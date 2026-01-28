10 ответов экономиста про индивидуальный инвестиционный счет 

Сейчас минимальный срок, в течение которого счет должен оставаться открытым для получения льгот, составляет всего лишь пять лет. В будущем он будет расти, поэтому выгоднее всего открыть ИИС уже в 2026 году. В статье расскажем, что важно знать, чтобы использовать эту возможность по максимуму.
Что такое индивидуальный инвестиционный счет и какие льготы и налоговые вычеты он дает
Это разновидность брокерского счета, который предоставляет льготы от государства. Он позволяет не платить налог на прибыль и/или вернуть часть финансов, которые вы потратили на НДФЛ.
До 2024 года существовали два типа ИИС:
тип А позволяет вернуть уплаченный НДФЛ;
тип Б для тех, кто не платит НДФЛ — с ним можно не платить налог на прибыль.
Сейчас можно открыть только ИИС третьего типа, ИИС-3. Он дает и возврат налогов, и освобождение от НДФЛ на инвестиционный доход. Счета первых двух типов можно трансформировать в ИИС-3, сохранив все сроки и активы.
В течение какого минимального срока ИИС должен быть открытым, чтобы получить налоговый вычет
Это зависит от типа вашего счета. Для ИИС типов А и Б, которые открывались до 2024 года, он составляет три года. А минимальный срок владения счетами, открытыми в 2024–2026 годах, — пять лет. Постепенно он будет увеличен до десяти.
Когда срок завершается, владелец может закрыть ИИС и воспользоваться льготами: возвращать НДФЛ по взносам (кстати, это можно делать ежегодно, не нужно ждать 5 лет) и полностью освободить инвестиционный доход до 30 миллионов рублей от налога.
Кто может открыть ИИС
Любой совершеннолетний налоговый резидент РФ, то есть человек, который проживает в России 183 дня и больше. Наличие гражданства РФ при этом не обязательно, главное, чтобы был ИНН. Если хотите вернуть именно вычет за НДФЛ — вы должны быть трудоустроены с НДФЛ.
Второй вариант — получать вычет по типу Б, то есть не платить налог с прибыли.
Также можно создать ИИС на ребенка, которому уже исполнилось 14 лет. Пенсионеры, самозанятые и госслужащие тоже могут открывать счета, как и военнослужащие (но здесь лучше конкретно уточнить в своей воинской части). По сути, никаких ограничений нет.
В чем плюсы ИИС-3
Этот счет отлично поможет накопить на крупную покупку, не выводя при этом деньги, ведь, чтобы не потерять льготы, вы должны продержать ИИС открытым пять лет.
Если же вы не готовы на пять лет замораживать деньги, то можно открыть счет сейчас, положить на него деньги в декабре, когда будут заканчиваться четыре года, а в следующем году сразу их вернуть — и одновременно получить налоговый вычет по НДФЛ, 13–22% в зависимости от вашей ставки.
Это очень удобно и выгодно. Представьте: вы вносите 28 декабря, скажем, 400 тысяч рублей, 1 января подаете заявление на вычет и в этом же месяце уже получаете обратно 52 тысячи. Но подчеркну: сам счет нужно продержать открытым нынешний минимальный срок (пять лет для ИИС-3, три года для ИИС типов А и Б), чтобы все было законно.
Еще одно преимущество ИИС-3: сейчас вы можете открыть сразу три счета у одного или нескольких брокеров, и вы сразу зафиксируете действующий минимальный срок. Также их можно открывать по очереди, чтобы получать выгоды каждый год. Например, открыть сейчас, получить вычет в 2030 году, а в 2031 уже вернуть все деньги.
Сколько денег можно максимально вносить на ИИС ежегодно
Старые ИИС типа А и Б можно пополнить на сумму до 1 млн рублей в год, налоговый вычет вы получите только с 400 тысяч рублей в год. ИИС-3 можно пополнять на любую сумму, ограничений нет. Но вычет также начисляется с 400 тысяч.
В январе 2026 года появилось нововведение: если вы открываете счет ребенку, вносите деньги в его пользу, то вычет будет предоставляться с 500 тысяч рублей. Если так сделают оба родителя, то они смогут получить вычет с миллиона.
Это существенно упрощает создание капитала для ребенка — можно накопить на образование или к его 18-летию иметь весомую сумму для какой-то цели.
Какие финансовые инструменты можно размещать на ИИС
Основной смысл ИИС в том, чтобы продвигать российские активы, поэтому можно купить любые из них.
