Сегодня отмечают несколько церковных праздников, связанных с апостольским служением, юродством и мученичеством.

Поклонение честным веригам святого и всехвального апостола Петра. По преданию, апостол Петр был заключен в темницу за проповедь о Христе и связан железными цепями, которые чудесно снял ангел в ночь перед судом, сохранившиеся вериги почитаются как великая святыня, к ним обращаются с молитвами об исцелении и укреплении веры.

День памяти праведного Максима, иерея Тотемского, Христа ради юродивого. Русский святой XVII века, известный подвигом юродства, крайнего смирения и милосердия, его почитают как заступника страждущих и пример человека, отказавшегося от мирской славы ради служения Богу и людям.

День памяти священномученика Дамаскина Нового, игумена Габровского. Игумен болгарского монастыря, пострадавший за веру в XVIII веке, его житие напоминает о стойкости православных общин в условиях давления и гонений.