планы-графики, протоколы и сведения о участниках, а также доступны реестры контрактов, недобросовестных поставщиков и нормативные акты.

Регистрация в ЕИС — обязательная процедура для всех, кто планирует участвовать в государственных закупках. Без нее невозможно:

Участвовать в конкурсных тендерах по № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

Получать аккредитацию на федеральных электронных торговых площадках (ЭТП).

Включаться в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ).

Ниже создали подробную пошаговую инструкцию для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и физических лиц, с акцентом на ключевые этапы — от получения электронной подписи до получения аккредитации.