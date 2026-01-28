10 ответов экономиста про индивидуальный инвестиционный счет 

В чем плюсы ИИС-3

Этот счет отлично поможет накопить на крупную покупку, не выводя при этом деньги, ведь, чтобы не потерять льготы, вы должны продержать ИИС открытым пять лет.

Если же вы не готовы на пять лет замораживать деньги, то можно открыть счет сейчас, положить на него деньги в декабре, когда будут заканчиваться четыре года, а в следующем году сразу их вернуть — и одновременно получить налоговый вычет по НДФЛ, 13–22% в зависимости от вашей ставки.

Это очень удобно и выгодно. Представьте: вы вносите 28 декабря, скажем, 400 тысяч рублей, 1 января подаете заявление на вычет и в этом же месяце уже получаете обратно 52 тысячи. Но подчеркну: сам счет нужно продержать открытым нынешний минимальный срок (пять лет для ИИС-3, три года для ИИС типов А и Б), чтобы все было законно.

Еще одно преимущество ИИС-3: сейчас вы можете открыть сразу три счета у одного или нескольких брокеров, и вы сразу зафиксируете действующий минимальный срок. Также их можно открывать по очереди, чтобы получать выгоды каждый год. Например, открыть сейчас, получить вычет в 2030 году, а в 2031 уже вернуть все деньги.