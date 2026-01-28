Правовой статус промптов: можно ли их защитить

Защищается ли промпт авторским правом

Согласно Гражданскому кодексу объекты авторского права обязательно должны быть созданы творческим трудом и выражены в объективной форме. Промпт точно соответствует второму критерию, но творческий труд автора в данном случае у многих вызывает сомнения. Как я уже упоминал, промпт может создаваться под определенную систему с соблюдением некоторых технических требований, что ограничивает творчество.

Однако промпт вполне может быть защищен авторским правом, если совпадает с охраняемыми объектами по трем существенным критериям:

содержит творческий вклад автора;

выражен в объективной форме;

может приносить коммерческую выгоду.

На данный момент в практике нет однозначности. Это ставит авторов промптов в уязвимое положение. Промпты с трудом признаются объектами авторского права, поскольку:

Они часто слишком коротки и функциональны.

Носят инструментальный характер.

Сложно доказать «творческий характер» в юридическом смысле.

Промпты находятся на стыке научно-технического и творческого подхода, именно поэтому сложности в регулировании есть и, вероятно, будут в будущем. Их можно даже отнести к инструментам, обеспечивающим функционал.

Получается, человек создает уникальную комбинацию команд, получает результат, но не имеет прав ни на результат, ни на промт. Некоторые платформы действительно дают пользователям лишь лицензию на использование сгенерированных объектов, оставляя комплекс исключительных прав за собой. Автор промпта, чей навык является главным, остается ни с чем, а тем временем любой может использовать готовую текстовую комбинацию и получить аналогичный результат.

Доказать творческий вклад в отношении промпта в большинстве случаев будет сложно. Одна фраза разными людьми может быть воспринята как действительно уникальный текст с элементами творческого участия автора и как технически верно сформулированная инструкция. Субъективный взгляд в этом вопросе на данный момент имеет большое значение.

Пример единого промпта с разным результатом генераций. Источник: Лирейт

Многие эксперты пока склонны видеть в промптах именно инструкцию, которую по закону защитить авторским правом нельзя. Ведь цель промпта — это решение определенной практической задачи. Однако здесь можно провести аналогию с кодом, который по закону охраняется как литературное произведение, несмотря на его техническую природу.

Я считаю, что некоторые промты все же должны быть защищены наравне с уникальными текстами, чтобы мотивировать авторов к расширению возможностей использования нейросетей, монетизации этого навыка. Защита промптов превратит промптинг из хобби в профессию, появятся лицензии и защищенные библиотеки.

Сейчас в России нет норм, которые регулировали бы защиту промптов, но в скором будущем этот вопрос закономерно всплывет. Судебная практика пока тоже не дает однозначных ответов, потому что споров фактически нет. Однако довольно распространены целые базы промптов, которые используются множеством людей, при этом автор не получает за это ни копейки.

Вопрос о границах правомерного использования охраноспособных промптов тоже остается открытым. Прямое заимствование промпта для генерации контента через нейросеть с трудом подпадает под классические способы использования из ст. 1270 ГК. Однако, учитывая, что перечень способов использования в законе не исчерпывающий, окончательное решение о том, является ли такое действие нарушением, останется за судебной практикой, которая будет оценивать конкретные обстоятельства.

В ближайшие несколько лет предполагаю развитие таких тенденций:

Длинные, структурированные запросы с элементами творческого вклада начнут рассматривать как потенциальные объекты защиты.

Промпт на 500 слов с условиями, ветвлениями, яркими описаниями и стилистическими конструкциями станет проще признать литературным произведением с творческим замыслом.

Если промпты собраны в систему, базу данных, руководство, можно будет защищать их как сборник.

Согласно ст. 1260 ГК, составное произведение охраняется, если по подбору или расположению материалов оно является результатом творческого труда. Однако каждый отдельный промпт в данном случае не будет защищен.

Уже сейчас не распространяйте ваши промпты поштучно. Создайте уникально структурированный курс, гайд, энциклопедию промптов с пояснениями, логическими разделами, авторским анализом. Этот сборник в целом точно будет охраняться авторским правом. Вы можете его задепонировать. Текст сборника, как ваш авторский материал, будет под защитой.