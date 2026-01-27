Единая информационная система закупок (ЕИС) — это государственный портал, предназначенный для размещения и проведения закупок по Федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. В ЕИС публикуются извещения о тендерах, планы-графики, протоколы и сведения о участниках, а также доступны реестры контрактов, недобросовестных поставщиков и нормативные акты.
Регистрация в ЕИС — обязательная процедура для всех, кто планирует участвовать в государственных закупках. Без нее невозможно:
Получать аккредитацию на федеральных электронных торговых площадках (ЭТП).
Включаться в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ).
Ниже создали подробную пошаговую инструкцию для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и физических лиц, с акцентом на ключевые этапы — от получения электронной подписи до получения аккредитации.
Кто может зарегистрироваться в ЕИС?
В ЕИС могут зарегистрироваться:
Юридические лица — организации, проводящие закупки за счет бюджетных средств или иных источников.
Индивидуальные предприниматели (ИП) — участвуют в закупках как поставщики, подрядчики или исполнители.
Физические лица — могут выступать участниками закупок по 44‑ФЗ на общих основаниях, в том числе в конкурентных процедурах, если соблюдают требования закона и документации.
Также в систему входят операторы торговых площадок и уполномоченные органы контроля и надзора.
Обязательные требования для регистрации
Для полноценной работы в ЕИС необходимо выполнить следующие требования:
Требование
Описание
Учетная запись в ЕСИА «Госуслуги»
Обязательна для всех участников. Не допускается использование сторонних сервисов из-за рисков информационной безопасности.
Электронная подпись (ЭЦП)
Сертификат КЭП на руководителя или доверенное лицо — обязательный элемент.
Сертифицированный токен
Для хранения закрытого ключа ЭЦП (не требуется для физлиц).
Машиночитаемая доверенность (МЧД)
Для представления лица от имени юридического лица.
Настроенное рабочее место
С поддержкой TLS, криптопровайдера и рекомендованных браузеров.
Пакет документов для регистрации
№
Юридическое лицо
ИП
Физлицо
1
Название организации
ФИО
ФИО
2
ИНН организации
ИНН
ИНН
3
ФИО и должность лица без доверенности
—
—
4
ИНН директора
—
—
5
Паспорт директора
Паспорт
Паспорт
6
Наименование и код страны (по КСМ)
Наименование и код страны
Наименование и код страны
7
Адрес организации
Почтовый и фактический адрес
Почтовый и фактический адрес
8
Электронная почта и телефон
Электронная почта и телефон
Электронная почта и телефон
9
Адрес сайта организации
—
—
10
ОГРН
ОГРНИП
—
11
Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРИП
—
12
Подтверждение статуса МСП (при наличии)
Подтверждение статуса МСП (при наличии)
—
13
Дата регистрации и причина учета в Налоговой
Дата регистрации и постановки на учет
—
14
Коды видов экономической деятельности
—
—
15
Копии учредительных документов
—
—
16
Решение о согласии на крупные сделки
—
—
17
Информация о привлечении к ответственности
—
—
При отсутствии данных в ЕГРЮЛ или ЕГРИП система автоматически отправляет запрос в Федеральную налоговую службу на проверку.
Часть сведений ЕИС получает напрямую из ФНС, поэтому не все документы нужно загружать вручную
Электронная подпись (ЭЦП) и аккредитация в ЕИС
Для участия в закупках необходим усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Она оформляется в аккредитованных удостоверяющих центрах:
Руководители бюджетных организаций — УЦ Казначейства.
Юридические лица и ИП — УЦ ФНС или коммерческие УЦ (аккредитованные Минцифры).
Физические лица — УЦ ФНС или УЦ с аккредитацией по физлицам.
Электронная подпись — неотъемлемая часть процесса регистрации. Без нее невозможно подписать заявку, участвовать в тендерах или получить аккредитацию.
Машиночитаемая доверенность (МЧД)
МЧД — цифровой документ, который заменяет бумажную доверенность. Она используется:
При подаче заявок.
В аукционах.
При подписании контрактов.
Сертифицированный токен
Согласно требованиям УЦ ФНС, сертификат КЭП может храниться только на сертифицированном токене (ФСТЭК или ФСБ).
Токен — внешний носитель (похож на флешку), вставляется в компьютер для авторизации и подписи документов.
Для физлиц — токен не требуется.
Настройка рабочего места
Для работы в ЕИС необходимо:
1. Установить браузер с поддержкой TLS (рекомендуются: Яндекс Браузер, Спутник, Chromium-Gost).
2. Добавить домены gosuslugi.ru и zakupki.gov.ru в список доверенных узлов.
