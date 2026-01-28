29 января в России отмечают День первооткрывателя и День работника прокуратуры Российской Федерации, а в мире — Всемирный день автомобиля и Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. В православном календаре празднуют Поклонение честным веригам апостола Петра и вспоминают ряд мучеников и святых.
Какой сегодня праздник в России 29 января
В России сегодня отмечают такие важные даты:
День первооткрывателя. Праздник связан с датой, когда экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в 1820 году достигла берегов Антарктиды и подтвердила существование нового материка, этот день напоминает о роли русских мореплавателей и исследователей в освоении планеты.
День работника прокуратуры Российской Федерации. Профессиональный праздник сотрудников прокуратуры, которые следят за соблюдением законности, защищают права граждан и интересы государства. В этот день проходят торжественные собрания, награждения и подводятся итоги работы ведомства.
Международные праздники 29 января
В мире отмечают несколько важных праздников:
Всемирный день автомобиля. Неформальный, но популярный праздник, посвященный изобретению и развитию автомобиля, его отмечают автопроизводители, дилеры и автоклубы, проводя презентации, тест‑драйвы, выставки ретро‑техники и образовательные программы по безопасности на дорогах.
Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. Общественная дата, в рамках которой проходят конференции, круглые столы, акции и информационные кампании, призывающие к предотвращению ядерного конфликта, укреплению системы международной безопасности и диалога между государствами.
Церковные праздники 29 января по православному календарю
Сегодня отмечают несколько церковных праздников, связанных с апостольским служением, юродством и мученичеством.
Поклонение честным веригам святого и всехвального апостола Петра. По преданию, апостол Петр был заключен в темницу за проповедь о Христе и связан железными цепями, которые чудесно снял ангел в ночь перед судом, сохранившиеся вериги почитаются как великая святыня, к ним обращаются с молитвами об исцелении и укреплении веры.
День памяти праведного Максима, иерея Тотемского, Христа ради юродивого. Русский святой XVII века, известный подвигом юродства, крайнего смирения и милосердия, его почитают как заступника страждущих и пример человека, отказавшегося от мирской славы ради служения Богу и людям.
День памяти священномученика Дамаскина Нового, игумена Габровского. Игумен болгарского монастыря, пострадавший за веру в XVIII веке, его житие напоминает о стойкости православных общин в условиях давления и гонений.
День памяти мучеников Спевсиппа, Елевсиппа и Мелевсиппа, бабки их Леониллы, а также Неона, Турвона, Иовиллы, Данакта чтеца и святителя Гонората, епископа Арльского. Эти святые прославлены за верность христианству перед лицом преследований, их вспоминают как пример мужества, семейной и общинной поддержки во время испытаний.
Народные праздники и приметы на сегодня 29 января
С 29 января связаны несколько народных праздников и зимних примет, по которым судили о конце холодов.
Приметы:
Если 29 января сильный мороз и сухой снег, ждали затяжной холод и позднюю весну, а оттепель с липким снегом обещала ранний, но капризный приход тепла.
Кто сегодня наведет порядок в документах и счетах, у того в течение года финансы и работа будут по полочкам.
Ссориться и повышать голос в этот день считалось плохим знаком, якобы это вызывает конфликты на весь оставшийся зимний период.
Кто родился в этот день
В этот день родились многие известные люди, повлиявшие на литературу, культуру, медиа и искусство.
Антон Чехов (1860). Русский писатель, драматург и врач, один из ключевых авторов мировой литературы, создатель пьес «Вишневый сад», «Три сестры», множества рассказов и повестей.
Ромен Роллан (1866). Французский писатель и мыслитель, лауреат Нобелевской премии по литературе, автор романа «Жан‑Кристоф» и трудов о культуре и гуманизме.
Опра Уинфри (1954). Американская телеведущая, актриса и медиамагнат, создатель и ведущая одного из самых влиятельных ток‑шоу в истории телевидения, известный филантроп.
Дмитрий Маликов (1970). Советский и российский певец, композитор и телеведущий, известный эстрадными хитами, концертной деятельностью и музыкальными проектами.
Андрей Градов (1954). Советский и российский актер театра и кино, знакомый зрителям по ролям в телесериалах, кинофильмах и театральных постановках.
Татьяна Навка (1975). Советская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира и Европы в танцах на льду, ставшая одной из самых узнаваемых спортсменок России.