Индивидуальный инвестиционный счет позволяет приобретать:
российские ценные бумаги;
депозитарные расписки российских эмитентов и российских паевых фондов;
драгоценные металлы, например, через биржевые паевые инвестиционные фонды.
Кстати, все деньги, которые есть на счете, хранятся только в рублях, придержать доллары или другую валюту нельзя.
Если вы хотите суперконсервативную стратегию, то можно пополнить ИИС и положить деньги в фонд ликвидности. По доходности вы получите примерный аналог вклада, а позже еще и оформите налоговый вычет.
Можно ли досрочно снять деньги с ИИС без потерь
Обычно деньги можно вывести только при закрытии счета, иначе придется вернуть уже полученный вычет. Но есть важное исключение: можно использовать часть, если нужно оплатить дорогостоящее медицинское лечение.
Для этого нужно будет предоставить брокеру договор на медицинские услуги. Тогда вы сохраните за собой право на вычеты, которые уже были получены, и при этом выведете деньги.
В других случаях лучше дождаться необходимого минимального срока по ИИС, чтобы не терять льготы.
Можно ли одновременно владеть несколькими ИИС у разных брокеров
Если у вас открыт старый ИИС типа А или Б, то открыть второй счет нельзя. Надо реорганизовать его в ИИС-3 либо закрыть, если уже прошло три года. Если же открыт ИИС третьего типа, то можно открыть три — как у одного брокера, так и у разных.
Я советую это делать у разных брокеров, потому что с 2026 года деньги на ИИС страхуются на сумму 1,4 миллиона рублей. Если вы откроете три счета у разных брокеров, то везде деньги будут застрахованы на эту сумму.
Важно понимать: страхуются именно деньги в случае, если, например, управляющая компания либо брокер обанкротится, а не наши рыночные убытки, которые в теории можно получить.
Превышает ли доход с ИИС обычную банковскую ставку депозита или нет
Смотря как инвестировать. В целом получается плюс 13% минимум к любым инвестициям. И сейчас, когда ставка Центрального банка довольно высока, можно зафиксировать хорошую доходность по облигациям федерального займа. На ближайшие 15 лет получится закрепить доходность 14% за счет купонов и роста облигации. Если это делать на ИИС и при этом возвращать 13% НДФЛ, то получается 27% годовых.
Если грамотно управлять этим счетом, выбирать хорошие качественные облигации для покупки, то доходность может быть реально намного выше, чем по банковским вкладам.
При этом, если мы покупаем облигацию на пять лет, фиксируем купон, то сумма у нас закрепляется на весь этот срок. Не нужно будет потом пролонгировать, как вклады, с которых еще и налоги платить придется. А с ИИС получаете хорошую доходность, вычеты и при этом не нужно будет платить налог на доход. По такой стратегии можно копить на крупные покупки: машину или первоначальный взнос на квартиру.
Есть ли у ИИС скрытые комиссии
Нет, сам по себе ИИС — продукт бесплатный. Но важно уточнять размер комиссии брокера, с которым вы собираетесь работать, комиссии за открытие брокерского счета в конкретной компании. У всех разные тарифы, и важно узнать это сразу.
При этом есть налог на дивиденды: облагаются даже те, которые поступают на ИИС (в отличие от, например, купонов по облигациям, которые налогом не облагаются).
Если вы получаете дивиденды на ИИС, они могут «падать» сразу на вашу банковскую карту (с обычным брокерским счетом так делать нельзя). Можно договориться с брокером, чтобы дивиденды приходили сразу на карту, и даже немного увеличить доходность.
Например, вам на карту приходят дивиденды в размере 50 тысяч. Дальше вы их возвращаете обратно на ИИС и получаете еще сверху налоговый вычет 13%, то есть 6500 рублей. Согласитесь, довольно приятная функция.
Также по брокерским счетам есть комиссии за приобретение и продажу ценных бумаг. Они также описаны в тарифах, и вам просто нужно уточнить, сколько понадобится заплатить (обычно это около 0,4% от суммы сделки).
Что в итоге
ИИС — отличный инструмент для увеличения дохода, которым обязательно нужно пользоваться. Если вы резидент РФ, то рекомендую обязательно открыть ИИС-3, даже если сейчас вы не платите НДФЛ. Он будет работать на вас долго. Если через 5–10 лет вы решите устроиться в найм, то у вас уже будет ИИС, который можно в любой момент закрыть.
Если вы все же не планируете работать в найме, то все равно открывайте ИИС, даже если не готовы замораживать деньги на пять лет. Например, на четвертый год «жизни» счета вы можете начать инвестировать, и уже в следующем году вернете себе все деньги и освободитесь от налога на прибыль.