3. Установить и настроить криптопровайдер — КриптоПро CSP 5.0 (с плагином и расширением).
Не все браузеры поддерживают работу с ЕИС. Использование нерекомендованных браузеров может привести к ошибкам или отказу в открытии страниц.
Пошаговая инструкция регистрации
Регистрация в ЕИС для ИП
Зарегистрируйтесь на Госуслугах как физлицо, подтвердите учетку (паспорт, СНИЛС, МФЦ/почта) — до 5 дней.
В личном кабинете Госуслуг добавьте профиль ИП: укажите ОГРНИП, ФИО, телефон — проверка ФНС до 5 дней.
Перейдите на zakupki.gov.ru, войдите через Госуслуги в «Личный кабинет участника закупок», разрешите доступ к данным.
Заполните форму: проверьте данные из ЕСИА (ИНН, ОГРНИП, выписка ЕГРИП), добавьте контакты, email, статус МСП; прикрепите скан паспорта и документы.
Подпишите заявку КЭП и отправьте — проверка до 5 дней, автоматическое включение в ЕРУЗ и аккредитацию на 8 ЭТП.
У ИП не требуется отдельная учетная запись на Госуслугах для бизнеса — достаточно регистрации как физлица.
Регистрация юридического лица
Руководитель входит в личный кабинет на Госуслугах, добавляет организацию (проверка ФНС занимает до 5 дней).
Перейти на zakupki.gov.ru → Личный кабинет → авторизация через ЕСИА, выбрать юрлицо из списка.
Заполнить форму: данные из ЕСИА (выписка ЕГРЮЛ, контакты), прикрепить документы (паспорт, максимальная сумма контракта).
Подписать КЭП и отправить — модерация до 5 дней, автоматическая аккредитация на 8 ЭТП.
Добавление сотрудников и настройка доступа
В Госуслугах (под учетной записью руководителя) перейдите в «Все организации и роли» → выберите организацию → «Сотрудники» → «Добавить сотрудника» (ФИО, email, СНИЛС).
Сотрудник подтверждает приглашение по email и входит в организацию на Госуслугах.
В ЕИС («Личный кабинет») → «Администрирование» → «Пользователи» → "Добавить пользователя» или выбрать существующего → назначить роли (просмотр, подача заявок).
Для прав с МЧД: клик на пиктограмму у полномочия → «Выпустить доверенность» (автозаполнение, срок, передоверие) → подписать КЭП.
Регистрация в ЕИС как участник закупок
Пошаговая инструкция:
Перейдите на zakupki.gov.ru → «Личный кабинет участника закупок» → войдите через Госуслуги.
Выберите тип участника (ИП/юрлицо/физлицо), разрешите доступ к данным ЕСИА, заполните анкету (контакты, макс. сумма контракта, скан паспорта).
Подпишите КЭП и отправьте — модерация, включение в ЕРУЗ (обычно занимает 1 день), уведомление по email.
После регистрации настройте профиль: добавьте документы, уведомления, сотрудников; проверьте статус в ЕРУЗ. Руководство пользователя ЕИС доступно на сайте для детальных инструкций.
Регистрация в ЕИС по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Регистрация в ЕИС обязательна для участия в закупках по 44-ФЗ (на поставку товаров, работ, услуг) и 223-ФЗ (на выполнение работ по капитальному ремонту, закупки в рамках строительства и т.д.).
По 44-ФЗ — госзакупки; обязательна для электронных аукционов/конкурсов; статус МСП/СОНКО из ЕИС влияет на допуск.
По 223-ФЗ — корпоративные закупки; дополнительные данные в профиле (планы заказчика); участие на выбранных ЭТП заказчика.
Сроки регистрации
Этап
Срок
Оформление сертификата КЭП и настройка ПК
1–3 дня
Регистрация руководителя в ЕСИА
5 дней
Создание профиля организации в ЕСИА
5 дней
Внесение данных в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ)
5 дней
Аккредитация на торговых площадках
1 день
Общий срок: до 16 рабочих дней
Сокращение времени: если руководитель уже имеет профиль в ЕСИА — процесс может занять несколько дней.
Возможные причины отказа в регистрации
Ошибки при оформлении документов.
Нарушение правил форматирования или ввода данных.
Организация является офшорной — регистрация запрещена.
Исключение из ЕИС
Может произойти в течение 3 дней по следующим причинам:
Участник подал заявление на исключение через личный кабинет.
Юридическое лицо прекратило свою деятельность.
Адрес организации находится в офшорных зонах.
Казначейство получило судебный акт о запрете регистрации.
Начать дискуссию